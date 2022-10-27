Литва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку. ФОТО
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про відправку в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншої техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter литовського міністра оборони.
"Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку", - написав Анушаускас.
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