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Сєнкевич показав наслідки російських ударів по Миколаєву: пошкоджені 5 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж

У Миколаєві внаслідок нічного ракетного обстрілу російськими військами пошкоджені п’ять багатоповерхових будинків.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Ліквідовуємо наслідки нічних обстрілів.

За інформацією адміністрації району, сьогодні пошкоджень зазнали 5 багатоповерхівок. У них загалом вибито близько 250 вікон та 115 балконних рам.

Вибуховою хвилею та уламками вікна винесло і в 10 приватних будинках, у двох з них також пошкоджений дах.

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Сьогодні працівники КП "Парки" та підрядники розчистили проїзди й тротуари від уламків і сміття. Завтра приберуть каміння та залізяччя із зелених зон.

Працівники КП "Пілот" вже почали закривати пошкоджені вікна. Завтра також продовжать роботу.

Власникам приватних будинків адміністрація району видає плівку та ОСБ плити", - розповів він.

Сєнкевич показав наслідки російських ударів по Миколаєву: пошкоджені 5 багатоповерхівок 01
Сєнкевич показав наслідки російських ударів по Миколаєву: пошкоджені 5 багатоповерхівок 02
Сєнкевич показав наслідки російських ударів по Миколаєву: пошкоджені 5 багатоповерхівок 03
Сєнкевич показав наслідки російських ударів по Миколаєву: пошкоджені 5 багатоповерхівок 04
Сєнкевич показав наслідки російських ударів по Миколаєву: пошкоджені 5 багатоповерхівок 05

Автор: 

Миколаїв (1808) обстріл (28648) Сєнкевич Олександр (229)


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23.10.2022 21:38 Відповісти
 
 