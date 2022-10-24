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Новини Фото Війна
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Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували 9 населених пунктів Донеччини, поліція фіксує вбивство цивільних і руйнування.

За минулу добу російські війська здійснили 20 обстрілів. Є поранені та загиблі мирні мешканці. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Як зазначається, армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, селах Бердичі, Зарічне, Карлівка, Орлівка, Терни. Ворог застосував проти мирного населення РСЗВ "Град", ракети, артилерію.

"Знищено та пошкоджено 16 цивільних об’єктів - 6 житлових будинків, лікарня, розподільча електростанція та трансформатори, елеватор, кафе, гараж, автомобіль. Від ворожої артилерії продовжує потерпати Бахмут. За добу окупанти п’ять разів обстріляли місто, вбили та поранили цивільних. Внаслідок ворожих влучань руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано два удари, які сталися у попередню добу, 22 жовтня. У селищі Велика Новосілка та селі Курдюмівка Торецької громади від артилерійських обстрілів загинули люди.

Також читайте: Вночі окупанти обстрілювали ділянку фронту від Мар’їнської до Лиманської громади на Донеччині. ФОТО

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція 01
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція 02
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція 03
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція 04
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція 05
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція 06
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція 07
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція 08
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція 09
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція 10

Автор: 

обстріл (28648) Нацполіція (15196) Донецька область (8546)


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Тварь никак не угомонится. Видит, что не может покорить Украину, но тупо все уничтожает. Знает ничтожество. что не было и нет никаких причин ее развязания. но пошел. абы удовлетворить свое ЭГО. Никчемная, мерзкая гнида, не способная ни на какое созидание, только воровство. убийство и разрушения. И сейчас готов положить пол россеи дебилов, но не остановится и не признает, что обосрался по полной. Гореть мразь тебе в аду и всему твоему гнилому выводку. Расплата всеравно придет. Слава Украине!
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24.10.2022 11:33 Відповісти
Пів расєї дебілів якось навіть і не жаль. Жаль що гинуть наші кращі хлопці.
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24.10.2022 12:07 Відповісти
 
 