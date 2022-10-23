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Понад 20 артистів-зрадників з херсонського театру звільнили, але позбавити почесних звань не можуть. ДОКУМЕНТ

Артистів-колаборантів Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша звільнили ще в червні.

За словами генерального директора - художнього керівника театру Олександра Книги, 23 із 250 працівників його установи виявились колаборантами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Коли зрада стала очевидна усіх їх відсторонили від роботи і припинили виплачувати заробітну плату і доплати. Одразу порушили питання позбавити звання з Ружени Рубльової, Євгена Гамаюнова, Ірини Бордюг, Олега Натяжного та Валерія Шелудька державних нагород", - розказав Книга.

По роз‘яснення як це законно зробити, адміністрація театру звернулась до юриста та отримали відповідь, що такого закону немає.

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"Зараз немає закону, щоб їх позбавити почесного звання. Особисто я не можу їх позбавити. У державі так виписаний указ про нагороди, що нагородили людину і це довічно. Позбавити може тільки суд або треба мати закон. Депутати наче подали на розгляд закон, який передбачає, що можна позбавити звання та інше. Спочатку треба, щоб по них буда заведена кримінальна справа по, тому що вони колаборанти. Потім суд розглядає, враховуючи їх вину, має це звання зняти. Це тривалий процес", - каже директор театру.

Понад 20 артистів-зрадників з херсонського театру звільнили, але позбавити почесних звань не можуть 01
Понад 20 артистів-зрадників з херсонського театру звільнили, але позбавити почесних звань не можуть 02

Нагадаємо, 23 березня російські військові заарештували директора Херсонського театру Олександра Книгу. У той же день Книга повернувся додому.

29 травня російські військові та окупаційна влада призначили "нового" директора Херсонського обласного музично-драматичного театру. Ним став працівник закладу Валерій Шелудько.

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У Херсоні окупаційна влада "перейменувала" обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша на "русский академический" та оголосила про набір працівників. При цьому готові брати просто "талановитих" людей без спеціальної освіти.

Так звана "влада" Херсону призначила Народну артистку України Ружену Рубльову "директоркою" одразу двох музичних шкіл: №1 та №3.

Автор: 

театр (159) Херсон (3380) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+15
Треба взагалі скасувати цю жалюгідну лицемірну совкову практику, коли корумпована влада на свій розсуд роздає почесні звання з пакетом пільг від імені народу.
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23.10.2022 16:05
+14
В Україні? Хіба нас з вами швидко поставлять. А колаборантів зевлада береже, бо вони й самі колаборанти.
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23.10.2022 15:44
+9
Хрен с ними . Главное , чтобы они свалили в рашу и мы больше никогда их не увидели .
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23.10.2022 15:44
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Тривалий процес. Добре,що поставити до стінки за зраду-це швидко👍
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23.10.2022 15:41 Відповісти
В Україні? Хіба нас з вами швидко поставлять. А колаборантів зевлада береже, бо вони й самі колаборанти.
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23.10.2022 15:44 Відповісти
Ружена Рубльова... з нею все було ясно з самого початку
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23.10.2022 15:44 Відповісти
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23.10.2022 16:42 Відповісти
Додатковий доказ про співпрацю з країною-агресором акторки Ружени Рубльової з'явився вчора. Від початку війни жінка підтримує та пропагує "руській мир", а вчора виступила на "святкуваннях" з нагоди приєднання Херсонської області до рф. Про це повідомляє База зрадників Херсону.

Активно співпрацює з новою руською владою. Приймала активну участь у концерті в підтримку рашизму.
Обійняла посаду директора одразу двох музичних шкіл: №1 та №3.
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23.10.2022 16:43 Відповісти
************. А так співала українською, так співала.
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23.10.2022 17:03 Відповісти
.ука
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30.10.2022 01:19 Відповісти
Хрен с ними . Главное , чтобы они свалили в рашу и мы больше никогда их не увидели .
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23.10.2022 15:44 Відповісти
так.
але моні чи єрмаку моча в голову підперла і Корбан в мить був позбавлений громадянства
це означає що
закон як дишло......
або,
своїх не чіпаємо
Білоцерківська тероборона просить знайти різницю.....
перед вторгненням рф розмінували Чонгар
зараз, перед атаками дронів по БЦ роззброїли тероборону БЦ, автомати та кулемети забрали, але надали інструкцію, як їх збивати
з допомогою групи автоматників
це що, млять, співпадіння?????????????
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23.10.2022 16:55 Відповісти
Дивує швидкість, із якою деякі люди зраджують свою націю і країну! На наступний день вони вже служать окупантам! Вау!
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23.10.2022 15:44 Відповісти
Тому вони тепер-почесні зрадники...
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23.10.2022 15:46 Відповісти
позор гражданам предателям, случайно родившимся в Украине от залетных кацапов, которых привезли в эшелонах в дома убитых украинцев.
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23.10.2022 15:50 Відповісти
прекрасно
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23.10.2022 15:50 Відповісти
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23.10.2022 15:56 Відповісти
Де народні артисти Америки, Німеччини, Ірландії? Шо це за таке гівно? Я про народних України. Я впевниний шо є гідні цього звання, але одне гівно типу лорак або повалій нівелює поняття народний...
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23.10.2022 15:58 Відповісти
ви просто не хочете... було б бажання--немає перешкод
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23.10.2022 15:59 Відповісти
Треба взагалі скасувати цю жалюгідну лицемірну совкову практику, коли корумпована влада на свій розсуд роздає почесні звання з пакетом пільг від імені народу.
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23.10.2022 16:05 Відповісти
👍
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23.10.2022 16:07 Відповісти
Так, дрімучій совок.
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23.10.2022 18:25 Відповісти
или может снова слуги примут чтоб под залог лишать?ослобред............................................................................
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23.10.2022 16:14 Відповісти
Що ви собі видумуєте проблеми на пустому місці. " Бог дав, Бог взяв" і все.
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23.10.2022 16:22 Відповісти
В чем проблема? Собирается Рада и принимает Закон.
Всего за 1 день. С июня прошло 5 месяцев.
Так кто сидит в Раде?
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23.10.2022 16:22 Відповісти
Стефанчук-Зеленський разом моногамією в ТУРБОРЕЖИМІ, за три з половиною роки, ніяк «не можуть вирішити» питання позбавлення, як звань, так і заробітних плат від України, ні втікачам до ЄС депутатам-БЗДІЖенцям (батальйони в Монако та Відні), ні зрадникАМ-колаборантАМ, ні депутатАМ опозажопенцям!!
мабуть Мертвечук, деркач, та ще купа нардепів-зрадників разом із помічниками-родичами, справно щомісяця, отримують від ВРУ та Мінфіну грошове утримання з податків Українців!!
А ці гроші можливо, краще пустити на купівлю тих же дронів та тепляків для Захисників України!!!

Співпадіння чи системна бездіяльність!!!
Головне, що борці за праведне діло, Безумна та Тищенко разом моногамією, «дивно» тихарять цю справу…..
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23.10.2022 16:40 Відповісти
Сознательная игра в поддавки с подонками...
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23.10.2022 16:45 Відповісти
Уволить без права работать в гос.предприятий.
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23.10.2022 18:28 Відповісти
Канэчна-канэчна - нет такого закона. А чтоб отобрать у гражданина Украины паспорт без объяснений и судебного решения - закон есть ?
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23.10.2022 19:40 Відповісти
 
 