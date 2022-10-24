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В окупованому Маріуполі росіяни вставляють вікна у квартирах, які повністю знищені пожежами, - Андрющенко. ФОТО
У Маріуполі російські загарбники замінили вікна у повністю зруйнованих через пожежі квартирах. При цьому у вцілілих квартирах пошкоджені вікна залишили.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В повністю спалених пожежею вартирах змінили вікна. В цілих квартирах з вибитими вікнами залишили як є", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+18 Post-AV
показати весь коментар24.10.2022 09:24
+17 частный сектор
показати весь коментар24.10.2022 09:29
+16 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар24.10.2022 09:19
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