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Священник РПЦ хрестив військових РФ у мішках для трупів. ФОТОрепортаж

Російських військових хрестили на фронті, але через відсутність тазиків обряд проводили у мішках для трупів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta.

"Уфимський священик Віктор Іванов приїхав на фронт і хрестив російських військових у мішках для трупів, бо тазиків не знайшлося", - йдеться в повідомленні.

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Священник РПЦ хрестив військових РФ у мішках для трупів 01
Священник РПЦ хрестив військових РФ у мішках для трупів 02
Священник РПЦ хрестив військових РФ у мішках для трупів 03

Автор: 

армія рф (17388) РПЦ (513) священник (159)


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Топ коментарі
+48
Назвался орком, полезай в мешок...
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26.10.2022 12:02
+37
У вселенной иногда прорезается чувство юмора и иронии.
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26.10.2022 12:03
+30
"Крещается раб труп Божий..." (с)
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26.10.2022 12:02
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😂
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26.10.2022 12:01 Відповісти
А нашо рпцшнік його туди пхає? Воно ж ще живе
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27.10.2022 03:28 Відповісти
Назвался орком, полезай в мешок...
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26.10.2022 12:02 Відповісти
зразу готує до очікуваного фіналу.
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26.10.2022 12:02 Відповісти
"Крещается раб труп Божий..." (с)
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26.10.2022 12:02 Відповісти
У вселенной иногда прорезается чувство юмора и иронии.
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26.10.2022 12:03 Відповісти
И отпевать и хоронить будет в мешках для трупов так как гробов будет не хватать.
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26.10.2022 12:03 Відповісти
Велика россия, а тазиков нет.
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26.10.2022 12:03 Відповісти
Аминь
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26.10.2022 12:05 Відповісти
А шо-похрестився і здох...
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26.10.2022 12:06 Відповісти
В таком возрасте и при таких обстоятельствах это не крещение, а это отпевание
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26.10.2022 12:06 Відповісти
Им не привыкать. За одно и отпевали, чтобы потом время не тратить.
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26.10.2022 12:12 Відповісти
Це ж некромант! 💀
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26.10.2022 12:08 Відповісти
Ну орки даёт Впрочем для них просится сцены из Вия.
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26.10.2022 12:13 Відповісти
неотходя от касси
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26.10.2022 12:13 Відповісти
Місткість вже намолена, так що попу можна буде перепочити при відспівуванні. Раціоналізатор, однако!
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26.10.2022 12:14 Відповісти
Просто он знает толк в экономии на логистике....
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26.10.2022 12:14 Відповісти
Полная деградация всего духовного что есть в человечестве там пошла. Не ведают, что творят. Завтра там каменный век. Пусть начнут с начала. Вот где мамонтов взять?
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26.10.2022 12:15 Відповісти
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/1/4302136.jpg
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26.10.2022 12:16 Відповісти
Яка чудова налобна мішень для кулі, а ще краще - для снаряду. Усе одно там мозку нема.
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26.10.2022 12:39 Відповісти
ещё и фосфором натереть, чтоб снайпер лучше видел.
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26.10.2022 12:47 Відповісти
Новый през мордора. не ?
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26.10.2022 12:44 Відповісти
Неплохо бы было всем россиянам такие иметь
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26.10.2022 14:14 Відповісти
Ну, и куда его пустят с таким "гербом," в Европу - вряд ли, только в Вануату, в своим.. )
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26.10.2022 15:56 Відповісти
цi два вОнюшки вже мерцi.

хрещення не допоможе, бо вони окупанти, вiйна в них загарбницька, пiдла,

отже зразу в пекло.
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26.10.2022 12:19 Відповісти
Орки могли б з мішків не вилазити, все одно у них тепер один шлях - назад у цей ж мішок.
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26.10.2022 12:19 Відповісти
Ти дійсно злий: а стакан хильнути після хрещення в мішку якось незручно. Хай вже вилазять, але не надовго.
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26.10.2022 12:29 Відповісти
РПЦ це фсб-ешна секта, вона не може "хрестити", все що роблять ці чекісти в рясах все лише імітація, на Московії нвколи не було церкви, РПЦ це частина московського державного апарату пригноблення власних рабів-москалів, саме тому за їхнього сЦаря, "пєті пєрвава", москальський так званий "поЦрєарх" підкорявся оберпрокурору, якого призначав сЦарь... Ото і все, що треба знати про цих безбожників лукавих...
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26.10.2022 12:27 Відповісти
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26.10.2022 12:29 Відповісти
Ну то нехай вже в тому мішку і залишається. Навіщо двіччі туди запихатися.
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26.10.2022 12:29 Відповісти
Оце так раціоналізатор!
Та зразу вже й відспівуй, чого по 2 раза кадилом махать.
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26.10.2022 12:30 Відповісти
не было смысла уже и отправлять к нам - мешок застегнули, и на местное кладбище.
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26.10.2022 12:31 Відповісти
Ну хоть не поженил всех этот жрец секты имени Дзержинского.
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26.10.2022 12:31 Відповісти
Ну как поженил?Повенчал.У "молодой" фата из того же кулька-экономить-так экономить.
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26.10.2022 13:07 Відповісти
Нехай звикають потихеньку )))
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26.10.2022 12:33 Відповісти
Ну и чудненько. Там есть вторая серия - ритуально-хоругвеносное отрубание башки во славу карлика и великого гундяя.
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26.10.2022 12:46 Відповісти
Кацапи, що з них взяти.
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26.10.2022 12:48 Відповісти
чудо маркетинга 2 в 1, покрестил - отпел
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26.10.2022 12:57 Відповісти
Я сначала подумал, что их того... уже в завязанных мешках крестили
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26.10.2022 13:01 Відповісти
Аналогічно
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26.10.2022 13:15 Відповісти
Дійсно касаби, зайвехромосомні! Треба було би, відразу після хрещення у мішку , до моргу візти, які б кошти заощадили би!!!
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26.10.2022 13:01 Відповісти
.
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26.10.2022 13:04 Відповісти
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26.10.2022 13:13 Відповісти
Та що ви розумієте! Це так символічно!!...
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26.10.2022 13:11 Відповісти
Экономия! Благословил и отпел за один раз...
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26.10.2022 13:18 Відповісти
короче направление правильное указал..
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26.10.2022 13:19 Відповісти
Їх, ****, одразу в мішки пакувати і додому в "родниє края"!
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26.10.2022 13:25 Відповісти
православно-большевістський піздець
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26.10.2022 13:55 Відповісти
Рпцшні сектанти-сатаністи осатанюють сатану:

https://www.google.com.ua/amp/s/bastion.tv/ce-rosiya-moskovski-popi-************-osvyachuvati-raketi-%2522satana%2522_n38803/amp?espv=1
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26.10.2022 13:58 Відповісти
То може б він їх і відспівав за одним махом, щоб зайвий раз кадило не розпалювати.
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26.10.2022 15:21 Відповісти
Країна кончених довбодятлів- дожити до 20+ років та вірити в казочки шахраїв в рясах, єдина мета котрих- поповнення церковної каси!..
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26.10.2022 16:33 Відповісти
Заодно і від співали
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26.10.2022 23:39 Відповісти
Звичайний обряд язичників
Кольорові гроби
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27.10.2022 00:47 Відповісти
Доречі кадило не допомагає
То намахана тема
Для дурнів
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27.10.2022 00:50 Відповісти
Накурило кадилом чмо типу батюшка. Яке саме не знає що то таке ще пля відспівали ви що ваше їбонуті чи що
Народ блін схаменіться не смішіть мертвих. Вони з вас тащаться з дебілів то що ви там кадила нанюхаєтесь і начінаєте орать чи співать.
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27.10.2022 00:56 Відповісти
Ще і блін борщі якісь жруть на могилі )
То ваше зачот))
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27.10.2022 00:59 Відповісти
 
 