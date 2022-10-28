Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні дронів й тепловізорів для фронту. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту дронів, тепловізорів, планшетів, прицілів та розхідників для ВАК апаратів у шпиталь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.

"Я прошу дуже серйозно ставитися до подій на фронті, бо тривають пекельні бої, ЗСУ звільняють українські землі. В нас багато втрат та багато поранених бійців. На фронт потрібна наша допомога!!! В район Бахмута потрібні дрони та тепловізори, там дуже жахливі бої. В мене рахунок за три тепловізори на 170 т, 83 тис. вже зібрали. Потрібні планшети для мінометників - 21 тис. Потрібні приціли, ціна одного 26 тис. І дуже термінова потреба для шпиталю, розхідники для ВАК апаратів, це те що рятує ноги та руки бійців, рахунок на 60 тис.", - написала волонтерка.

Юсупова також прозвітувала про витрати зібраних коштів за минулий тиждень:

"З понеділка я купила 6 прицілів - 130 т та 26 т. Два акумулятори -11 т. Два тепловізори -119300 грн. Тактичні рюкзаки та спальники - 40500 грн. Квадрокоптер -115500 грн".

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