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Січеславські десантники продовжують нищити ворога та його техніку. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади продовжують завдавати максимального ураження російським загарбникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Розбита ворожа техніка, загиблі окупанти...Січеславські десантники продовжують завдавати максимального ураження російським загарбникам, впевнено крокуючи вперед!", - йдеться у повідомленні.

Січеславські десантники продовжують нищити ворога та його техніку 01
Січеславські десантники продовжують нищити ворога та його техніку 02
Січеславські десантники продовжують нищити ворога та його техніку 03
Січеславські десантники продовжують нищити ворога та його техніку 04
Січеславські десантники продовжують нищити ворога та його техніку 05
Січеславські десантники продовжують нищити ворога та його техніку 06
Січеславські десантники продовжують нищити ворога та його техніку 07

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Автор: 

армія рф (17502) Генштаб ЗС (6622) техніка (1829) втрати (4413) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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ДШВ україни-черговий респектище...Особливо сподобались дохлі кацапські свині на бмп.Не зупиняйтесь до повної перемоги...
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25.10.2022 08:37 Відповісти
А че кацы разлеглись на танке ? У них че там СПА ?
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25.10.2022 08:57 Відповісти
Две вишенки на торте.
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25.10.2022 09:04 Відповісти
У них сієста, вічна ))
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25.10.2022 09:16 Відповісти
...на самом деле, это белые жигули там лежат...
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25.10.2022 10:21 Відповісти
Двое влюблённых лежали во ржи

Тихо их танчик стоял на межи

Тихо завелся, тихо пошёл

ПТУРчик кацапов сразу нашёл…
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25.10.2022 09:29 Відповісти
А якби не псував зрілого соняшника, то, можливо, й залишився б живий.
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25.10.2022 09:42 Відповісти
 
 