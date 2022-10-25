УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6807 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
3 925 4

Росіяни всю ніч атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти обстріляли три громади на Нікопольщині - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни знову усю ніч тероризували Нікопольський район. Атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Під ворожий вогонь потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська.

Попередньо, люди не постраждали.

Пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах області усю ніч гули сирени, але минулося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину

Росіяни всю ніч атакували Градами, важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини 01

Росіяни всю ніч атакували Градами, важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини 02

Росіяни всю ніч атакували Градами, важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини 03

Автор: 

обстріл (28648) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3763)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякувати Богу,що ніхто не постраждав,хоча дивлячись на фото цих безчинств ставиш собі питання-як таке можливо?
показати весь коментар
25.10.2022 08:11 Відповісти
рашистські нацисти, горіть усі в пеклі !!! Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть рашистським окупантам !!!
показати весь коментар
25.10.2022 08:14 Відповісти
Нікополю дістається, як і Миколїву, кожен день. Руйнується все. Інколи без людських втрат.
показати весь коментар
25.10.2022 08:33 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
25.10.2022 10:38 Відповісти
 
 