Депутат ОПЗЖ та керівник філії столичного банку організували канали нелегального виїзду за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві та Луцьку затримано організаторів каналів нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Одним з них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "послуги" депутата оцінили у суму від $3 тис., вона залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта.

Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

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СБУ затримала обох зловмисників в обласному центрі під час передачі частини неправомірної вигоди.

"Ще один канал нелегальної міграції ліквідовано у Києві. Встановлено, що незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків. За 16 тис. дол. він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби. Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності і затримали посадовця поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової "винагороди", - розповіли в Службі безпеки.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд призначив міру запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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