СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "Роспочту" у Харківській області. ФОТО

Жінка під час захоплення частини регіону вона добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву "почту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Невдовзі після "призначення" колаборантка обікрала одне з міських відділень "Укрпошти" й передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства. Крім того, зловмисниця виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної РФ поштової мережі у містах Балаклія та Ізюм", - йдеться в повідомленні.

Колишня працівниця регіонального підрозділу акціонерного товариства поштового зв’язку добровільно підтримала загарбників, за що отримала від них "посаду" у новостворених окупаційних органах. Жінка намагалася відновити зі своїми колишніми колегами, щоб отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів.

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Також колаборантка проводила агітаційну роботу серед працівників "Укрпошти", які залишились на окупованій території. Закликала переходити на бік ворога та передавати на баланс РФ державне майно Укрпошти.

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Втім співробітники СБУ своєчасно викрили її для подальшого притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

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