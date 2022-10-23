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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Внаслідок обстрілу Донецької області загинули 4 людини, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

23 жовтня армія держави-агресора обстріляла з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган" Бахмут, смт Курдюмівка та Торецьк. Під завалами будинків загинули 4 місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

" Внаслідок масованих атак окупантів під завалами будинків загинули четверо місцевих мешканців та ще двоє отримали поранення різного ступеню тяжкості. Від ворожих обстрілів постраждали багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, міська лікарня та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу Донецької області загинули 4 людини, - Офіс Генпрокурора 01
Внаслідок обстрілу Донецької області загинули 4 людини, - Офіс Генпрокурора 02
Внаслідок обстрілу Донецької області загинули 4 людини, - Офіс Генпрокурора 03
Внаслідок обстрілу Донецької області загинули 4 людини, - Офіс Генпрокурора 04
Внаслідок обстрілу Донецької області загинули 4 людини, - Офіс Генпрокурора 05
Внаслідок обстрілу Донецької області загинули 4 людини, - Офіс Генпрокурора 06
Внаслідок обстрілу Донецької області загинули 4 людини, - Офіс Генпрокурора 07
Внаслідок обстрілу Донецької області загинули 4 людини, - Офіс Генпрокурора 08

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Автор: 

Донецька область (8546) Бахмут (1560) Торецьк (473) Офіс Генпрокурора (3258)


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23.10.2022 16:23 Відповісти
Немецкий фашизм лишь страшная сказка перед реальностью русского.
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23.10.2022 16:53 Відповісти
Рашизм проти німецького фашизму має солідний стаж діяльності та розвитку. Не тільки в Україні. По всьому світі.
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04.01.2023 12:27 Відповісти
 
 