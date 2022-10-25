Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Бахмут обстріляно із "Градів", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Ворог застосував РСЗВ "Град", "Ураган" та артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, постраждали 8 населених пунктів - міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Очеретине, Велика Новосілка, села Дружба, Карлівка.

Зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів, з них 19 житлових будинків і лінія електропередач.

"Знову під ворожим вогнем Бахмут. Окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Град". Вбили 4 цивільних мешканців. Також росіяни продовжують атакувати населений пункт з артилерії. Є загиблі та травмовані. Загалом за добу атак в місті пошкоджено 6 приватних і 3 багатоквартирних будинки", - йдеться у повідомленні.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 230 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 26 тисяч осіб, серед них 4075 – діти, 1541 – люди з інвалідністю.

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