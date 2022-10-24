Нові канали виїзду ухилянтів за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги ліквідовано на Київщині та Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У ході слідчо-оперативних дій у Київській та Черкаській областях затримано шестеро організаторів нелегальних трафіків.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом представників громадських організацій, які займаються перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги.



Для цього ділки оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи "Шлях".



Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 5,5 тис. дол. з одного клієнта. Сума залежала від терміновості виїзду і матеріальних можливостей втікача", - йдеться в повідомленні.



Утім, співробітники СБУ своєчасно викрили схеми нелегальної міграції та запобігли спробам незаконного перетину держкордону.



У результаті спецоперації на Київщині затримано трьох місцевих жителів, які маскували зарубіжні "поїздки" ухилянтів нібито під їхню участь у волонтерській діяльності.



Крім того, на Черкащині викрито ще один канал протиправного виїзду призовників до іноземних країн, які користувалися підробними "посвідками" волонтерів.



Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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