Шосте зафрахтоване ООН судно сьогодні вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури. ФОТО
Сьогодні з порту Чорноморська вийшов балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства інфраструктури України.
Сьогодні балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту Чорноморська. На його борту 40 тис. тонн пшениці для Ємену.
Також сьогодні, 23 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з портів Одеси, Чорноморська та порту Південний вийшли 6 суден зі 124,3 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.
Як повідомлялося раніше, Росія свідомо затримує повноцінну реалізацію "Зернової ініціативи". У зв'язку з цим порти працюють останніми днями тільки на 25-30% своїх можливостей.
Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси 380 суден експортували 8,5 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
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І що тоді? До першого потопленого зерноплаву?
треба було державі викупити його у населення та міняти на ппо, про
бо зернотрейдер на ЗСУ не дасть, в
він занесе в ОП
і ОП теж на ЗСУ не дасть ні копійки
а так могли б щось протиповітряне виклянчити
Ціни на харчування уже захмарні!
А на слідуючий рік, хто буде країну годувати: зашкалюють ціни на паливо, добрива! Влада банкрутує фермерів!...