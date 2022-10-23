Внаслідок обстрілу Донецької області загинули 4 людини, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
23 жовтня армія держави-агресора обстріляла з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган" Бахмут, смт Курдюмівка та Торецьк. Під завалами будинків загинули 4 місцевих мешканців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
" Внаслідок масованих атак окупантів під завалами будинків загинули четверо місцевих мешканців та ще двоє отримали поранення різного ступеню тяжкості. Від ворожих обстрілів постраждали багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, міська лікарня та автомобілі", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар23.10.2022 16:23 Відповісти Мені подобається 4
Сергей Медведев #99583
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Микола Стаценко
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