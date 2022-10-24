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Новини Фото Агресія Росії проти України
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В окупованому Маріуполі росіяни вставляють вікна у квартирах, які повністю знищені пожежами, - Андрющенко. ФОТО

У Маріуполі російські загарбники замінили вікна у повністю зруйнованих через пожежі квартирах. При цьому у вцілілих квартирах пошкоджені вікна залишили.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"В повністю спалених пожежею вартирах змінили вікна. В цілих квартирах з вибитими вікнами залишили як є", - написав Андрющенко. 

В окупованому Маріуполі росіяни вставляють вікна у квартирах, які повністю знищені пожежами, - Андрющенко 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зносять будинки у Маріуполі, щоб приховати свої злочини, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3235) окупація (6717) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+18
Любовь кацапов к потемкинским деревням неистребима. Пленкой с рисунком под штукатурку или под кирпич ещё могут обтянуть горелые стены
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24.10.2022 09:24
+17
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24.10.2022 09:29
+16
Створюють видимість благоустрою уроди, і це все з мертвими тілами в підвалах та на вулицях міста. Вот це і є рашизм.
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24.10.2022 09:19
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Створюють видимість благоустрою уроди, і це все з мертвими тілами в підвалах та на вулицях міста. Вот це і є рашизм.
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24.10.2022 09:19 Відповісти
Любовь кацапов к потемкинским деревням неистребима. Пленкой с рисунком под штукатурку или под кирпич ещё могут обтянуть горелые стены
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24.10.2022 09:24 Відповісти
готуються до параду 7 листопада
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24.10.2022 09:29 Відповісти
А що за парад, бажано з координатами? ЗСУ бажають взяти участь
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24.10.2022 09:32 Відповісти
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24.10.2022 09:29 Відповісти
Очень правильно оделся человек перед походом на проклятую НАТу. Обостряется, так с удобствами)))
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24.10.2022 09:32 Відповісти
Обосрется то есть. Телефон чо хочет то и пишет)
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24.10.2022 09:33 Відповісти
Я ще в часи СРСР їздив за призовом у Свердловську область Приїхали в Свердловськ До місцевого поїзда, що їхав до потрібної нам станції - 3 години очікування Пішов з своїми сержантами прогуляться Дивлюся - при вході до вокзалу, на високому місці, два бомжі сидять навпочіпки У одного штани в паху розпороті, трусів немає і "причандали" теліпаються назовні
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24.10.2022 10:25 Відповісти
Я когда был призван ( место службы, ясное дело, далеко от дома. В РСФСР) был поражен, как страшно кацапы и их бабы пьют. По тем временам выставляли молдован чуть ли не главными алкоголиками по СССр, мол у молдован у каждого по тонне вина в погребе) но как пили кацапы - это не дай господь никому. Мерзость и грязь, до обсеру, до блевотины, до потери облика человеческого. Чо уж там говорить о ширинке на жопе)
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24.10.2022 10:38 Відповісти
Пока до НАТЫ дойдет, его в этот проем кадыркинцы отовцелюбят.
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24.10.2022 15:16 Відповісти
штани з прорішкою. парашна модель. скрєпная.
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24.10.2022 09:39 Відповісти
Ні про шо стаття.
В Ірпені бачив багато аналогічних випадків.
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24.10.2022 09:30 Відповісти
Обозначили кацапские суки квартиры,владельцы которых или депортированы или убиты.
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24.10.2022 09:33 Відповісти
Як ще варіант -це квартири колаборантів чи їх родичів.
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24.10.2022 11:39 Відповісти
Так.Згоден-цей варіант також не треба виключати.
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24.10.2022 12:24 Відповісти
Роблять декорації для красивої картинки. Потім використають це в пропаганді щоб сховати свої злочини та вдати що в місті все добре, всі живі та все відремонтовано.

Цьому підходу з декораціями теж можна у них повчитись. Правда це й огидно, але варіантів у нас немає. Або ми самі станемо драконом або...
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24.10.2022 09:49 Відповісти
Сума виплати репарацій рашистами ,буде меншою ,на вартість встановлених вікон
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24.10.2022 10:08 Відповісти
Распил это в рашке называется. Деньги на ремонт дома выделили - окна вставили, сфотографировали, отчитались за ремонт, большую половину украли. Сейчас еще монтажной пеной залепят и покрасят. Совсем красота будет.
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24.10.2022 11:52 Відповісти
 
 