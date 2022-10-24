У Брянській області РФ підірвали залізничну колію, яка веде до Білорусі. ФОТОрепортаж

В Брянській області РФ між Новозибковим і Злинкою спрацював вибуховий пристрій на залізничній колії.

Про це заявив губернатор регіону Олександр Богомаз та пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері на перегоні між населеними пунктами Новозибков та Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - розповів Богомаз.

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У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" опублікували фото, на яких видно пошкоджену колію і кілька шпал. Там також наголосили, що ця колія "активно використовують для військових перевезень Росія-Білорусь".





