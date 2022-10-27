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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Суд на Харківщині взяв під варту зрадника, який здавав окупантам односельців. ФОТО

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм МВС України.

"Слідством встановлено, що 30-річний мешканець села Гороховатка Ізюмського району з 26 лютого під час тимчасової окупації села військовими рф активно співпрацював із окупантами – добро вільно надавав продукти харчування, свою техніку, виконував різні доручення, інформував про будинки місцевих мешканців для їх незаконного використання та пограбування. Правопорушник розповів окупантам, де проживають військовослужбовці ЗСУ та члени ТРО, а також про місце знаходження проукраїнські налаштованих мешканців села", - йдеться в повідомленні.

Слідчими Ізюмського РУП відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

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Суд на Харківщині взяв під варту зрадника, який здавав окупантам односельців 01

Автор: 

МВС (3501) Харківщина (6054) державна зрада (1686) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+25
Кажись їбало ціле, недолік треба виправити
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27.10.2022 12:08
+20
Судя по фото сцыкливое дохлое ничтожество. Отдайте его в руки односельчан.
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27.10.2022 12:17
+18
На гілляку...
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27.10.2022 12:11
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Кажись їбало ціле, недолік треба виправити
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27.10.2022 12:08 Відповісти
Смерть рашистским пособникам.
точка.
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27.10.2022 12:09 Відповісти
а він не слуга народу в них це в тренді
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27.10.2022 12:10 Відповісти
На гілляку...
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27.10.2022 12:11 Відповісти
На гиляку ‼️‼️
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27.10.2022 12:14 Відповісти
Судя по фото сцыкливое дохлое ничтожество. Отдайте его в руки односельчан.
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27.10.2022 12:17 Відповісти
Отак вийде через десять років - а на вулицях і поговорить ні з ким - всі говорять українською мовою! Читав що старі "зеки" після закінчення строку не знали куди приткнуться і навмисно вчиняли новізлочини щоб отримать строк і повернуться у звичну для себе тюремну обстановку
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27.10.2022 12:23 Відповісти
Жіноча куртка? це він чи воно? скоріше за все - воно.
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27.10.2022 12:23 Відповісти
Дехто намагався всю країну здати і нічого
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27.10.2022 12:37 Відповісти
А чого на фото баба? Чи то тільки мені так здалося?
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27.10.2022 13:18 Відповісти
А Начальника Харькова уже выпустили, извинившись ?
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27.10.2022 13:21 Відповісти
Вот же овца....
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27.10.2022 13:22 Відповісти
Может я путаю, но государственная измена должна наказываться смертью.
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27.10.2022 14:21 Відповісти
 
 