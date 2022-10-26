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Новини Фото Агресія Росії проти України
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28 ударів завдали російські війська по Донецькій області. Є вбиті та поранені. ФОТОрепортаж

Протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Поліцейські задокументували 28 ударів Росії по Донеччині. Протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є вбиті та поранені цивільні мешканці", - йдеться в повідомленні.

Армія РФ атакувала міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Торецьк, Дружківка, Часів Яр, смт Північне, села Тоненьке, Красногорівка, Дружба, Карлівка, Шевченко, Бердичі. Окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ "Град", "Ураган".

"Чотири удари рашисти завдали по Бахмуту. Один із прильотів, який стався близько 9-ї години ранку, забрав життя цивільної особи. Пошкоджено приватні будинки та об’єкти інфраструктури. З артилерії російські військові обстріляли село Тоненьке Очеретинської громади та місто Торецьк, є травмовані", - йдеться у повідомленні.

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28 ударів завдали російські війська по Донецькій області. Є вбиті та поранені 01
28 ударів завдали російські війська по Донецькій області. Є вбиті та поранені 02


28 ударів завдали російські війська по Донецькій області. Є вбиті та поранені 03
28 ударів завдали російські війська по Донецькій області. Є вбиті та поранені 04
28 ударів завдали російські війська по Донецькій області. Є вбиті та поранені 05
28 ударів завдали російські війська по Донецькій області. Є вбиті та поранені 06
28 ударів завдали російські війська по Донецькій області. Є вбиті та поранені 07
28 ударів завдали російські війська по Донецькій області. Є вбиті та поранені 08

Автор: 

обстріл (28486) Нацполіція (15173) Донецька область (8467)


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Стріляють по своїх нових територіях. Ідіоти.
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26.10.2022 13:05 Відповісти
Зачем русские 8 месяцев бомбили Донбасс?

А где ты был, когда русские 8 месяцев бомбили Донбасс?
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26.10.2022 13:11 Відповісти
Они же донбасс признали своим. Зачем своих людей обстреливают?
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26.10.2022 13:12 Відповісти
Аллах не фраер, понятно что атакующие будут отвечать перед Могаммедом за то что Джихад не обьявили. Просто Аллаху не надо столько душ, ангелов, ну, неверных прощать погибших от рук воинов егО...
(где то так думают п..дорасы, обстрелявшие наших людей)
А если это не мусульмане, то думают так::::::Ээээ а чо тут эти лохи не хотят к нам присоединиться к Балкарино-что-то там, ээээээ???(искренно-недоумевающе))

Ну и .... мы "адыннарот" с этим.... богуслаевским быдломассом.... как то так, ибо слепить в то во что и за что эта вся масса воюет, разве тому, кто там в каком то фильме слепил франкенштейна, ... ну не знаю, я вот попробовал подумать что получится из ..... перегноя. ну просто мол типо идея, ну реально даже Сралин напал на финнов, там хотя бы - мы помогаем 1000 чел ибо их щемят 5000000 чел. хотя бы!!!!! так
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26.10.2022 13:11 Відповісти
"8 лет дамбили бамбас".

Так как русские разбомбили Донбасс за 8 месяцев - так его еще никто не бомбил.
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26.10.2022 13:14 Відповісти
Пестню советскую не забыли?,..весь Мир мы разрушим до основания а затем...мы сраный "рюSSkий мир", построим...,кто был дерьмом,тот станет быдлом путлера...🦍
Шариковы..., Сэр...
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26.10.2022 13:27 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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26.10.2022 13:41 Відповісти
 
 