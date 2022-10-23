Понад 20 артистів-зрадників з херсонського театру звільнили, але позбавити почесних звань не можуть. ДОКУМЕНТ

Артистів-колаборантів Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша звільнили ще в червні.

За словами генерального директора - художнього керівника театру Олександра Книги, 23 із 250 працівників його установи виявились колаборантами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Коли зрада стала очевидна усіх їх відсторонили від роботи і припинили виплачувати заробітну плату і доплати. Одразу порушили питання позбавити звання з Ружени Рубльової, Євгена Гамаюнова, Ірини Бордюг, Олега Натяжного та Валерія Шелудька державних нагород", - розказав Книга.

По роз‘яснення як це законно зробити, адміністрація театру звернулась до юриста та отримали відповідь, що такого закону немає.

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"Зараз немає закону, щоб їх позбавити почесного звання. Особисто я не можу їх позбавити. У державі так виписаний указ про нагороди, що нагородили людину і це довічно. Позбавити може тільки суд або треба мати закон. Депутати наче подали на розгляд закон, який передбачає, що можна позбавити звання та інше. Спочатку треба, щоб по них буда заведена кримінальна справа по, тому що вони колаборанти. Потім суд розглядає, враховуючи їх вину, має це звання зняти. Це тривалий процес", - каже директор театру.





Нагадаємо, 23 березня російські військові заарештували директора Херсонського театру Олександра Книгу. У той же день Книга повернувся додому.

29 травня російські військові та окупаційна влада призначили "нового" директора Херсонського обласного музично-драматичного театру. Ним став працівник закладу Валерій Шелудько.

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У Херсоні окупаційна влада "перейменувала" обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша на "русский академический" та оголосила про набір працівників. При цьому готові брати просто "талановитих" людей без спеціальної освіти.

Так звана "влада" Херсону призначила Народну артистку України Ружену Рубльову "директоркою" одразу двох музичних шкіл: №1 та №3.