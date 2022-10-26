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Окупанти провели в Маріуполі хресну ходу, щоб "вигнати демонів" з "Азовсталі". ФОТОрепортаж
Представники РПЦ провели в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі хресну ходу, щоб "вигнати демонів" "Азову" та ЗСУ.
Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Після хресної ходи віряни РПЦ пройшлися вулицями міста, щоб також його "освятити".
"Подібне мракобєсіє стає яскравим проявом справжнього обличчя "руського миру", - зазначили в міськраді.
Топ коментарі
+28 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.10.2022 21:46
+24 Алекс Скела
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+13 stavr
показати весь коментар26.10.2022 21:50
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а де тоді його крокодил гуня?
То є св. Пітуній. В комплект додається миро з чудотворного ковчега (чемоданчика).
НЕЩАСНА КРИСКА ЛАРІСКА, ЯК ВОНА БУДЕ ЖИТИ В ЧУМУДАНІ, В ЯКИЙ НАГАДИВ ПУТЯ ЧУБУРАШКА?
хворі люди.....
Як там у фільмах жахів:
- Мамо!
- Стій! То вже не твоя мама...
На латінос не спрацює. На китайоз діє. Найближчими роками це буде однією з глобальних проблем.
***** треба дати звання найвеличнішого ...издуна в світі
бо обббібати 150млн людей ще ні кому не вдавалося....
мо путю з гунею вичавите з оркостану
а нє -то можете іти навколо крейсера москва пару кіл навернути
і там лишитися
Кацапи не розуміють, що демонів і з Азовсталі, і з Маріка вижене капелан-екзорцист однієї з мобільних бригад ЗСУ. Ф кацапи сильно здивуються, щи від його хреста, чи автомата найбільше буде пучити саме їх!
то що вже говорити про самих АЗОВЦІВ...
Плюмбумотерапія.
а як нема - то лікувати нема чого... - case closed.
Ппц, люди в Європі думають, що русня в 20 сторіччі застрягла, а там 15-16 століття якщо не гірше...
тепер посцяти на шину бетера і все освячено!
Сєйчас ми всє хором плюнєм на цього Фiлiна:
Раз-два-трі!
Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка. Обряд очищєнія на цьому заканчівається, i загiн, ламаючи на своєму путі дерева, суне в тайгу, залишаючи за собою дохлого Фiлiна, поламану берiзку, бички, консєрвнi банки i гандони
Як куйндя, не подохло? А свинопси? А чорти у рясі? Може *****? Як що ні, то що вони мають спільного з Богом? Касабу, треба молитись на курку мутанта!!!
Тут правильну думку хтось сказав: клянеш Україну - хай тобі раша пенсію платить.
раніше любив дивитися під пивасік
більше не хочу