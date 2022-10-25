Ще 4 судна зі 107,2 тис. тонн агропродукції вийшли сьогодні з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури. ФОТО

Сьогодні в межах "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси відправлено понад 107 тис. тонн продовольства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

Сьогодні, 25 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 107,2 тис. тонн агропродукції. Судна направляються до країн Європи.

Зокрема, з Одеського порту вийшов балкер REGIUS, а з порту Південний – CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,9 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшли 390 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

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