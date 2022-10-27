27 жовтня з портів Чорноморськ та Південний вийшли 7 суден зі 102 тис. тонн агропродукції, - Мінінфраструктури. ФОТО
Сьогодні, 27 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з портів Чорноморськ та Південний вийшли 7 суден.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства інфраструктури України.
Зазначається, що на їх борту було 102 тис. тонн агропродукції. Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи.
Серед них балкер STELLA GS із 30,6 тис. тонн кукурудзи для Тунісу.
Із 1 серпня уже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
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Харьков Сумской
показати весь коментар27.10.2022 11:59 Відповісти Мені подобається 1
Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар27.10.2022 12:58 Відповісти Мені подобається 1
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