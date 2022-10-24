У Брянській області РФ підірвали залізничну колію, яка веде до Білорусі. ФОТОрепортаж
В Брянській області РФ між Новозибковим і Злинкою спрацював вибуховий пристрій на залізничній колії.
Про це заявив губернатор регіону Олександр Богомаз та пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері на перегоні між населеними пунктами Новозибков та Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - розповів Богомаз.
У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" опублікували фото, на яких видно пошкоджену колію і кілька шпал. Там також наголосили, що ця колія "активно використовують для військових перевезень Росія-Білорусь".
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Людям невозможно понять этих антропоморфов.
с минске командуют фсбшные полковники
(кухонну) сіль (NaCl) на залізничних рейках!
(Думаю, це тому, що сіль дуже прискорює процес руйнування рейки.)
А у радянських (і старих пострадянських) пасажирських вагонах у туалеті стічна труба не з унітазу, а з підлоги туалету зливає воду... на колесо вагона! ... ... І ось що цікаво:
Що буде, якщо якісь пасажири поїзда насиплять кілька кілограмів вологої кухонної солі (NaCl) через цю трубу на колесо та рейку? Мабуть, що вологої солі недостатньо, бо колесо розкидає її довкола, але не на рейку. Ймовірно, потрібний висококонцентрований розчин солі або навіть розчин у якійсь подобі в'язкого клею, щоб він залишався на колесі і потім на рейці.
Краще, звичайно, не через цю вузьку трубу на колесо наносити такий концентрований розчин, а безпосередньо на рейку з переходу між вагонами, що збільшує ймовірність успіху та зменшує ймовірність виявлення вагона, з якого ця акція була здійснена.
Було б цікаво спостерігати подібний експеримент на "кр..ському м.о.с.т.і".
Как ласкают ухо названия маленьких старинных русских городков - Сурож, Унеча, Ипуть, Жеча, Эсмань....