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Новини Фото Агресія Росії проти України
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СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "Роспочту" у Харківській області. ФОТО

Жінка під час захоплення частини регіону вона добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву "почту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

"Невдовзі після "призначення" колаборантка обікрала одне з міських відділень "Укрпошти" й передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства. Крім того, зловмисниця виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної РФ поштової мережі у містах Балаклія та Ізюм", - йдеться в повідомленні. 

Колишня працівниця регіонального підрозділу акціонерного товариства поштового зв’язку добровільно підтримала загарбників, за що отримала від них "посаду" у новостворених окупаційних органах. Жінка намагалася відновити зі своїми колишніми колегами, щоб отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів.

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Також колаборантка проводила агітаційну роботу серед працівників "Укрпошти", які залишились на окупованій території. Закликала переходити на бік ворога та передавати на баланс РФ державне майно Укрпошти.

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Втім співробітники СБУ своєчасно викрили її для подальшого притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

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СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну Роспочту у Харківській області 01
СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну Роспочту у Харківській області 02

Автор: 

СБУ (12821) Харківщина (6054) державна зрада (1686) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+10
Видно не помогло "переобувание в воздухе" в свитерок под цвет украинского флага...
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26.10.2022 10:37
+7
Прочел, мол , очередная сердючка, кстати, тоже к месту, бо от той свиньи-данилко тошнит лет 20.
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26.10.2022 10:47
+6
і по закону за грати
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26.10.2022 10:31
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і по закону за грати
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26.10.2022 10:31 Відповісти
комната в стиле а-ля совок,трубы,вазончики,телевизор на лампах---красота,а где килька в томате ?
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26.10.2022 11:38 Відповісти
Обшарпаные стены, всё как на расии, как им нравится
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26.10.2022 13:14 Відповісти
Видно не помогло "переобувание в воздухе" в свитерок под цвет украинского флага...
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26.10.2022 10:37 Відповісти
Чергова смердюча савкова відрижка...
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26.10.2022 10:37 Відповісти
Прочел, мол , очередная сердючка, кстати, тоже к месту, бо от той свиньи-данилко тошнит лет 20.
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26.10.2022 10:47 Відповісти
У всіх колаборантів кака чомусь не тільки в голові, а й у хаті. Совпадєніє? Нє думаю!©
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26.10.2022 10:40 Відповісти
Де звязки??? Де родичі і знайомі цієї курви? В європі? Туди потікали.Лярва.У вузах українських навчались, пай земельний має, мабуть...скотобаза( до речі, хто не в темі - земельні с\г паї в Україні визначені межами на карті, на кацапії - є, але віртуальні, без привязки місця).
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26.10.2022 10:43 Відповісти
И райцентр Балаклея не плохой для жизни там, индустрия кое какая там. Шваль совковая продолжает плодиться, просто поверить трудно. И не 70 лет ей, мозги не отбиты совком с детства!? Откуда столько предателей? Эпоха шапкокрада конечно нагадила сильно. Но не всем же.
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26.10.2022 12:32 Відповісти
От дурепа тупа. Хоч би собі гроші забрала а не оркам віддала
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26.10.2022 10:48 Відповісти
А есть такие, рожденные тока пресмыкаться.
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26.10.2022 10:49 Відповісти
ахахах ) відразу з сумкою ) зразу розуміє,що відправится на нари
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26.10.2022 10:49 Відповісти
Тут логіки немає. Тільки "'зов прєдков" з сибірських ******. Сталінська асиміляція у всій красі.
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26.10.2022 10:50 Відповісти
****** стара!!!!
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26.10.2022 11:02 Відповісти
И ещё падла одела одёжку в цвета национального флага, типа "я в домике" и хорошая
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26.10.2022 11:05 Відповісти
золожник ватной сетуации)
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26.10.2022 11:11 Відповісти
провести обряд десотанизации
конфисковать все мне в пользу хату отдать тоже мне
ее в костер укр инквизиции на костер из сала
це ватна вэдьма..
цулуй булаву с тризубом))
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26.10.2022 11:10 Відповісти
таким тiльки розпеченою двоголовою куркою тавро ставити на лоба !

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26.10.2022 12:09 Відповісти
Очільниця «роспочти» на Харківщині обікрала місцеве відділення на два мільони гривень

Служба безпеки України затримала ще одну ворожу поплічницю в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.



Зрадницею виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв'язку, передає https://redpost.com.ua/news РЕДПОСТ з посиланням на СБУ.

Жінка добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву «почту» та формувала підконтрольну рф поштову мережу у Балаклії та Ізюмі.

Вона планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів. Також закликала їх переходити на бік ворога та передавати на баланс рф держмайно «Укрпошти».

При цьому колаборантка обікрала одне з міських відділень «Укрпошти» і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя, але співробітники СБУ своєчасно викрили її.

Їй повідомлено про підозру.
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26.10.2022 12:07 Відповісти
Звісно, не виправдовую скотиняку. ВВажаю, що їй саме місце - розміновувать мінні поля, які намінували в Україні її мишебратья.
АЛЕ!
Це все звичайно дуже круто, але!
Риба гниє з голови! Де голосні справи, наприклад, по розмінуванню Чонгара, по здачі півдня, по оманським договорнякам?
Замість цього СБУ займається низовими виконавцями. Таких завжди буде вагон і маленька тєлєжка, маргіналів, які нічого не добилися у житті і тому на перші ж ворожі сто баксів кинеться, роззявляючи рота, як голодна риба (або соска вокзальна).
Кожен з вас, якщо озирнеться навколо (ну хіба якщо ви живете в кончі-заспі і людей не бачили вже багато років, бо броньоване тоноване скло лехуса не дає), зрозуміє - таких маргіналів всюди купи. Алкаші біля наливайки, наркомани в під'їзді, бомжі, всякі там сторожі супермаркетів, тягачі грузів, різноробочі на будівництві, продавани пальонки і тд і тп - їх легіон, реально. І кожен з них - потенційний запроданець, наводчик, кат. Особливо алкаші і наркомани...
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26.10.2022 12:24 Відповісти
Всененачасі
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26.10.2022 12:25 Відповісти
цікаво, що нині вона в українській патріотичній одежині...
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26.10.2022 12:28 Відповісти
на території деокупованих областей, включно з Харківською і Запорізькою (ще би Одеську і Миколаївську, та нехай вже без них в цьому списку) проводити вибори не можна років зо п'ять/десять; і не надавати виборцям активного і пасивного виборчого права, допоки кожен з них не здасть екзамену на предмет української мови, історії та основ мінімального законодавства. Як виключення - без екзамену тільки учасники УБД.
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26.10.2022 12:36 Відповісти
 
 