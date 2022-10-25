На війні з російськими окупантами загинув воїн "Карпатської Січі" Ігор Дяченко. ФОТО
Ігор Дяченко із початком повномасштабного вторгнення в лавах "Карпатської Січі" воював на найгарячіших напрямках фронту.
Про це у фейсбуці повідомив Руслан Андрійко, передає Цензор.НЕТ.
"У боротьбі з окупантами загинув воїн "Карпатської Січі" Ігор Дяченко. Ігор родом із Херсонщини. Давно в лавах ВО "Свобода". Працював учителем фізкультури в школі. Мав авторитет у громаді, був депутатом Голопристанської міської ради. На війну пішов добровольцем ще в 2015 році, вступивши до "Карпатської Січі". Згодом очолив обласний осередок "Легіону Свободи". Із початком повномасштабного вторгнення Ігор в лавах "Карпатської Січі" воював на найгарячіших напрямках фронту. Мріяв про визволення рідної Херсонщини.
Вічна пам’ять, честь і слава полеглому Герою! Співчуття рідним і близьким…
Картка дружини Ігоря Дяченка Людмили: 4149510031684402", - йдеться в повідомленні.
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Левченко - який саме? Той молодий ПРиг, який навесні 2014-го віз з Києва у багажнику свого авто гроші від Ахметова для "апалчєнцев" Донецька, але був зупинений десь на Дніпропетровщині і покладений пикою в асфальт?
"І якщо ви не здатні відчувати вдячність загиблим..." - А якщо навпаки? Переглянь, хто лайкнув коментарі на цій сторінці, і тобі стане все зрозуміло.
Украіна сумує 😪😪😪
Низький уклін Вам!!!