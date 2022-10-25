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Новини Фото Війна
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Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Бахмут обстріляно із "Градів", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Ворог застосував РСЗВ "Град", "Ураган" та артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, постраждали 8 населених пунктів - міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Очеретине, Велика Новосілка, села Дружба, Карлівка.

Зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів, з них 19 житлових будинків і лінія електропередач.

"Знову під ворожим вогнем Бахмут. Окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Град". Вбили 4 цивільних мешканців. Також росіяни продовжують атакувати населений пункт з артилерії. Є загиблі та травмовані. Загалом за добу атак в місті пошкоджено 6 приватних і 3 багатоквартирних будинки", - йдеться у повідомленні.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 230 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 26 тисяч осіб, серед них 4075 – діти, 1541 – люди з інвалідністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 тисяч мешканців залишаються на зиму в Бахмуті, - Кириленко

Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Бахмут обстріляно із Градів, - Нацполіція 01
Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Бахмут обстріляно із Градів, - Нацполіція 02
Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Бахмут обстріляно із Градів, - Нацполіція 03
Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Бахмут обстріляно із Градів, - Нацполіція 04
Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Бахмут обстріляно із Градів, - Нацполіція 05

Автор: 

армія рф (17516) Нацполіція (15202) Донецька область (8568) Бахмут (1561)


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25.10.2022 12:36 Відповісти
Горіть в пеклі москалі! Тримайтесь і бережіть Україну
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25.10.2022 12:39 Відповісти
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25.10.2022 12:54 Відповісти
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25.10.2022 12:57 Відповісти
 
 