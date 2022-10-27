Пожежу, спричинену нічними обстрілами об’єктів інфраструктури Київщини, ліквідовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж
На Київщині ліквідовано наслідки ворожих обстрілів по об’єктах інфраструктури, що здійснені сьогодні вночі дронами "Шахед".
Про це в телеграмі повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на ліквідацію пожежі було залучено 8 одиниць техніки та 48 рятувальників особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
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Чтож так долго-то, при небольших разрушениях? А грелись ночью у огня!
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Говорили же: думайте!