Через ворожі обстріли за останні 3 тижні у Києві загинуло 12 осіб, ще 60 травмовано, - начальник поліції Києва Вигівський. ФОТО

З початку повномасштабного вторгнення агресор здійснює обстріли території України з різних видів озброєння. Лише за останні три тижні внаслідок обстрілів ворожими ракетами та безпілотниками у Києві загинуло 12 осіб та ще 60 було травмовано, пошкоджено житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що з 24 лютого 2022 року столичні поліцейські зареєстрували 1517 проваджень за фактами воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території столиці: "Серед скоєних злочинів - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державна зрада, колабораційна діяльність, диверсія, порушення законів та звичаїв війни. З загальної кількості 816 таких кримінальних проваджень розслідує Служба безпеки України. Лише за останні три тижні країна-терорист вкотре обстріляла Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожих прильотів загинуло 12 громадян, ще 60 було травмовано. Руйнувань зазнали житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, також були пошкоджені та знищені близько ста автомобілів".







Окрім того правоохоронці продовжують здійснювати заходи щодо розшуку осіб, які вчинили тяжкі, особливо тяжкі злочини і переховуються від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

"З моменту повномасштабного вторгнення викрито та затримано 815 зловмисників, які скоїли умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, крадіжки, грабежі, розбої, незаконно зберігали зброю, наркотики та незаконно заволоділи транспортними засобами", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО збила кілька російських ракет над Києвом, - Кличко

До поліції Києва за минулі 8 місяців від громадян надійшло 4034 звернення про зникнення рідних, з них 3308 осіб знайдено та відновлено з ними зв’язок. Також правоохоронці продовжують роботу з виявлення тіл померлих - встановлено 638 осіб.

"Також слідчими підрозділами главку поліції було накладено арешт на майно, що належить суб’єктам підприємницької діяльності засновниками, учасниками, акціонерами або бенефіціарами яких прямо чи опосередковано є громадяни Росії або їх резиденти. Зокрема, це стосується одного із публічних акціонерних товариств, вартість якого становить 21 502 416,00 гривень. Арештовано грошові активи в сумі 145 819,25 доларів США, 183 124,3 Євро, 4 358 020 гривень, тепловози, нежитлові приміщення, сільськогосподарська техніка та обладнання до неї, транспортні засоби та корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу, банківські рахунки і комп’ютерну техніку".

Разом з тим, поліцейські Києва продовжують забезпечувати правопорядок у столиці та нести службу у зведених загонах на територіях, де тривають активні бойові дії - патрулюють населені пункти, чергують на блокпостах та допомагають цивільному населенню.