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Нові канали виїзду ухилянтів за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги ліквідовано на Київщині та Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У ході слідчо-оперативних дій у Київській та Черкаській областях затримано шестеро організаторів нелегальних трафіків.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом представників громадських організацій, які займаються перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги.

Для цього ділки оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи "Шлях".

Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 5,5 тис. дол. з одного клієнта. Сума залежала від терміновості виїзду і матеріальних можливостей втікача", - йдеться в повідомленні.

Утім, співробітники СБУ своєчасно викрили схеми нелегальної міграції та запобігли спробам незаконного перетину держкордону.

У результаті спецоперації на Київщині затримано трьох місцевих жителів, які маскували зарубіжні "поїздки" ухилянтів нібито під їхню участь у волонтерській діяльності.

Крім того, на Черкащині викрито ще один канал протиправного виїзду призовників до іноземних країн, які користувалися підробними "посвідками" волонтерів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Нові канали виїзду ухилянтів за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги ліквідовано на Київщині та Черкащині, - СБУ 01

Нові канали виїзду ухилянтів за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги ліквідовано на Київщині та Черкащині, - СБУ 02

Нові канали виїзду ухилянтів за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги ліквідовано на Київщині та Черкащині, - СБУ 03

Нові канали виїзду ухилянтів за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги ліквідовано на Київщині та Черкащині, - СБУ 04

Нові канали виїзду ухилянтів за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги ліквідовано на Київщині та Черкащині, - СБУ 05

Нові канали виїзду ухилянтів за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги ліквідовано на Київщині та Черкащині, - СБУ 06

Автор: 

кордон (4773) Київська область (4041) СБУ (12847) чоловіки (157) Чернігівська область (913)


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Топ коментарі
+5
Интересно какими каналами пользовался Зеленский когда от повесток прятался🙄
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24.10.2022 17:15
+4
Мое скромное мнение: кто хочет уезжать - пусть уезжает. Зачем уподобляться рашке и закрывать границы для всех мужчин, которые даже не имеют опыта службы (хотя даже в рашке вроде еще не закрыли границы полностью). Да и какой толк от бойцов, у которых нет никакой мотивации.
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24.10.2022 16:12
+3
Очевидно дітлахи всіх великих корупціонерів уже виїхали і надійшло вказівка зупиняти ухилянтів.
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24.10.2022 16:10
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Очевидно дітлахи всіх великих корупціонерів уже виїхали і надійшло вказівка зупиняти ухилянтів.
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24.10.2022 16:10 Відповісти
Мое скромное мнение: кто хочет уезжать - пусть уезжает. Зачем уподобляться рашке и закрывать границы для всех мужчин, которые даже не имеют опыта службы (хотя даже в рашке вроде еще не закрыли границы полностью). Да и какой толк от бойцов, у которых нет никакой мотивации.
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24.10.2022 16:12 Відповісти
Я щитаю, што проституцию, легкие наркотики и ухилянство нужно легализовать
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24.10.2022 16:17 Відповісти
Мабуть, це військовозобов'язані з батальйонів МОНАКО та ВІДНЯ???
Видно, хєнєсрал хорошковський (ющенко присвоїв), збирає потужне військом із БЗДІЖенців на порше та мерсах, щоб по тилам рашистів ***** пройтися …
Ну, Стефанчук-Зеленський, повинні координувати їх дії в тилу!
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24.10.2022 16:19 Відповісти
Блин, кто не хочет оставаться - пусть едет. Взнос в ВСУ, отказ от гражданства на границе и вперед. Разумеется случаи бывают разные. Родственники, семьи за рубежом, бизнес в конце концов... А просто уклонисты, да какой толк их держать в границах. Только ресурсы на них тратить. Сбежит так или иначе и в самый неподходящий момент.
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24.10.2022 16:24 Відповісти
Зловмисники пропонували потенційним призовникам...

Крім того, як з'ясувалося, потенційні призовники також є потенційними гвалтівниками, - у кожного в штанях були виявлені знаряддя злочину.
Тобто, маємо спробу нелегальної міграції членів, вчинену в особливо цинічній формі безвізу.
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24.10.2022 17:00 Відповісти
Интересно какими каналами пользовался Зеленский когда от повесток прятался🙄
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24.10.2022 17:15 Відповісти
Тоді в нас ще не було діктатури, і можно було законно перетинати кордони
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24.10.2022 17:23 Відповісти
Мені щось здається, що фігуранти цієї справи в 2019 році голосували за Боневтіка, це ж його лозунг- "А какая разница"...
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24.10.2022 17:47 Відповісти
Краще би ловили наводчиків.
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24.10.2022 18:16 Відповісти
а що, так можно?
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24.10.2022 19:03 Відповісти
 
 