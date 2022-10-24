В Ізюмі знайшли секретні документи російських військових. Вилучили 13 мішків. ФОТОрепортаж

Секретні документи, серед яких бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта області з маршрутом руху, були знайдені в підвальному приміщенні ліцею міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліції Харківської області.

"Серед виявлених речових доказів - секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад, документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств", - йдеться в повідомленні.

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