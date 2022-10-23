Сєнкевич показав наслідки російських ударів по Миколаєву: пошкоджені 5 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж

У Миколаєві внаслідок нічного ракетного обстрілу російськими військами пошкоджені п’ять багатоповерхових будинків.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Ліквідовуємо наслідки нічних обстрілів.

За інформацією адміністрації району, сьогодні пошкоджень зазнали 5 багатоповерхівок. У них загалом вибито близько 250 вікон та 115 балконних рам.

Вибуховою хвилею та уламками вікна винесло і в 10 приватних будинках, у двох з них також пошкоджений дах.

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Сьогодні працівники КП "Парки" та підрядники розчистили проїзди й тротуари від уламків і сміття. Завтра приберуть каміння та залізяччя із зелених зон.

Працівники КП "Пілот" вже почали закривати пошкоджені вікна. Завтра також продовжать роботу.

Власникам приватних будинків адміністрація району видає плівку та ОСБ плити", - розповів він.









