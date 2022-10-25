Серед жертв ракетного удару окупантів по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП. ФОТОрепортаж

У Дніпрі серед жертв ракетного удару окупантів була вагітна жінка, ще трьох людей госпіталізовано,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ось що накоїли російські терористи на дніпровській АЗС. Встановлено, що серед двох загиблих була вагітна жінка. Друга жертва - оператор автомийки. Госпіталізовано трьох осіб. Чоловіка та двох жінок", - написав він.

Він висловив співчуття близьким і родичам загиблих та зазначив, що "російська армія – це армія злочинців, які мають нести покарання за все, що роблять з нашою країною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше двоє цивільних осіб загинуло унаслідок ворожого обстрілу АЗС, - мер Дніпра Філатов











