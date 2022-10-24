Вночі окупанти обстрілювали ділянку фронту від Мар’їнської до Лиманської громади на Донеччині. ФОТО

Вночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар’їнської до Лиманської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку зафіксовано прильоти у Красногорівці, Костянтинівці та Єлизаветівці Мар'їнської громади - без жертв та руйнувань.

"На Горлівському напрямку найбільше постраждала Щербинівка Торецької громади - ракетою зруйновано місцеву їдальню. Також протягом ночі були обстріли по околицях Світлодарської та Соледарської громад - без жертв", - зазначає очільник регіону.

На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Лиманської громади - найбільше потерпають Торське і Зарічне. У Зарічному 1 людина загинула.

"Всі російські злочини ретельно документуємо! За все будуть відповідати!", - резюмує Кириленко.





