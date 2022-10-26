Священник РПЦ хрестив військових РФ у мішках для трупів. ФОТОрепортаж
Російських військових хрестили на фронті, але через відсутність тазиків обряд проводили у мішках для трупів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta.
"Уфимський священик Віктор Іванов приїхав на фронт і хрестив російських військових у мішках для трупів, бо тазиків не знайшлося", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+48 jklpqrs
показати весь коментар26.10.2022 12:02
+37 Aleksey NotBad
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+30 Алекс Скела
показати весь коментар26.10.2022 12:02
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рабтруп Божий..." (с)
хрещення не допоможе, бо вони окупанти, вiйна в них загарбницька, пiдла,
отже зразу в пекло.
Та зразу вже й відспівуй, чого по 2 раза кадилом махать.
https://www.google.com.ua/amp/s/bastion.tv/ce-rosiya-moskovski-popi-************-osvyachuvati-raketi-%2522satana%2522_n38803/amp?espv=1
Кольорові гроби
То намахана тема
Для дурнів
Народ блін схаменіться не смішіть мертвих. Вони з вас тащаться з дебілів то що ви там кадила нанюхаєтесь і начінаєте орать чи співать.
То ваше зачот))