УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13485 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 807 19

Депутат ОПЗЖ та керівник філії столичного банку організували канали нелегального виїзду за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві та Луцьку затримано організаторів каналів нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Одним з них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "послуги" депутата оцінили у суму від $3 тис., вона залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта.

Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

Читайте також: Повідомлено про підозру міністру транспорту РФ Савельєву, через якого в Крим перекинули майже 300 одиниць ворожої бронетехніки, - СБУ

СБУ затримала обох зловмисників в обласному центрі під час передачі частини неправомірної вигоди.

"Ще один канал нелегальної міграції ліквідовано у Києві. Встановлено, що незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків. За 16 тис. дол. він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби. Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності і затримали посадовця поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової "винагороди", - розповіли в Службі безпеки.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд призначив міру запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Викрито депутата від ОПЗЖ та ще двох зрадників, які "здавали" учасників спротиву у Лимані та на Херсонщині, - СБУ

Депутат ОПЗЖ та керівник філії столичного банку організували канали нелегального виїзду за кордон, - СБУ 01
Депутат ОПЗЖ та керівник філії столичного банку організували канали нелегального виїзду за кордон, - СБУ 02
Депутат ОПЗЖ та керівник філії столичного банку організували канали нелегального виїзду за кордон, - СБУ 03
Депутат ОПЗЖ та керівник філії столичного банку організували канали нелегального виїзду за кордон, - СБУ 04
Депутат ОПЗЖ та керівник філії столичного банку організували канали нелегального виїзду за кордон, - СБУ 05
Депутат ОПЗЖ та керівник філії столичного банку організували канали нелегального виїзду за кордон, - СБУ 06
Депутат ОПЗЖ та керівник філії столичного банку організували канали нелегального виїзду за кордон, - СБУ 07
Депутат ОПЗЖ та керівник філії столичного банку організували канали нелегального виїзду за кордон, - СБУ 08

Автор: 

СБУ (12821) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
26.10.2022 12:13
+8
Пам'ятаю як Королевська верещала - Услиштє Дамбас!
показати весь коментар
26.10.2022 12:18
+5
Всю ту опзжопу всіх рівнів давно було треба заарештувати, як в Раді, так і на місцях. За все що завгодно, хоть за неправільний перехід вулиці. Посадить під мільонні застави і тягнуть час як у нас вміють, закінчився час утримання, ще добавить
показати весь коментар
26.10.2022 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.10.2022 12:13 Відповісти
Пам'ятаю як Королевська верещала - Услиштє Дамбас!
показати весь коментар
26.10.2022 12:18 Відповісти
И при этом 25% Луганской области работало на ее семейный бизнес....
показати весь коментар
26.10.2022 12:20 Відповісти
Висіти повинні були, вже давно!
показати весь коментар
26.10.2022 12:22 Відповісти
Шуфрича треба просто взірвати, як роблять наші партизани на окупованих землях з колаборантами.
показати весь коментар
26.10.2022 12:29 Відповісти
шуфріч голова комітету по свободі слова?
боже, яка жесть.
це приблизно як ганнібал лєктор - шеф-кухар ресторану.
показати весь коментар
26.10.2022 12:38 Відповісти
організували канали

Каналья! (с)
показати весь коментар
26.10.2022 12:14 Відповісти
Які депутати коли партія поза законом? Пишіть просто шанувальники руського духу
показати весь коментар
26.10.2022 12:15 Відповісти
встидно за деяких наших сцикунів... з Колумбії, Венесуели,Бразилії,Аргентини наприклад приїжджають сюди і воюють за Україну,а є достатньо ідіотів которі навіть готові віддавати до 15$ тисяч за те,щоб звалити з країни...
показати весь коментар
26.10.2022 12:16 Відповісти
Тут нічого такого нема. Є люди воїни, є люди землероби. З прадавніх часів. Так само як є люди, що рухають суспільство вперед сміливими ідеями, і люди, які тихо-мирно реалізують ці ідеї.
Ефективним менеджментом буде ставити правильних людей на правильні позиції.
показати весь коментар
26.10.2022 12:40 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2022 12:18 Відповісти
Хех! І битий Шухрич там. А що там з його фотографуванням блок-поста? Що каже про це на 100 відсотків свій Гпрокурор.
показати весь коментар
26.10.2022 12:26 Відповісти
Всю ту опзжопу всіх рівнів давно було треба заарештувати, як в Раді, так і на місцях. За все що завгодно, хоть за неправільний перехід вулиці. Посадить під мільонні застави і тягнуть час як у нас вміють, закінчився час утримання, ще добавить
показати весь коментар
26.10.2022 12:18 Відповісти
Треба заборонити промосковську ідеологію як таку. А всі партії які сповідують чи мають хоч якесь відношення до прокацапської ідеології розігнати , а керівників судити за співпрацю з кацапофашистськими окупантами!
показати весь коментар
26.10.2022 12:22 Відповісти
Во время войны в Испании 1936-39 гг,генерал Франко границу не закрывал, был полностью свободный вьезд-выезд из Испании...
Этим воспользовались даже хмыри Сралина..отправив в Испанию советских якобы "техников"...на самом деле это были убийцы и каратели...,57 крыс Сралина получили звание Херой советского союза..а кажись двое стали дважды "хероями"...
показати весь коментар
26.10.2022 12:28 Відповісти
У Zeбілів жодних претензії до представників рашистського жопоблоку в парламенті, бо ці обидві партії - одна коМанда по знищенню України зсередини.
показати весь коментар
26.10.2022 12:49 Відповісти
Це вже не ОПЗЖ, а філіал СН.
показати весь коментар
26.10.2022 14:50 Відповісти
ОПЗЖ-то вже фішка, як червона шмата для бика, але, якщо добре, якісно розібратися, то там і зелена пліснява проявиться. То вже як закон, де ОПЗШники гребуть, там і зеленка прикриття робить.
показати весь коментар
26.10.2022 16:37 Відповісти
ОРасстрелять скотину!
показати весь коментар
27.10.2022 09:26 Відповісти
 
 