Литва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку. ФОТО

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про відправку в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter литовського міністра оборони.

"Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку", - написав Анушаускас.

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