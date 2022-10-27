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Пожежу, спричинену нічними обстрілами об’єктів інфраструктури Київщини, ліквідовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Київщині ліквідовано наслідки ворожих обстрілів по об’єктах інфраструктури, що здійснені сьогодні вночі дронами "Шахед".

Про це в телеграмі повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на ліквідацію пожежі було залучено 8 одиниць техніки та 48 рятувальників особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав удару по одній із громад Київської області, українські сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти, - ОВА (оновлено)

Пожежу, спричинену нічними обстрілами об’єктів інфраструктури Київщини, ліквідовано, - ДСНС 01
Пожежу, спричинену нічними обстрілами об’єктів інфраструктури Київщини, ліквідовано, - ДСНС 02
Пожежу, спричинену нічними обстрілами об’єктів інфраструктури Київщини, ліквідовано, - ДСНС 03

Автор: 

Київська область (4026) обстріл (28486) ДСНС (5110) інфраструктура (491)


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Вроде как и разрушений не особо много, хотя может так кажется
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27.10.2022 15:12 Відповісти
Ну да. Снимки ночные. Новость дневная. Тушили несколько часов.

Чтож так долго-то, при небольших разрушениях? А грелись ночью у огня!

...........................................

Говорили же: думайте!
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27.10.2022 15:37 Відповісти
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27.10.2022 15:55 Відповісти
 
 