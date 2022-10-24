В окупованому Маріуполі росіяни вставляють вікна у квартирах, які повністю знищені пожежами, - Андрющенко. ФОТО

У Маріуполі російські загарбники замінили вікна у повністю зруйнованих через пожежі квартирах. При цьому у вцілілих квартирах пошкоджені вікна залишили.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В повністю спалених пожежею вартирах змінили вікна. В цілих квартирах з вибитими вікнами залишили як є", - написав Андрющенко.

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