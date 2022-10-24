Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є жертви. Бахмут потерпає від ворожої артилерії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували 9 населених пунктів Донеччини, поліція фіксує вбивство цивільних і руйнування.

За минулу добу російські війська здійснили 20 обстрілів. Є поранені та загиблі мирні мешканці. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Як зазначається, армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, селах Бердичі, Зарічне, Карлівка, Орлівка, Терни. Ворог застосував проти мирного населення РСЗВ "Град", ракети, артилерію.

"Знищено та пошкоджено 16 цивільних об’єктів - 6 житлових будинків, лікарня, розподільча електростанція та трансформатори, елеватор, кафе, гараж, автомобіль. Від ворожої артилерії продовжує потерпати Бахмут. За добу окупанти п’ять разів обстріляли місто, вбили та поранили цивільних. Внаслідок ворожих влучань руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано два удари, які сталися у попередню добу, 22 жовтня. У селищі Велика Новосілка та селі Курдюмівка Торецької громади від артилерійських обстрілів загинули люди.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



















