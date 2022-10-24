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Ще одного прихильника "русского мира" викрили у Рівненській області: повідомляв ворогу інформацію про ЗСУ. ФОТО

У Рівненській області затримали чоловіка, який був адміністратором проросійського Telegram-каналу. Окрім виправдовування агресії Росії, чоловік неодноразово "зливав" дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора

"За даними слідства, рівнянин був адміністратором антиукраїнського Telegram-каналу. У ньому він неодноразово виправдовував та глорифікував збройну агресію РФ проти України. Також чоловік розповсюджував дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони, які могли бути використані ворогом для нанесення ударів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці знайшли та вилучили у рівнянина набої та засоби зв’язку, які він використовував у своїй протиправній діяльності

Чоловіка затримали. За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури рівнянину повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 436-2 КК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще одного прихильника русского мира викрили у Рівненській області: повідомляв ворогу інформацію про ЗСУ 01

Ще одного прихильника русского мира викрили у Рівненській області: повідомляв ворогу інформацію про ЗСУ 02

Ще одного прихильника русского мира викрили у Рівненській області: повідомляв ворогу інформацію про ЗСУ 03

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Автор: 

державна зрада (1690) Офіс Генпрокурора (3258) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+20
по території Рівненської, Тернопільської, Волинської, Хмельницької, тощо областей СБУ по "храмах" кацапської фсб секти нехай пройдеться, трохи бородатих фсб попів-3.14дерасів нехай за бороди як цапські потримає ...
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24.10.2022 15:18
+14
Всі, хто ходить в московську церкву, так чи інакше є пртхильником москалів.
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24.10.2022 15:18
+11
а какая разница ? ***** он и в африке *****.
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24.10.2022 15:28
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местный или "беженец" ? интересно.
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24.10.2022 15:13 Відповісти
а какая разница ? ***** он и в африке *****.
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24.10.2022 15:28 Відповісти
это да.
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24.10.2022 15:29 Відповісти
Вам сказали "рівнянин"!!! Читайте уважно.
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24.10.2022 16:27 Відповісти
.
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24.10.2022 15:13 Відповісти
Зараз всі тут будуть казати-та це переселенець,100%,бо вони вважають ,що ми їм щось повинні!
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24.10.2022 15:14 Відповісти
Не нагнітай, #ідарасів всюди вистачає.
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24.10.2022 15:18 Відповісти
Тут я згоден з тобою 100%
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24.10.2022 15:19 Відповісти
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24.10.2022 15:15 Відповісти
давай те вгадаю- вараш?
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24.10.2022 15:15 Відповісти
нажаль таких підарасів тисячи, я особисто в моємо місті з десяток таких знаю
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24.10.2022 15:16 Відповісти
здавайте їх !!! гаряча лінія СБУ Вам в допомогу !!!
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24.10.2022 15:20 Відповісти
я не маю доказів що вони з кацапами мають зв'язки, але самі кацапи, родичів мають в параші, "адін народ" , якби Україна здалась то небуло б вайни,руцкі тоже люді.... Ось такий піздьож весь час.
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24.10.2022 15:32 Відповісти
все одно здавайте - СБУ не фіг розслаблятися !!!
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24.10.2022 15:33 Відповісти
Всі, хто ходить в московську церкву, так чи інакше є пртхильником москалів.
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24.10.2022 15:18 Відповісти
по території Рівненської, Тернопільської, Волинської, Хмельницької, тощо областей СБУ по "храмах" кацапської фсб секти нехай пройдеться, трохи бородатих фсб попів-3.14дерасів нехай за бороди як цапські потримає ...
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24.10.2022 15:18 Відповісти
так і є. А ще купа прихильників що влітку пиз...вали 5-и тисячним натовпом на поклон кураторам в Почаїв. І по фото головне бачив переважно молоді чоловіки. От дивно що їх туди привело????
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24.10.2022 15:23 Відповісти
це були "православні тітушки", а СБУ тоді було пофіг, наказу ж жОПи прі3.14здента не було ...
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24.10.2022 15:26 Відповісти
а что их разоблачать!
имена врагов и предателей давно и хорошо всем известны. они не понесли никакой ответственности и никуда не ушли. они продалжают свои грязные делишки.
и то что органы безопасности их не трогают, а ловят мелкую рыбешку (ради имитации), говорит о многом
---
"Как Кучма отдал России стратегическое оружие"
https://m.youtube.com/watch?v=hDCVBkyLc3Q
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24.10.2022 15:34 Відповісти
Стефанчук-Зеленський спонукають Українців до прийняття Самостійного рішення щодо зрадників та таких тітушок, без «грошової участі» слідчих, судів, прокурорів, адвокатів….
Піймали, провели виховний акт, через тиждень зняли та поховали!!
Влада сама пропонує унеможливити відволікання десятків людей з якими можливо «усьо парішать»!!!
Це і є боротьба з корумпованими схемами в Україні!!
Вивільняться тисячі здорових військовозобов'язаних, задіяних у правопохоронній, ЩЕ за часів портнова, системи для ФРОНТУ для ПЕРЕМОГА над рашистами *****, і в тилу буде тихо та без коригувальників-колаборантів !!!!
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24.10.2022 15:53 Відповісти
The ready solution is just one trigger pull away.
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24.10.2022 16:07 Відповісти
Варто перевірити на росіянських диверсантів редакцію Рівне вечірнє. Там весь час пропагували секту гундяя
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24.10.2022 16:15 Відповісти
Може пора нашій Верховній раді пора "не спати" а змінити закони щодо коригувальникам і зрадників мінімум на пожиттєвий термін або навіть страту(підчас війни). А судам менше бути на стороні колоборантів а більше дбати про оборону держави та збереження життя її мешканців. Дії коригувальникам і зрадників приводять до смерті десятків і сотень громадян України. Судді! Це що не злочин який заслуговує на смертну кару!?
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24.10.2022 16:36 Відповісти
Да наоборот вернуть смертную казнь и срочно! Ведь война. Международная практика это! И трибуналы срочно с военно- полевыми судами! До сих пор нет военного прокурора--- абсурд! И с 25 февраля! Сколько бы уже не произошло?! Министра юстиции рядовым на фронт, диплом сжечь, все конфисковать! Его это была прямая обязанность и профильного комитета в Раде. С ними также!
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26.10.2022 19:08 Відповісти
На бутылку,вылупка!
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24.10.2022 16:40 Відповісти
А Президент Зеленський знає, що саме більше московських попів і їх прихильників в Хмельницькій області і Рівненській області, а їх другий штаб у Почаєвській Лаврі? Це я думаю владі відомо? Навіщо показувати затримання однієї потвори, ліквідуйте всю секту - УПЦ МП і все. А кому це вигідно? Та тому ж президенту, бо вся московська секта голосувала за нього, ось він її і береже, як зеницю ока. Це противники ПЦУ і звичайно України і ЗСУ.
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24.10.2022 17:12 Відповісти
А скільки ще таких падлюк виявлять наші силові структури...
От, до прикладу, московський сатанат - це не початий край роботи. Бери любого любітєля цієї секти... і кожен з них готовий здати країну ворогу!
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24.10.2022 17:52 Відповісти
От мені цікаво, а для чого закривають обличчя цього ганд.на?? Щоб коли випустять під заставу знову інфу здавав оркам???
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24.10.2022 18:04 Відповісти
 
 