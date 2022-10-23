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Шосте зафрахтоване ООН судно сьогодні вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури. ФОТО

Сьогодні з порту Чорноморська вийшов балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства інфраструктури України.

Сьогодні балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту Чорноморська. На його борту 40 тис. тонн пшениці для Ємену.

Також сьогодні, 23 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з портів Одеси, Чорноморська та порту Південний вийшли 6 суден зі 124,3 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Як повідомлялося раніше, Росія свідомо затримує повноцінну реалізацію "Зернової ініціативи". У зв'язку з цим порти працюють останніми днями тільки на 25-30% своїх можливостей.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси 380 суден експортували 8,5 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’яте зафрахтоване ООН судно із 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури. ФОТО

Шосте зафрахтоване ООН судно сьогодні вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури 01

Шосте зафрахтоване ООН судно сьогодні вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури 02

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імпорт (2613) порт (2050) Мінінфраструктури (2060)


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Вже завтра - кінець "зерновій" угоді ердоган-пуйло.
І що тоді? До першого потопленого зерноплаву?
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23.10.2022 13:22 Відповісти
замість того щоб якась условна (арахамія) торгувала зерном,
треба було державі викупити його у населення та міняти на ппо, про
бо зернотрейдер на ЗСУ не дасть, в
він занесе в ОП
і ОП теж на ЗСУ не дасть ні копійки
а так могли б щось протиповітряне виклянчити
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23.10.2022 13:33 Відповісти
Я балдею , мягко выражаясь . Стараются вывезти продовольствие из воюющей страны , подвергшейся нападению , чтобы кормить весь мир . А в каких условиях эта продукция производится никого не колышет . Так же , как и проявить достаточно усилий для скорейшего завершения агрессии .
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23.10.2022 13:39 Відповісти
Світ кривих дзеркал.
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23.10.2022 13:48 Відповісти
Влада - вороги, вивіз продуктів харчування з воюючої країни - зрада!
Ціни на харчування уже захмарні!
А на слідуючий рік, хто буде країну годувати: зашкалюють ціни на паливо, добрива! Влада банкрутує фермерів!...
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23.10.2022 20:07 Відповісти
 
 