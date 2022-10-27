Пожежу, спричинену нічними обстрілами об’єктів інфраструктури Київщини, ліквідовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Київщині ліквідовано наслідки ворожих обстрілів по об’єктах інфраструктури, що здійснені сьогодні вночі дронами "Шахед".

Про це в телеграмі повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.



Зазначається, що на ліквідацію пожежі було залучено 8 одиниць техніки та 48 рятувальників особового складу.



Жертв та постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав удару по одній із громад Київської області, українські сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти, - ОВА (оновлено)





