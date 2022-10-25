Ще 4 судна зі 107,2 тис. тонн агропродукції вийшли сьогодні з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури. ФОТО
Сьогодні в межах "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси відправлено понад 107 тис. тонн продовольства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.
Сьогодні, 25 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 107,2 тис. тонн агропродукції. Судна направляються до країн Європи.
Зокрема, з Одеського порту вийшов балкер REGIUS, а з порту Південний – CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,9 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшли 390 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль