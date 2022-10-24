Пропагандист Красовський, який закликав вбивати українських дітей, у 2014 році відвідував Київ та фотографувався у вишиванці. ФОТОрепортаж

Російський пропагандист Антон Красовський, який закликав вбивати українських дітей, відвідував Київ у 2014 році під час Революції Гідності.

Як інформує Цензор.НЕТ, світлини були опубліковані в мережі.

Зазначається, що Красовський та Ксенія Собчак були в Києві у лютому 2014 року. Пропагандист був одягнутий у вишиванку, його сфотографували з портретом Степана Бандери.

Нагадаємо, раніше ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що Росія окупувала Україну.

Після цього російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з ведучим Антоном Красовським.

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