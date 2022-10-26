Священник РПЦ хрестив військових РФ у мішках для трупів. ФОТОрепортаж

Російських військових хрестили на фронті, але через відсутність тазиків обряд проводили у мішках для трупів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta.

"Уфимський священик Віктор Іванов приїхав на фронт і хрестив російських військових у мішках для трупів, бо тазиків не знайшлося", - йдеться в повідомленні.

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