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У Брянській області РФ підірвали залізничну колію, яка веде до Білорусі. ФОТОрепортаж

В Брянській області РФ між Новозибковим і Злинкою спрацював вибуховий пристрій на залізничній колії.

Про це заявив губернатор регіону Олександр Богомаз та пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері на перегоні між населеними пунктами Новозибков та Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - розповів Богомаз.

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У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" опублікували фото, на яких видно пошкоджену колію і кілька шпал. Там також наголосили, що ця колія "активно використовують для військових перевезень Росія-Білорусь".

У Брянській області РФ підірвали залізничну колію, яка веде до Білорусі 01
У Брянській області РФ підірвали залізничну колію, яка веде до Білорусі 02
У Брянській області РФ підірвали залізничну колію, яка веде до Білорусі 03

Автор: 

Білорусь (7938) Брянськ (132) вибух (4481) залізниця (1508) росія (65336)


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Топ коментарі
+29
рельсу бобры погрызли.
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24.10.2022 23:38
+18
Звісно, полагодять, і досить швидко. Але важливий сам факт, що за поребриком є кому рельси підривати.
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24.10.2022 23:43
+16
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25.10.2022 00:10
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БЛИН, знову курять в неположених місцях
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24.10.2022 23:38 Відповісти
якийсь фейк... косять під теракт.(убитки копійчані)
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24.10.2022 23:59 Відповісти
Хай взривают . Украінцам в рашу їздити не потрібно 🤣🤣
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25.10.2022 00:17 Відповісти
та нехай і любитєлі роблять. головне роблять
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25.10.2022 18:20 Відповісти
Нас там, звичайно, нема
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24.10.2022 23:38 Відповісти
рельсу бобры погрызли.
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24.10.2022 23:38 Відповісти
Нет, это специальный вид термитов, выведенных в украинских био лабораториях
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24.10.2022 23:41 Відповісти
Чорнобильські бобри ))
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25.10.2022 09:24 Відповісти
"Жест доброй воли" со стороны ж/д произошёл между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. Район находится на стыке с Украиной и Беларусью и имеет важное стратегическое значение. Теперь эшелоны не смогут попасть в Беларусь по одной из ЖД-веток .

Партизаны в действии.

https://t.me/insiderUKR/44520 https://t.me/insiderUKR/44519
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24.10.2022 23:41 Відповісти
работы на "пол часа" - вот если бы товарняк с оружием или бронетехникой пустили - то другое дело
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25.10.2022 02:27 Відповісти
партизаны пока разминаются и учатся. Всему свое время
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25.10.2022 09:11 Відповісти
БрНР на перегонах з БеНР за назву БНР
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24.10.2022 23:43 Відповісти
Звісно, полагодять, і досить швидко. Але важливий сам факт, що за поребриком є кому рельси підривати.
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24.10.2022 23:43 Відповісти
товаришчи жалуюцца что не смогли добрацца в место, указанное лично путеном
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24.10.2022 23:47 Відповісти
я не ошибаюсь? чёрные пакеты - это то, что я подумал? Тогда зачем им дали колбасу? или это последнее желание приговорённых??
Людям невозможно понять этих антропоморфов.
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25.10.2022 00:02 Відповісти
как зачем калбаса? у путена есть, а они что хуже
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25.10.2022 00:25 Відповісти
Это фото вчера уже шумело в сети. То выдали по два комплекта портянок и по одной колбасе. А не наоборот!
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25.10.2022 09:49 Відповісти
Кто-то позвонил в рельсу.
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24.10.2022 23:49 Відповісти
Гарно але замало.... відремонтувати таке пошкодження можна за один день а то й швидше.
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24.10.2022 23:51 Відповісти
"партизани" "старались"... але делітанська робота... може фсбшники підірвали, щоб звинуватити Україну? нормальний партизан підірве вибухівку, щоб потяг пустити під откос, або ж\д моста зруйнує, їх на кожній гілці десятки... відремонтувати таке лайно не створює особої проблеми.
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24.10.2022 23:57 Відповісти
вони лише вчаться. вчора то були айтішники, хіпстери, барбери та бариста. а согодні вони - партизани БНР, мало ще кваліфікаціі
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25.10.2022 10:05 Відповісти
Там на карті поблизу м.новозибков. Там завод по виготовленню клістронів .
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25.10.2022 00:07 Відповісти
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25.10.2022 00:10 Відповісти
Це не Росія. Це окупована в 1919 році українська Стародубщина, колиска гетьманів і письменників
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25.10.2022 00:29 Відповісти
Одной рукой бульбофюрер помогает ***********, чтобы сохранить свою власть, а другой мешает ему втянуть себя в смертельную для себя войну. Наверняка сам и взорвал, чтобы пролонгировать бесконечно.
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25.10.2022 00:51 Відповісти
лукашенко уже никто в беларуси - его отстранили под подпску о не выезде
с минске командуют фсбшные полковники
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25.10.2022 02:29 Відповісти
Біоголуб насрав
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25.10.2022 01:05 Відповісти
До ранку вже поміняють.Такі речі ремонтуют швидко
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25.10.2022 01:58 Відповісти
В одному зі штатів у США є місцевий закон, який встановлює смертну кару за...

(кухонну) сіль (NaCl) на залізничних рейках!

(Думаю, це тому, що сіль дуже прискорює процес руйнування рейки.)

А у радянських (і старих пострадянських) пасажирських вагонах у туалеті стічна труба не з унітазу, а з підлоги туалету зливає воду... на колесо вагона! ... ... І ось що цікаво:

Що буде, якщо якісь пасажири поїзда насиплять кілька кілограмів вологої кухонної солі (NaCl) через цю трубу на колесо та рейку? Мабуть, що вологої солі недостатньо, бо колесо розкидає її довкола, але не на рейку. Ймовірно, потрібний висококонцентрований розчин солі або навіть розчин у якійсь подобі в'язкого клею, щоб він залишався на колесі і потім на рейці.
Краще, звичайно, не через цю вузьку трубу на колесо наносити такий концентрований розчин, а безпосередньо на рейку з переходу між вагонами, що збільшує ймовірність успіху та зменшує ймовірність виявлення вагона, з якого ця акція була здійснена.
Було б цікаво спостерігати подібний експеримент на "кр..ському м.о.с.т.і".
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25.10.2022 03:58 Відповісти
Туфта, на дві години роботи, щоб відновити
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25.10.2022 06:28 Відповісти
Але москалі почнуть додатково підсилювати охорону, вводити патрулювання (пам'ятаєте як в старих фільмах німці на дрезинах патрулювали колії )) ), зменшувати швидкість руху потягів, щоб встигнути зреагувати ... Короче витрачати зусилля і відчувати додатковий дискомфорт, а це додаткове виснаження людей. Хоч щось ))
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25.10.2022 09:30 Відповісти
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25.10.2022 11:11 Відповісти
Ах, эти исконно русские земли!
Как ласкают ухо названия маленьких старинных русских городков - Сурож, Унеча, Ипуть, Жеча, Эсмань....
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25.10.2022 10:01 Відповісти
Ипуть - ипуть! Еще как их в Украине ипуть!
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25.10.2022 11:52 Відповісти
В Новозыбково и так все зыбко было ( в смысле - ненадежно и непрочно), а теперь - вдвойне зыбчей станет. Из Закопытья (см. на карте) партизанены пришли. Теперича усе - лапти плести надоть.
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25.10.2022 20:45 Відповісти
Слава Героям !
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27.12.2022 16:44 Відповісти
 
 