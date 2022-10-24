Рашисти завдали ракетного удару по Куп’янську: Частково зруйновано адмінбудівлю. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вранці обстріляли Куп’янськ на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Вранці 24 жовтня представники ЗС РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл Куп’янська. Частково зруйновано адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами С-300", - йдеться в повідомленні.
Під час огляду місця події, проведеного прокурорами спільно зі слідчими поліції, вилучено уламки ракет та зібрано інші докази.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
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Eques Patriam
показати весь коментар24.10.2022 17:40 Відповісти Мені подобається 2
Maryna Solska #524922
показати весь коментар25.10.2022 20:24 Відповісти Мені подобається 0
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