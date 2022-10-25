50 невикористаних російських боєприпасів знайшли на деокупованій території Херсонської області. ФОТО
50 невикористаних боєприпасів знайшли біля місцевої школи на території Кочубеївської громади у Херсонській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"Впродовж 24-25 жовтня 2022 року прокурори у складі спільних груп з працівниками Служби безпеки України, поліції та експертами здійснили огляд зруйнованої ворожими обстрілами інфраструктури Кочубеївської громади", - йдеться в повідомленні.
За інформацією від прокурорів, на території однієї зі шкіл виявлено склад боєприпасів ворожих військ, а також спалену бронетехніку. На місці події знаходилось близько 50 одиниць невикористаних боєприпасів, які передано вибухотехнікам.
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Qq Qqq #455433
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