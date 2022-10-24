Рашисти завдали ракетного удару по Куп’янську: Частково зруйновано адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вранці обстріляли Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Вранці 24 жовтня представники ЗС РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл Куп’янська. Частково зруйновано адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами С-300", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду місця події, проведеного прокурорами спільно зі слідчими поліції, вилучено уламки ракет та зібрано інші докази.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

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