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Новини Фото Агресія Росії проти України
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В Ізюмі знайшли секретні документи російських військових. Вилучили 13 мішків. ФОТОрепортаж

Секретні документи, серед яких бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта області з маршрутом руху, були знайдені в підвальному приміщенні ліцею міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліції Харківської області

"Серед виявлених речових доказів - секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад, документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств", - йдеться в повідомленні.

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В Ізюмі знайшли секретні документи російських військових. Вилучили 13 мішків 01В Ізюмі знайшли секретні документи російських військових. Вилучили 13 мішків 02
В Ізюмі знайшли секретні документи російських військових. Вилучили 13 мішків 03
В Ізюмі знайшли секретні документи російських військових. Вилучили 13 мішків 04
В Ізюмі знайшли секретні документи російських військових. Вилучили 13 мішків 05

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документ (416) Нацполіція (15196) секретні документи (93) Ізюм (333)


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Секретні документи в мішках у підвалі...Шо нє понялі-ета втарая армія міра...
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24.10.2022 16:34 Відповісти
Мішки вже наші напакували, все було розкидано)
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24.10.2022 19:40 Відповісти
так це ще краще-бо розкиданість підсилює секретність...
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24.10.2022 19:44 Відповісти
Розібрати, відсортувати і долучати до документів для Гааги.
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24.10.2022 16:43 Відповісти
то буде ,через років 10..згадайте скільки часу вони з одним літаком МН-17 розбирались
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24.10.2022 17:05 Відповісти
Тут саме цінне ось що - "секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України" - хороший доказ для судів якщо мордор буде спригувати з теми хто на кого напав і хто буде платити за цю всю программу.
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24.10.2022 16:49 Відповісти
8 февраля датировано и сколько таких ссобщений было. Все разведки это знали
Вопрос в другом, сколько предателей осталось на Банковой, детектор проходили?
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24.10.2022 16:59 Відповісти
Учєнія, говоришь? Хех...
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24.10.2022 21:26 Відповісти
все ж таки нам в певному сенсі пощастило що на нас напали ТАКІ ідіоти...
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25.10.2022 09:31 Відповісти
 
 