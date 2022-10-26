За добу рашисти вбили одного мирного жителя на Донеччині, виявлено тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби окупанти вбили одного мирного жителя на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 25 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому. Також за вчора стало відомо про 4 поранених", - йдеться у повідомленні.

Кириленко нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За всі злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!" - додає очільник регіону.

Також читайте: Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Бахмут обстріляно із "Градів", - Нацполіція. ФОТОрепортаж