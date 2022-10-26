СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну "Роспочту" у Харківській області. ФОТО
Жінка під час захоплення частини регіону вона добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву "почту".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Невдовзі після "призначення" колаборантка обікрала одне з міських відділень "Укрпошти" й передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства. Крім того, зловмисниця виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної РФ поштової мережі у містах Балаклія та Ізюм", - йдеться в повідомленні.
Колишня працівниця регіонального підрозділу акціонерного товариства поштового зв’язку добровільно підтримала загарбників, за що отримала від них "посаду" у новостворених окупаційних органах. Жінка намагалася відновити зі своїми колишніми колегами, щоб отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів.
Також колаборантка проводила агітаційну роботу серед працівників "Укрпошти", які залишились на окупованій території. Закликала переходити на бік ворога та передавати на баланс РФ державне майно Укрпошти.
Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Втім співробітники СБУ своєчасно викрили її для подальшого притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.
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конфисковать все мне в пользу хату отдать тоже мне
ее в костер укр инквизиции на костер из сала
це ватна вэдьма..
цулуй булаву с тризубом))
Служба безпеки України затримала ще одну ворожу поплічницю в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.
Зрадницею виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв'язку, передає https://redpost.com.ua/news РЕДПОСТ з посиланням на СБУ.
Жінка добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву «почту» та формувала підконтрольну рф поштову мережу у Балаклії та Ізюмі.
Вона планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів. Також закликала їх переходити на бік ворога та передавати на баланс рф держмайно «Укрпошти».
При цьому колаборантка обікрала одне з міських відділень «Укрпошти» і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.
Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя, але співробітники СБУ своєчасно викрили її.
Їй повідомлено про підозру.
АЛЕ!
Це все звичайно дуже круто, але!
Риба гниє з голови! Де голосні справи, наприклад, по розмінуванню Чонгара, по здачі півдня, по оманським договорнякам?
Замість цього СБУ займається низовими виконавцями. Таких завжди буде вагон і маленька тєлєжка, маргіналів, які нічого не добилися у житті і тому на перші ж ворожі сто баксів кинеться, роззявляючи рота, як голодна риба (або соска вокзальна).
Кожен з вас, якщо озирнеться навколо (ну хіба якщо ви живете в кончі-заспі і людей не бачили вже багато років, бо броньоване тоноване скло лехуса не дає), зрозуміє - таких маргіналів всюди купи. Алкаші біля наливайки, наркомани в під'їзді, бомжі, всякі там сторожі супермаркетів, тягачі грузів, різноробочі на будівництві, продавани пальонки і тд і тп - їх легіон, реально. І кожен з них - потенційний запроданець, наводчик, кат. Особливо алкаші і наркомани...