На війні з російськими окупантами загинув воїн "Карпатської Січі" Ігор Дяченко. ФОТО

Ігор Дяченко із початком повномасштабного вторгнення в лавах "Карпатської Січі" воював на найгарячіших напрямках фронту.

Про це у фейсбуці повідомив Руслан Андрійко, передає Цензор.НЕТ.

"У боротьбі з окупантами загинув воїн "Карпатської Січі" Ігор Дяченко. Ігор родом із Херсонщини. Давно в лавах ВО "Свобода". Працював учителем фізкультури в школі. Мав авторитет у громаді, був депутатом Голопристанської міської ради. На війну пішов добровольцем ще в 2015 році, вступивши до "Карпатської Січі". Згодом очолив обласний осередок "Легіону Свободи". Із початком повномасштабного вторгнення Ігор в лавах "Карпатської Січі" воював на найгарячіших напрямках фронту. Мріяв про визволення рідної Херсонщини.

Вічна пам’ять, честь і слава полеглому Герою! Співчуття рідним і близьким…

Картка дружини Ігоря Дяченка Людмили: 4149510031684402", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бою проти російських окупантів поблизу Бахмуту загинув співробітник НАБУ Тарас Пона