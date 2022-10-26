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МЗС РФ проілюструвало фотографією зі Словенії 10-річної давнини твіт про підготовку Україною "брудної бомби". ФОТО

Міністерство закордонних справ Росії використало фотографії урядових презентацій Словенії, заявляючи про намір України створити "брудну бомбу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Міністерство оборони Росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії", - йдеться в повідомленні МЗС РФ в англомовному акаунті в Twitter.

МЗС РФ проілюструвало фотографією зі Словенії 10-річної давнини твіт про підготовку Україною брудної бомби 01

На повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року. Зображення використовувалося в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.

МЗС РФ проілюструвало фотографією зі Словенії 10-річної давнини твіт про підготовку Україною брудної бомби 02

На фото зображені предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом "radioaktivno", що в перекладі зі словенської означає "радіоактивний". За повідомленням Любляни, йдеться про детектори диму, які знаходяться у загальному користуванні. "Вони дійсно містять радіоактивне джерело, але жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу подзвонив міністрам оборони Індії та Китаю: Розповів про "брудну бомбу"

Іонізаційні детектори диму (І-детектори) містять слабко радіоактивні речовини, тому вони підлягають утилізації як ядерні відходи.

Нагадаємо, протягом 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони держав НАТО - США, Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

Автор: 

МЗС рф (961) пропаганда (2802) Словенія (182) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+37
дебилы, ***** (с)
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26.10.2022 20:06
+37
Для русских правда - это то, шо им в миски накладывают пропагандоны из срального чемоданчика *****. И хавает стадо, аж повизгивая от удовольствия.
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26.10.2022 20:09
+32
Кацапи, що поробиш...
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26.10.2022 20:08
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дебилы, ***** (с)
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26.10.2022 20:06 Відповісти
Вони до сих пір не розуміють, що в українській мові є і, ї та и.
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26.10.2022 20:48 Відповісти
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27.10.2022 04:07 Відповісти
Кацапи, що поробиш...
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26.10.2022 20:08 Відповісти
Для русских правда - это то, шо им в миски накладывают пропагандоны из срального чемоданчика *****. И хавает стадо, аж повизгивая от удовольствия.
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26.10.2022 20:09 Відповісти
Ну - вони ж недавно розказували про поставки американцями в Україну РПГ з інструкцією написаною українською мовою але "латиницею"(бо у американців нема кириличного шрифту) Бачив я ту інструкцію - до польского РПГ типу нашого РПГ-7
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26.10.2022 20:18 Відповісти
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26.10.2022 20:10 Відповісти
Кацапский актёр узбекского происхождения в кацапском кино по роману предателя Украины.
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26.10.2022 20:19 Відповісти
...правильний у тебе нік, вася
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26.10.2022 20:49 Відповісти
Роман Булгакова а режисером Бортко. Один ніколи не був українцем і в Києві тільки квартирував по службі. А другий із сімї Сашка Корнійчука, це прославився серед письменників тим, що писав доноси на них безпосередньо Сталіну а потім Хрущову. Тільки через заздрість і жадібність.
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27.10.2022 02:15 Відповісти
Тупые касапы уже даже брехню сбрехать не могут. Сколько этих уйопков ловили. Но стадо баранов посмотрят путиновизор и проблеят.
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26.10.2022 20:10 Відповісти
Я аолись думав, що у кацапів руки ростуть із жопи. Але ніт! То не руки- то відростки, або щупальця!
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26.10.2022 20:17 Відповісти
Де брехня - там москаль - перший. Ні совісті ні честі - тільки нагла і дурна брехня. Але тут нічого дивного, якщо навіть їхня "свята церква", яка мала би бути еталоном моральності є прикладом безглуздої пропаганди війни проти України.
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26.10.2022 20:20 Відповісти
Какая конечная цель этих постоянных потоков гавна на вентилятор в исполнении кацапни? Брехня ради брехни?
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26.10.2022 20:23 Відповісти
таки точно, тактические ядрёные заряды, которые хранились с совка у парашки без соответствующего сервисного обслуживания, распались до "грязных зарядов", а не ядрёного взрыва )
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26.10.2022 20:23 Відповісти
Боже, это уже настолько убого, что даже уже не смешно...
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26.10.2022 20:43 Відповісти
офіційна влада расєї просто тирить фото і тупо бреше,

і це з оцим хтось буде проводити переговори?
про яку довіру може йтися
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26.10.2022 20:44 Відповісти
Враньё это суть кацапов. Кацап если говорит, то он обязательно врет.
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26.10.2022 20:51 Відповісти
Эти сидоры явно к чему то готовятся. Так было осенью и зимой перед вторжением, типа учения. Сейчас они второй раз за год провели учения по применению ядерного оружия и тут же выкладывают фото с угрозами завершающей стадии.
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26.10.2022 20:53 Відповісти
аХАХАхааааааа!!!! паРаша смешит весь мир своим ************ в надежде , что все испугаются именно этого *********** , они еще лет 10 будут играть в эту хрень , пока кору с березы жрать не начнут , ....................кого они пугают ? пусть укусят себя за *** , они уже взяли Киев за 3 дня, Украину за 2 недели .................7 месяцев войны , 70 000 убитыми , 220 000 калек , треть всей механики армии роисси уничтожено под ноль , ............и это при том , что Украина еще по настоящему , ничего ни начинала , ...........кого эти оленеводы пугают ? , дебилы.
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26.10.2022 21:19 Відповісти
В россии надо провести дедебилизацио. А бомбу они готовят на ЗАС.
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26.10.2022 21:38 Відповісти
За пропаганду потрібно або розстріл або довічно також це повинно стосуватися їх родин.Тоді вони будуть розуміти що вони несуть
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26.10.2022 22:12 Відповісти
Уявіть собі, що говороли та робили, коли не було такого зла (добра), як інтернет?
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26.10.2022 23:14 Відповісти
Всех за дебилов держат?
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27.10.2022 01:50 Відповісти
Це в них від лишньої хромосоми. На натівській мові ніхтферштейн, тільки по старотатарському, по **....м. Колись був в Україні душевнохворий керівник постишев, він разом із своєю подругою у вільний від алкоголю час, шукали в літературі фашистські символи. А потім це стало масовою движухою. Так що дивуватись нема чому. автори цього кіча знають. що небожителям і так зійде.
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27.10.2022 02:26 Відповісти
Жопорукие рукожопы!
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27.10.2022 12:11 Відповісти
 
 