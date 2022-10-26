МЗС РФ проілюструвало фотографією зі Словенії 10-річної давнини твіт про підготовку Україною "брудної бомби". ФОТО

Міністерство закордонних справ Росії використало фотографії урядових презентацій Словенії, заявляючи про намір України створити "брудну бомбу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Міністерство оборони Росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії", - йдеться в повідомленні МЗС РФ в англомовному акаунті в Twitter.

На повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року. Зображення використовувалося в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.

На фото зображені предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом "radioaktivno", що в перекладі зі словенської означає "радіоактивний". За повідомленням Любляни, йдеться про детектори диму, які знаходяться у загальному користуванні. "Вони дійсно містять радіоактивне джерело, але жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією", - сказано в повідомленні.

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Іонізаційні детектори диму (І-детектори) містять слабко радіоактивні речовини, тому вони підлягають утилізації як ядерні відходи.

Нагадаємо, протягом 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони держав НАТО - США, Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.