Ще одного прихильника "русского мира" викрили у Рівненській області: повідомляв ворогу інформацію про ЗСУ. ФОТО

У Рівненській області затримали чоловіка, який був адміністратором проросійського Telegram-каналу. Окрім виправдовування агресії Росії, чоловік неодноразово "зливав" дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, рівнянин був адміністратором антиукраїнського Telegram-каналу. У ньому він неодноразово виправдовував та глорифікував збройну агресію РФ проти України. Також чоловік розповсюджував дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони, які могли бути використані ворогом для нанесення ударів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці знайшли та вилучили у рівнянина набої та засоби зв’язку, які він використовував у своїй протиправній діяльності

Чоловіка затримали. За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури рівнянину повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 436-2 КК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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