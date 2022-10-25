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50 невикористаних російських боєприпасів знайшли на деокупованій території Херсонської області. ФОТО

50 невикористаних боєприпасів знайшли біля місцевої школи на території Кочубеївської громади у Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Впродовж 24-25 жовтня 2022 року прокурори у складі спільних груп з працівниками Служби безпеки України, поліції та експертами здійснили огляд зруйнованої ворожими обстрілами інфраструктури Кочубеївської громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією від прокурорів, на території однієї зі шкіл виявлено склад боєприпасів ворожих військ, а також спалену бронетехніку. На місці події знаходилось близько 50 одиниць невикористаних боєприпасів, які передано вибухотехнікам.

50 невикористаних російських боєприпасів знайшли на деокупованій території Херсонської області 01
50 невикористаних російських боєприпасів знайшли на деокупованій території Херсонської області 02

50 невикористаних російських боєприпасів знайшли на деокупованій території Херсонської області 03

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Автор: 

боєприпаси (2280) деокупація (950) Херсонська область (5791)


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Скільки їх ще буде на сотню років вперед ...
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25.10.2022 18:17 Відповісти
Если мы до сих пор находим такие вещи со времен второй мировой войны, то сколько еще будут люди находить после этой... Помню в селе у дедушки и бабушки, каждый год садили картошку и прочее. И практически каждый год кто-то из нашей семьи находил патрон в земле.
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25.10.2022 18:27 Відповісти
"Патрон"?! Я рік тому гранату Ф-1 знайшов у лісі!
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25.10.2022 19:05 Відповісти
Склад боепрмпасов в школе- ну не кати винищувачі украіїнства! Їм потрібна тільки територія . Так легко вони й Херсон затоплять підірвавши дамбу - одна надія,розуму не вистачить
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25.10.2022 18:54 Відповісти
 
 