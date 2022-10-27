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27 жовтня з портів Чорноморськ та Південний вийшли 7 суден зі 102 тис. тонн агропродукції, - Мінінфраструктури. ФОТО

Сьогодні, 27 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з портів Чорноморськ та Південний вийшли 7 суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що на їх борту було 102 тис. тонн агропродукції. Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер STELLA GS із 30,6 тис. тонн кукурудзи для Тунісу.

Із 1 серпня уже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Також дивіться: Ще 4 судна зі 107,2 тис. тонн агропродукції вийшли сьогодні з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури. ФОТО

27 жовтня з портів Чорноморськ та Південний вийшли 7 суден зі 102 тис. тонн агропродукції, - Мінінфраструктури 01

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порт (2044) експорт (4476) Мінінфраструктури (2060)


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Годуватиме Iран.
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27.10.2022 11:59 Відповісти
Торгівля не на крові.
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27.10.2022 12:58 Відповісти
 
 