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Вночі окупанти обстрілювали ділянку фронту від Мар’їнської до Лиманської громади на Донеччині. ФОТО

Вночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар’їнської до Лиманської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку зафіксовано прильоти у Красногорівці, Костянтинівці та Єлизаветівці Мар'їнської громади - без жертв та руйнувань.

"На Горлівському напрямку найбільше постраждала Щербинівка Торецької громади - ракетою зруйновано місцеву їдальню. Також протягом ночі були обстріли по околицях Світлодарської та Соледарської громад - без жертв", - зазначає очільник регіону.

На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Лиманської громади - найбільше потерпають Торське і Зарічне. У Зарічному 1 людина загинула.

"Всі російські злочини ретельно документуємо! За все будуть відповідати!", - резюмує Кириленко.

Вночі окупанти обстрілювали ділянку фронту від Мар’їнської до Лиманської громади на Донеччині 01
Вночі окупанти обстрілювали ділянку фронту від Мар’їнської до Лиманської громади на Донеччині 02
Вночі окупанти обстрілювали ділянку фронту від Мар’їнської до Лиманської громади на Донеччині 03

Автор: 

обстріл (28648) Донецька область (8546) Кириленко Павло (907)


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