УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13485 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території
11 731 81

Окупанти провели в Маріуполі хресну ходу, щоб "вигнати демонів" з "Азовсталі". ФОТОрепортаж

Представники РПЦ провели в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі хресну ходу, щоб "вигнати демонів" "Азову" та ЗСУ.

Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Після хресної ходи віряни РПЦ пройшлися вулицями міста, щоб також його "освятити".

"Подібне мракобєсіє стає яскравим проявом справжнього обличчя "руського миру", - зазначили в міськраді.

Читайте: "Десатанізація" потрібна Росії, у ЗСУ є чудові екзорцисти, - Данілов

Окупанти провели в Маріуполі хресну ходу, щоб вигнати демонів з Азовсталі 01
Окупанти провели в Маріуполі хресну ходу, щоб вигнати демонів з Азовсталі 02
Окупанти провели в Маріуполі хресну ходу, щоб вигнати демонів з Азовсталі 03
Окупанти провели в Маріуполі хресну ходу, щоб вигнати демонів з Азовсталі 04

Автор: 

Маріуполь (3231) окупація (6695) РПЦ (513) Азовсталь (443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
Дурним нема спокою...
показати весь коментар
26.10.2022 21:46
+24
показати весь коментар
26.10.2022 21:47
+13
ліца у всєх уж очень "одухотворьонниє"
показати весь коментар
26.10.2022 21:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурним нема спокою...
показати весь коментар
26.10.2022 21:46 Відповісти
"Зараз мі воюємо з адептами озброєної секти і будемо свідками руйнування понад сторітньої російської утопії ..." - https://hromadske.radio/news/2022/10/26/oskil-ky-emotsiynist-po-borot-bi-z-nato-pochala-spadaty-vony-vyhadaly-strashnishoho-voroha-antykhryst-lidiia-smola-pro-desatanizatsiiu-vid-rf https://hromadske.radio/news/2022/10/26/oskil-ky-emotsiynist-po-borot-bi-z-nato-pochala-spadaty-vony-vyhadaly-strashnishoho-voroha-antykhryst-lidiia-smola-pro-desatanizatsiiu-vid-rf

показати весь коментар
26.10.2022 22:07 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2022 21:47 Відповісти
ікона називається ПУТЯ-ЧЕБУРАШКА?
а де тоді його крокодил гуня?
показати весь коментар
26.10.2022 21:51 Відповісти
Нє.
То є св. Пітуній. В комплект додається миро з чудотворного ковчега (чемоданчика).
показати весь коментар
26.10.2022 21:53 Відповісти
невже у шапокляк чумудан намародьорили?
НЕЩАСНА КРИСКА ЛАРІСКА, ЯК ВОНА БУДЕ ЖИТИ В ЧУМУДАНІ, В ЯКИЙ НАГАДИВ ПУТЯ ЧУБУРАШКА?
показати весь коментар
26.10.2022 21:56 Відповісти
в бородатого ****** на фото в руках картінка з бородатим орком який спи38ив ноут чи планшет і заховав за пазуху!. Шайтани погані!
показати весь коментар
26.10.2022 23:00 Відповісти
постышев, со снегурочкой-хамсамалисткой?
показати весь коментар
26.10.2022 22:24 Відповісти
дивлюсь в їхні очі...
хворі люди.....
показати весь коментар
26.10.2022 22:44 Відповісти
Не хворі. Змінені.
Як там у фільмах жахів:
- Мамо!
- Стій! То вже не твоя мама...
показати весь коментар
26.10.2022 22:48 Відповісти
думаю що колумбійські наркокортелі хочуть мати рецепт тої дурі якою ***** напуває чи годує своїм ватників
показати весь коментар
26.10.2022 22:53 Відповісти
Назва тієї старовинної "дурі" давно відома: імперські інстинкти "вєлічія".
На латінос не спрацює. На китайоз діє. Найближчими роками це буде однією з глобальних проблем.
показати весь коментар
26.10.2022 23:01 Відповісти
правильно казали в тікток
***** треба дати звання найвеличнішого ...издуна в світі
бо обббібати 150млн людей ще ні кому не вдавалося....
показати весь коментар
26.10.2022 23:05 Відповісти
русским надоело чертиков по кухням гонять, они волю выползли.
показати весь коментар
26.10.2022 21:47 Відповісти
причем в синих штанах захнивающюга ымпырализму. Кудой только ФЕСЕБЕ глядют.
показати весь коментар
27.10.2022 04:26 Відповісти
якось вирахувати по розпізнаванню облич навіжених пенсів і позбавити їх і пенсій і громадянства. нехай в орді з бісами борются.
показати весь коментар
26.10.2022 21:47 Відповісти
Секта- і в АФРІЦІ секта 🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.10.2022 21:48 Відповісти
ходіть хресною ходою навколо раші
мо путю з гунею вичавите з оркостану

а нє -то можете іти навколо крейсера москва пару кіл навернути
і там лишитися
показати весь коментар
26.10.2022 21:49 Відповісти
Судячи по фото, вони постійно там кругами ходять. Між фото є велика різниця в часі. перше фото влітку. І до речі: отой костюмчик санітарки із сексшопа, ні до якої релігії відношення не має.
показати весь коментар
27.10.2022 12:03 Відповісти
Всьо впустую!!! Дємони! Гойда!!!! 😁😁😁
Кацапи не розуміють, що демонів і з Азовсталі, і з Маріка вижене капелан-екзорцист однієї з мобільних бригад ЗСУ. Ф кацапи сильно здивуються, щи від його хреста, чи автомата найбільше буде пучити саме їх!
показати весь коментар
26.10.2022 21:49 Відповісти
Сильно. Можна брати до проповіді.
показати весь коментар
26.10.2022 22:00 Відповісти
Гундяєвська секта.
показати весь коментар
26.10.2022 21:50 Відповісти
тільки забороняти її в Україні вже 3,5 років НЕНАЧАСІ!!!
показати весь коментар
26.10.2022 22:46 Відповісти
Тому що для Вави Україна отримала термос.
показати весь коментар
26.10.2022 23:21 Відповісти
Россияне и прочая русня расползшаяся по миру - дикари, мракобесы и генетические дебилы.
показати весь коментар
26.10.2022 21:50 Відповісти
ліца у всєх уж очень "одухотворьонниє"
показати весь коментар
26.10.2022 21:50 Відповісти
Не обезображенные интеллектом)))
показати весь коментар
26.10.2022 22:37 Відповісти
ватники навіть духу АЗОВЦІВ бояться
то що вже говорити про самих АЗОВЦІВ...
показати весь коментар
26.10.2022 22:48 Відповісти
З язика зняв.
показати весь коментар
26.10.2022 23:03 Відповісти
Ото дело.Можа и Ладу освятить шоб мерседесом стала?
показати весь коментар
26.10.2022 21:52 Відповісти
Вони хворі. І як це лікувати - нема, мабуть рецепту.
показати весь коментар
26.10.2022 21:52 Відповісти
Є.
Плюмбумотерапія.
показати весь коментар
26.10.2022 21:55 Відповісти
для лікуваня мозоку пацієнт, як мінімум, потрібен його мати.
а як нема - то лікувати нема чого... - case closed.
показати весь коментар
26.10.2022 21:56 Відповісти
Є рецепт.. його знає ЗСУ....
показати весь коментар
26.10.2022 22:04 Відповісти
Но то вже "десатанізація" чи ще нє?
Ппц, люди в Європі думають, що русня в 20 сторіччі застрягла, а там 15-16 століття якщо не гірше...
показати весь коментар
26.10.2022 21:52 Відповісти
То в них такі рольові ігри. Одна он під медсестру косить. От же ж гидота пришелепкувата.
показати весь коментар
27.10.2022 00:10 Відповісти
обльот з іконою вже був чи ні?
тепер посцяти на шину бетера і все освячено!
показати весь коментар
26.10.2022 21:53 Відповісти
Какой ужас. Что же эти твари натворили в нашей стране...
показати весь коментар
26.10.2022 21:53 Відповісти
Ви бачили - знов там санітарка -***** тамарка , красний хрест...тьху
показати весь коментар
26.10.2022 21:53 Відповісти
лаврскіє ***** то рпц/кгб
показати весь коментар
26.10.2022 21:55 Відповісти
Які вони кончені, ці кацапи.
показати весь коментар
26.10.2022 21:58 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2022 21:58 Відповісти
Сектанти-сатанисти виганяють сатану.. Дурка за ними плаче але тільки та де вікна загратовані, і охорона з собаками та автоматами!
показати весь коментар
26.10.2022 21:59 Відповісти
іба...ті рогаті
показати весь коментар
26.10.2022 21:59 Відповісти
...і весь "православний талібан" - у заморських гяурських шмотках
показати весь коментар
26.10.2022 22:05 Відповісти
Дєті,
Сєйчас ми всє хором плюнєм на цього Фiлiна:
Раз-два-трі!

Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка. Обряд очищєнія на цьому заканчівається, i загiн, ламаючи на своєму путі дерева, суне в тайгу, залишаючи за собою дохлого Фiлiна, поламану берiзку, бички, консєрвнi банки i гандони
показати весь коментар
26.10.2022 22:09 Відповісти
Да они сами и есть демоны - гнать чертей РПС "российской православной секты" с Украины чтобы этой секты не было у нас.
показати весь коментар
26.10.2022 22:09 Відповісти
Вітаю!
Як куйндя, не подохло? А свинопси? А чорти у рясі? Може *****? Як що ні, то що вони мають спільного з Богом? Касабу, треба молитись на курку мутанта!!!
показати весь коментар
26.10.2022 22:10 Відповісти
Oi, *******! 😂
показати весь коментар
26.10.2022 22:11 Відповісти
Das ģebili i ģebiļjački.
показати весь коментар
26.10.2022 22:13 Відповісти
Єдині бєси на Азовсталі, це ті що на фотографіях
показати весь коментар
26.10.2022 22:16 Відповісти
Невигідно кацапам психлікарні утримувати на окупованих територіях - ідіоти на вулицях потрібні
показати весь коментар
26.10.2022 22:16 Відповісти
А ось воно чим той червоний хрест займається
показати весь коментар
26.10.2022 22:17 Відповісти
скрепні хоругвеносці - досі в ліс на півночі Київа не зайти, такі вонючі...
показати весь коментар
26.10.2022 22:23 Відповісти
Сергей Гайдай, наш зеленый борец за Луганскую область, в 2016 году получил орден от РПЦ. Так может это шиза, а не вот эта тетка в чепчике с крестом?
показати весь коментар
26.10.2022 22:23 Відповісти
Раша - не країна, а злоякісна мутація поїханого з глузду пекла
показати весь коментар
26.10.2022 22:24 Відповісти
а зараз теж саме тільки "гусинім шагом".
показати весь коментар
26.10.2022 22:25 Відповісти
свято вірю, що батько цей 96й кацапський квартал бачить!
показати весь коментар
26.10.2022 22:30 Відповісти
Які вони кончені.Просто слов нема.Це якийсь дурдом на колесах.Довбані клоуни
показати весь коментар
26.10.2022 22:32 Відповісти
Звичайний російський православний фашизм !
показати весь коментар
26.10.2022 22:42 Відповісти
Чєрті самі себе вигоняють.
показати весь коментар
26.10.2022 22:47 Відповісти
цілком можливо
показати весь коментар
27.10.2022 00:14 Відповісти
А ведь по трупам не отпетых топтались там, и знают это. И заживо засыпанных, и тоже знают это. Не простит бог им это. А вот это знать не хотят.
показати весь коментар
26.10.2022 23:17 Відповісти
А ми дивуємся куди вони пацієнтів херсонського психдиспансеру вкрали та вивезли. Вони ж їм ментально близькі поки хворі.
показати весь коментар
26.10.2022 23:18 Відповісти
Найцікавіше, що ці малахольні окрім своїх хазяїв ні в кого не вірять. Вони своїх хазяїв і вважають Богом. На нього моляться і для нього ці хороводи водять.
показати весь коментар
26.10.2022 23:24 Відповісти
Четыре *****.та,, та таких под каждой церквой мацковского паханата по штук 10 тусуется)))
показати весь коментар
26.10.2022 23:35 Відповісти
следующая остановка - кремль
показати весь коментар
26.10.2022 23:52 Відповісти
Їх тут малувато,а я думав що з Херсонської дурки пацієнтів на хрестну ходу повезли.
показати весь коментар
26.10.2022 23:54 Відповісти
от накинулися на нещасних рпц-прихожан. Люд правильно роблять - виганяють бісів. А ми з вами знаємо, що то за біси. Значить скоро-нескоро, а біси підуть не тільки з Херсону, а і з Маріуполя.
Тут правильну думку хтось сказав: клянеш Україну - хай тобі раша пенсію платить.
показати весь коментар
27.10.2022 00:13 Відповісти
Це якийсь сюр... головний демон сидить в кремлі, а точніше в бункері.
показати весь коментар
27.10.2022 00:17 Відповісти
Ja pierdolę
показати весь коментар
27.10.2022 01:44 Відповісти
сатанисты проводят "крестный зод", Оруэлл заплакал на том свете
показати весь коментар
27.10.2022 02:56 Відповісти
This cracked me up so bad, I shat my pants. Holy, fucking, shit.
показати весь коментар
27.10.2022 06:42 Відповісти
рюзке придурки,быдлонасекомыши с болот мацковии
показати весь коментар
27.10.2022 08:54 Відповісти
Іпанутим немає спокою...
показати весь коментар
27.10.2022 09:08 Відповісти
Яркий пример самоэкзорцизма (и необходимости неотложной психиатрической помощи).
показати весь коментар
27.10.2022 09:15 Відповісти
Ї@ать толпа...
показати весь коментар
27.10.2022 11:35 Відповісти
И медсестра туда же! Она должна была их в палатах запереть! Не уследила и возглавила мероприятие.
показати весь коментар
27.10.2022 12:24 Відповісти
Це не окупанти, це мразі, які таки дочекалися свого часу!
показати весь коментар
27.10.2022 16:26 Відповісти
зомбі-апокаліпсис...
раніше любив дивитися під пивасік

більше не хочу
показати весь коментар
27.10.2022 16:34 Відповісти
Козлами пахнет
показати весь коментар
27.10.2022 18:47 Відповісти
 
 