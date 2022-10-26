28 ударів завдали російські війська по Донецькій області. Є вбиті та поранені. ФОТОрепортаж

Протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Поліцейські задокументували 28 ударів Росії по Донеччині. Протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є вбиті та поранені цивільні мешканці", - йдеться в повідомленні.

Армія РФ атакувала міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Торецьк, Дружківка, Часів Яр, смт Північне, села Тоненьке, Красногорівка, Дружба, Карлівка, Шевченко, Бердичі. Окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ "Град", "Ураган".

"Чотири удари рашисти завдали по Бахмуту. Один із прильотів, який стався близько 9-ї години ранку, забрав життя цивільної особи. Пошкоджено приватні будинки та об’єкти інфраструктури. З артилерії російські військові обстріляли село Тоненьке Очеретинської громади та місто Торецьк, є травмовані", - йдеться у повідомленні.

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