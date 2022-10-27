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Новини Фото Війна
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Депутат Куп’янської райради від "Слуги народу" забезпечував окупантів продовольством. ФОТОрепортаж

Депутат Куп’янської районної ради добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він "перелаштував" його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону.

Для цього посадовець здійснив "перереєстрацію" акціонерного товариства у так званій "налоговой службе" окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі. Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали депутата у Куп'янську.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними ЗМІ, йдеться про гендиректора Куп'янського молочно-консервного комбінату та депутата "Слуги народу" Олександра Радченка.

Читайте: У деокупованому Куп’янську розпочали підключати газ

Депутат Куп’янської райради від Слуги народу забезпечував окупантів продовольством 01
Депутат Куп’янської райради від Слуги народу забезпечував окупантів продовольством 02
Депутат Куп’янської райради від Слуги народу забезпечував окупантів продовольством 03
Депутат Куп’янської райради від Слуги народу забезпечував окупантів продовольством 04
Депутат Куп’янської райради від Слуги народу забезпечував окупантів продовольством 05

Автор: 

СБУ (12821) Харківщина (6054) Куп’янськ (760)


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Топ коментарі
+25
радченко олександр олександрович, между прочим из слуг нариту кто бы сомневался
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27.10.2022 09:46
+16
Чергова мерзенна ублюдіна...
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27.10.2022 09:41
+15
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27.10.2022 09:48
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Чергова мерзенна ублюдіна...
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27.10.2022 09:41 Відповісти
нагіляку
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27.10.2022 09:46 Відповісти
радченко олександр олександрович, между прочим из слуг нариту кто бы сомневался
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27.10.2022 09:46 Відповісти
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27.10.2022 09:48 Відповісти
істинний "слуга урода"
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27.10.2022 10:04 Відповісти
Як і більшість моносброду!
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27.10.2022 13:24 Відповісти
Мікіла Яновіч - ти???
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27.10.2022 10:21 Відповісти
точніше "слуг урода"
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27.10.2022 10:02 Відповісти
Та возможно и с комуняк успел побыть итд.
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27.10.2022 11:49 Відповісти
Яка несподіванка
https://www.facebook.com/zeradchenkooleksandr/

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27.10.2022 09:51 Відповісти
дайте вгадаю: "слуга народу"?
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27.10.2022 09:58 Відповісти
"кармілєц" і гуманітарний борець з голодом !
Для таких людей чужого горя і біди не існує - усім допомагає , бо
"праведник світу" і може отримати зірку-Давида , або кремлівську - хто його знає .
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27.10.2022 10:01 Відповісти
Давида
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27.10.2022 10:09 Відповісти
зе-шоблу потрібно гнати гнати і гнати
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27.10.2022 10:03 Відповісти
Не гнати а в зоні згноїти
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27.10.2022 11:08 Відповісти
Розстріляв би і рука не затремтіла
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27.10.2022 10:14 Відповісти
кто мешает?
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27.10.2022 11:24 Відповісти
особисто знаю нашого місцевого фермера середньої руки, який в лютому висловлювався в дусі "ну і шо, яка різниця, кому платити податки, хай тільки мене не чіпають". вправили мізки, але чи щиро він міняв думку, чи ні, на щастя не дізнались.
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27.10.2022 10:15 Відповісти
Може надівся "земелькою прирости" ?
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27.10.2022 10:29 Відповісти
та в його віці і з його здоров'ям слово "земелька" вже більше значення має таке, метафізичне.. але бачите - чим більше грошей, тим легше домовитись і з совістю своєю, і з патріотизмом.
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27.10.2022 10:31 Відповісти
в кипящее молоко ******** пускай "омолаживается".............вот же ***** ватный..........................................
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27.10.2022 10:49 Відповісти
Не сказано здесь, возможно это известный завод по выпуску сгущенки. В голубом цвете что была. При совке считалась лучшей. Потом многие стали такой орнамент и цвет применять. Но вкус не смогли. Купянск сдал мэр сразу в 25 числах. С тех пор той сгущенки не стало. Дело не в ней. Предателей просто море. Как бы не здесь наша старая беда вековая. Пора говорить в слух все. Ведь последний шанс нам выпал кем то стать.
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27.10.2022 11:47 Відповісти
Якщо колаборант, то завжди із бувши "жопоблока" та "Слуг"! Про що це говорить? Питання риторичне.
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27.10.2022 12:55 Відповісти
Слуга не того народа
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27.10.2022 12:57 Відповісти
Кого обрав "мудрий нарід" повторюючи за расєянами "кто угодно,кроме Порошенка!".
Отримали кого загодно,крім Президента!
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27.10.2022 13:28 Відповісти
у них сгущёнка неплохая была, ел до войны.
а вопрос непростой. приходят дяди со стволами и говорят "мы тут навсегда, будешь работать, как скажем, или на подвал, всё отберём, и дом и машину. и семью тоже на подвал."
а то и в расстрельный ров. так, что разбираться надо.
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28.10.2022 02:01 Відповісти
положительный момент - дело возбудили несмотря на партийную принадлежность.
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28.10.2022 02:04 Відповісти
 
 