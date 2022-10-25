Січеславські десантники продовжують нищити ворога та його техніку. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади продовжують завдавати максимального ураження російським загарбникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Розбита ворожа техніка, загиблі окупанти...Січеславські десантники продовжують завдавати максимального ураження російським загарбникам, впевнено крокуючи вперед!", - йдеться у повідомленні.















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