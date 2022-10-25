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Серед жертв ракетного удару окупантів по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП. ФОТОрепортаж

У Дніпрі серед жертв ракетного удару окупантів була вагітна жінка, ще трьох людей госпіталізовано,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ось що накоїли російські терористи на дніпровській АЗС. Встановлено, що серед двох загиблих була вагітна жінка. Друга жертва - оператор автомийки. Госпіталізовано трьох осіб. Чоловіка та двох жінок", - написав він.

Він висловив співчуття близьким і родичам загиблих та зазначив, що "російська армія – це армія злочинців, які мають нести покарання за все, що роблять з нашою країною".

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Серед жертв ракетного удару окупантів по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП 01
Серед жертв ракетного удару окупантів по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП 02
Серед жертв ракетного удару окупантів по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП 03
Серед жертв ракетного удару окупантів по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП 04
Серед жертв ракетного удару окупантів по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП 05
Серед жертв ракетного удару окупантів по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП 06

Автор: 

АЗС (1883) вибух (4461) Дніпро (3274)


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Топ коментарі
+28
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25.10.2022 23:49
+25
Твари конченные все вам вернётся. путинские пропляди горите в аду.
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25.10.2022 23:57
+23
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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26.10.2022 00:01
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25.10.2022 23:49 Відповісти
Нічого більше сказати не можна.
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25.10.2022 23:53 Відповісти
Твари конченные все вам вернётся. путинские пропляди горите в аду.
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25.10.2022 23:57 Відповісти
ці нелюди вбивають навіть не народжених наших дітей...не можу бажати здоров'я своїм ворогам, бажаю справедливої відплати... щоб кожен, хто брав участь у вбивстві та руйнуваннях України, був стертий з лиця землі.
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26.10.2022 00:01 Відповісти
Безліч нацистів навіть після капітуляції германії доживали роки в спокої та достатку.
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26.10.2022 00:27 Відповісти
в достатку можливо, але в спокої?
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27.10.2022 00:19 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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26.10.2022 00:01 Відповісти
Як це ООН їх після цього там тримає?! Ще їх доповіді слухають... Піздец!!!
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26.10.2022 00:18 Відповісти
Пора вже мочити тих вирахувачів польоту ракет, яких викрив Біллінгкет. І Багнюка, і тих дівок, їх усіх. Застрелити в підїздах, викидувати з балконів.
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26.10.2022 00:18 Відповісти
БАБ ПРОГРАМЕРОВ НАСАДИТЬ НА БСЛ 2000 А ПОТОМ ДЫРКУ ЗАДУТЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ!
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26.10.2022 07:02 Відповісти
ДА И МУЖИЧКАМ ТОЖЕ НЕ МЕШАЕТ ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРЫ.
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26.10.2022 07:06 Відповісти
На її місті повинен бути Бабламойський
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26.10.2022 00:36 Відповісти
За каждого убиттго украинца должно быть убито минимум 5 кацапов. В таком случае кацапы закончатся раньше, и Украина сможет начать нормально жить.
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26.10.2022 02:17 Відповісти
Советские методы борьбы.
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26.10.2022 06:26 Відповісти
Загиблих три людини, а не дві, бо разом з дівчиною, загинуло і її маля, і загинуло в муках.
Прокляття на голову русскім катам!
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27.10.2022 00:22 Відповісти
 
 