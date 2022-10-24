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Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 6 суден із 227 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

У межах "Зернової ініціативи" сьогодні, 24 жовтня, з портів Великої Одеси вийшли 6 суден з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Як зазначається, серед них балкер MBC DAISY, на борту якого 14 тис. тонн пшениці для Алжиру.

З огляду на те, що Росія штучно затримує інспекцію суден у Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,8 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшло 386 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

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Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 6 суден із 227 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 01

Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 6 суден із 227 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 02

Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 6 суден із 227 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 03

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зерно (3121) Одеса (5472) порт (2050) Мінінфраструктури (2060)


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Там один з найголовніших споживачів - Іран.
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24.10.2022 13:35 Відповісти
звідки ви це знаєте? написано ж кінцевий отримувач - країни Африки
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24.10.2022 14:40 Відповісти
поплило........... бабло в офшори....... 😁😁такі - слава націі, вей!!!!
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24.10.2022 13:49 Відповісти
особливо розумним патріотам -антисемітам..

Є вже наступний урожай,котрий треба кудись "складувати"....
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24.10.2022 14:28 Відповісти
Китай, судячи з його риторики, вже затарився нашим зерном. Іран, зважаючи на їхні заяви про шахеди, ще ні. Індія теж щось наче тихо себе поводить... Хто там ще?
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24.10.2022 13:53 Відповісти
узіленскіє не забули нагрузити Ірану кукурудзи за шахідів?
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24.10.2022 14:00 Відповісти
Так увлеклись вывозом, что-бы через месяц не подняли хай что в стране критически не хватает продуктов питания.
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24.10.2022 14:33 Відповісти
 
 