Російські окупанти заявили про вибух у Херсоні, міг бути замах на зрадника. ФОТОрепортаж
В неділю, 23 жовтня, в тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль. Він нібито належав зраднику - начальнику СІЗО Олегу Тютюраю.
Російські окупанти повідомляють про вибух у Херсоні, внаслідок якого загинула людина і ще троє дістали поранення. Про це заявив так званий "міністр охорони здоров'я Херсонської області" Вадим Ільмієв, якого цитує російський Інтерфакс. Про це також пише херсонське видання "Мост", передає Цензор.НЕТ.
Ільмієв заявив, що "внаслідок теракту на вулиці Чорноморській у Херсоні загинув чоловік 1972 року народження і троє людей поранені".
За попередніми даними "екстрених служб", в автомобілі або поруч із ним спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Херсонське видання "Мост" із посиланням на російські ЗМІ повідомляє, що вибух у Херсоні – результат замаху на зрадника, "начальника місцевого СІЗО" Олега Тютюрая.
Світлини з місця події підтверджують, що вибухівка була у стовпі: на фото видно бетонний стовп з арматурою, розламаний навпіл потужною вибуховою силою.
В якому стані Тютюрай, наразі невідомо.
Олег Тютюрай – уродженець Миколаївської області. До повномасштабного вторгнення Росії працював у Північній виправній колонії №90 у м. Херсон, обіймав посаду помічника начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації.
"Співпрацюючи з росіянами, займався зачистками в місцях, де ще залишилися люди з проукраїнськими настроями. Саме його опричники знущаються з пенсіонерів, забирають паспорти для проведення "референдуму", полюють на всіх, хто був викритий у будь-якому відхиленні від офіційної позиції "влади" у Херсоні та Херсонській області", - пише Мост.
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Дата рождения: 30.10.1978
Страна: Украина
Адрес: Херсонская обл., г. Херсон, пгт Камышаны, ул. Нижняя 137А
Телефон: +380668718181, +380992820096
Изменник Родины.
Пособник российско-фашистских захватчиков и террористов.
Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан.
Добровольно пошел на сотрудничество с российским агрессором.
Начальник СИЗО при оккупационной власти Херсонщины.
2019 - Місце праці. Херсонська область, Державна установа Північна виправна колонія № 90. Посада. Помічник начальника установи( з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації)
Код ДРФО: 2879217016
Дата рождения: 30.10.1978
Место рождения: Николаевская обл., Березанский р-н, с. Ленинка
Соцсети: https://vk.com/id324027010 , https://ok.ru/profile/457417329349
Всю жизнь проработал в органах внутренних дел, за столь длинный период успел обзавестись полезными знакомствами, как среди товарищей в погонах с «большими звёздами», так и среди тех, кто находится по ту сторону решётки.
До вторжения рф 24.02.2022 работал в Государственном учреждении Северная исправительная колония №90 в г. Херсон, занимал должность помощник начальника учреждения по вопросам привлечения осужденных к труду и трудовой адаптации.
Трудовые будни:
Занимался стандартными схемами как для представителя оборотня в погонах: контрабанда наркотиков, сотрудничество с криминальным миром, коррупция, хищение государственных средств.
Однако даже если всё перечисленное остается еще в какой-то степени "мелочью", то переход на сторону агрессора с началом широкомасштабной войны рф против Украины является предательством.
Олег Викторович, как специалист широко профиля в экзекуциях и выбивания чистосердечных признаний.
Ныне курирует зачистками в местах, где ещё остались люди с проукраинскими настроениями. Именно его опричники издеваются над пенсионерами, забирают паспорта для проведения "референдума", охотятся на всех, кто был уличен в каком-либо отклонении от официальной позиции "власти" в Херсоне и Херсонской области.
Семейные фотографии:
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расиський пропагандон семен пегов (WarGonzo) ранен под Донецком.
об этом сообщают в его телеграм-канале, обещая, что "скоро подробности".
(жаль шо падлу не пристрелили)
там невелике поранення, на жаль.
гниду рашистсьску поранено в ногу.