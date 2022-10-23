Російські окупанти заявили про вибух у Херсоні, міг бути замах на зрадника. ФОТОрепортаж

В неділю, 23 жовтня, в тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль. Він нібито належав зраднику - начальнику СІЗО Олегу Тютюраю.

Російські окупанти повідомляють про вибух у Херсоні, внаслідок якого загинула людина і ще троє дістали поранення. Про це заявив так званий "міністр охорони здоров'я Херсонської області" Вадим Ільмієв, якого цитує російський Інтерфакс. Про це також пише херсонське видання "Мост", передає Цензор.НЕТ.

Ільмієв заявив, що "внаслідок теракту на вулиці Чорноморській у Херсоні загинув чоловік 1972 року народження і троє людей поранені".

За попередніми даними "екстрених служб", в автомобілі або поруч із ним спрацював саморобний вибуховий пристрій.

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Херсонське видання "Мост" із посиланням на російські ЗМІ повідомляє, що вибух у Херсоні – результат замаху на зрадника, "начальника місцевого СІЗО" Олега Тютюрая.

Світлини з місця події підтверджують, що вибухівка була у стовпі: на фото видно бетонний стовп з арматурою, розламаний навпіл потужною вибуховою силою.

В якому стані Тютюрай, наразі невідомо.

Олег Тютюрай – уродженець Миколаївської області. До повномасштабного вторгнення Росії працював у Північній виправній колонії №90 у м. Херсон, обіймав посаду помічника начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації.

"Співпрацюючи з росіянами, займався зачистками в місцях, де ще залишилися люди з проукраїнськими настроями. Саме його опричники знущаються з пенсіонерів, забирають паспорти для проведення "референдуму", полюють на всіх, хто був викритий у будь-якому відхиленні від офіційної позиції "влади" у Херсоні та Херсонській області", - пише Мост.





