Депутат Куп’янської райради від "Слуги народу" забезпечував окупантів продовольством. ФОТОрепортаж
Депутат Куп’янської районної ради добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він "перелаштував" його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону.
Для цього посадовець здійснив "перереєстрацію" акціонерного товариства у так званій "налоговой службе" окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі. Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ затримали депутата у Куп'янську.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За даними ЗМІ, йдеться про гендиректора Куп'янського молочно-консервного комбінату та депутата "Слуги народу" Олександра Радченка.
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Для таких людей чужого горя і біди не існує - усім допомагає , бо
"праведник світу" і може отримати зірку-Давида , або кремлівську - хто його знає .
Отримали кого загодно,крім Президента!
а вопрос непростой. приходят дяди со стволами и говорят "мы тут навсегда, будешь работать, как скажем, или на подвал, всё отберём, и дом и машину. и семью тоже на подвал."
а то и в расстрельный ров. так, что разбираться надо.