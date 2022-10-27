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Литва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку. ФОТО

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про відправку в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter литовського міністра оборони.

"Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку", - написав Анушаускас.

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Литва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку 01

Автор: 

Литва (2398) допомога (8348) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+19
Маленька Литва допомагає чим може.
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27.10.2022 11:01
+13
Спасибі! Будь-який транспорт на фронті ніколи зайвим не буде.
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27.10.2022 11:07
+12
Ось мені цікаво, чи розмитнив клоун лісапет який йому подарували в Естонії?
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27.10.2022 11:10
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Щас наша доблестная мутная служба будет мзду требавать?
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27.10.2022 10:59 Відповісти
Ось мені цікаво, чи розмитнив клоун лісапет який йому подарували в Естонії?
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27.10.2022 11:10 Відповісти
вымаражуют шлендры и гомнодипутаты в дорогих шмотках и тухлях..мрози. ...
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27.10.2022 11:13 Відповісти
Зебілятко обізвалось. Ги-ги.
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27.10.2022 11:30 Відповісти
Маленька Литва допомагає чим може.
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27.10.2022 11:01 Відповісти
Norvego cexski variant,peredelan dlia armiji.
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27.10.2022 11:03 Відповісти
doostatocno bystro mozet jexat i perestrelenami koliosami
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27.10.2022 11:08 Відповісти
Традиційно Литві щира подяка!!!
Тепер Українці точно знають, хто в них друзі, а хто вороги...
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27.10.2022 11:31 Відповісти
Eti masini s afganistana misiji gde nasi sluzili .Vsego 12 imeli,7 Ukraine otdali.Vse ispravnyje xorosem sostojanije.Tam druguju texniku peredali no ob etom nelzia pisat
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27.10.2022 12:28 Відповісти
Виват Литва!
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27.10.2022 15:05 Відповісти
🙏
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27.10.2022 12:43 Відповісти
Спасибі! Будь-який транспорт на фронті ніколи зайвим не буде.
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27.10.2022 11:07 Відповісти
Зелёные крысы *******
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27.10.2022 11:17 Відповісти
Литва - респект!
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27.10.2022 11:23 Відповісти
Де куплені бюджетними організаціями автомобілі Toyota Land Cruiser в Україні один показували в Монако.
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27.10.2022 11:34 Відповісти
Навіщо крузак везти вантажівкою, яка жре втричі більше палива, а потім її ще назад повертати?
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27.10.2022 12:29 Відповісти
На базі чеської Татри Україна запустила новий ракетний комплекс Буревій...
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27.10.2022 16:13 Відповісти
Литва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку. ФОТО Джерело:
Знову буде возити Зе владу чи депутатів ?
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28.10.2022 15:23 Відповісти
Жалко что офис президента на таких старых моделях не ездит могли бы забрать
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01.11.2022 23:22 Відповісти
 
 