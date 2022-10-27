Суд на Харківщині взяв під варту зрадника, який здавав окупантам односельців. ФОТО

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм МВС України.



"Слідством встановлено, що 30-річний мешканець села Гороховатка Ізюмського району з 26 лютого під час тимчасової окупації села військовими рф активно співпрацював із окупантами – добро вільно надавав продукти харчування, свою техніку, виконував різні доручення, інформував про будинки місцевих мешканців для їх незаконного використання та пограбування. Правопорушник розповів окупантам, де проживають військовослужбовці ЗСУ та члени ТРО, а також про місце знаходження проукраїнські налаштованих мешканців села", - йдеться в повідомленні.



Слідчими Ізюмського РУП відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

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