Окупанти провели в Маріуполі хресну ходу, щоб "вигнати демонів" з "Азовсталі". ФОТОрепортаж

Представники РПЦ провели в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі хресну ходу, щоб "вигнати демонів" "Азову" та ЗСУ.

Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Після хресної ходи віряни РПЦ пройшлися вулицями міста, щоб також його "освятити".

"Подібне мракобєсіє стає яскравим проявом справжнього обличчя "руського миру", - зазначили в міськраді.

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