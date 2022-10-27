Депутат Куп’янської райради від "Слуги народу" забезпечував окупантів продовольством. ФОТОрепортаж

Депутат Куп’янської районної ради добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він "перелаштував" його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону.



Для цього посадовець здійснив "перереєстрацію" акціонерного товариства у так званій "налоговой службе" окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі. Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали депутата у Куп'янську.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними ЗМІ, йдеться про гендиректора Куп'янського молочно-консервного комбінату та депутата "Слуги народу" Олександра Радченка.

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