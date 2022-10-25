Росіяни всю ніч атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти обстріляли три громади на Нікопольщині - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни знову усю ніч тероризували Нікопольський район. Атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Під ворожий вогонь потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська.



Попередньо, люди не постраждали.



Пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах області усю ніч гули сирени, але минулося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно.

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