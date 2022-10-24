Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 6 суден із 227 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж
У межах "Зернової ініціативи" сьогодні, 24 жовтня, з портів Великої Одеси вийшли 6 суден з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
Як зазначається, серед них балкер MBC DAISY, на борту якого 14 тис. тонн пшениці для Алжиру.
З огляду на те, що Росія штучно затримує інспекцію суден у Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,8 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшло 386 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
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Є вже наступний урожай,котрий треба кудись "складувати"....