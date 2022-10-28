Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні дронів й тепловізорів для фронту. ФОТО
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту дронів, тепловізорів, планшетів, прицілів та розхідників для ВАК апаратів у шпиталь.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.
"Я прошу дуже серйозно ставитися до подій на фронті, бо тривають пекельні бої, ЗСУ звільняють українські землі. В нас багато втрат та багато поранених бійців. На фронт потрібна наша допомога!!! В район Бахмута потрібні дрони та тепловізори, там дуже жахливі бої. В мене рахунок за три тепловізори на 170 т, 83 тис. вже зібрали. Потрібні планшети для мінометників - 21 тис. Потрібні приціли, ціна одного 26 тис. І дуже термінова потреба для шпиталю, розхідники для ВАК апаратів, це те що рятує ноги та руки бійців, рахунок на 60 тис.", - написала волонтерка.
Юсупова також прозвітувала про витрати зібраних коштів за минулий тиждень:
"З понеділка я купила 6 прицілів - 130 т та 26 т. Два акумулятори -11 т. Два тепловізори -119300 грн. Тактичні рюкзаки та спальники - 40500 грн. Квадрокоптер -115500 грн".
PayPal - [email protected].
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Картка Монобанку 5375 4115 0429 3973.
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27 жовтня 2022, 12:46 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3941856.html "Новиє ліца" ЗЕленого ублюдка навіть під час війни продовжують красти мільйонами
Нахера такий міністр оборони якщо досі Волонтери закривають потреби при тому що мільярди допомоги їдуть!!!
https://telegra.ph/file/c192ce02927150cfaba57.jpg 🏛️Над премьером Денисом Шмыгалем дружно посмеялись когда он сказал что без западной помощи украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий. А напрасно. Нам вот не о пенсиях известно, а о том, что в ряде боевых бригади ВСУ личный состав предупредили о возможных задержках с выплатами зарплат и попросили отнестись с пониманием. Официальная версия, из-за обстрелов пострадали финансовые управления бригад. Наши источники сообщают, что все банальнее. В казне просто нет денег.
📉Сбываются наши прогнозы. https://t.me/pecherhill/769 Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.
💸Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испарающихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.
🙅🏻♂️В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.
⚔️При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?
😡Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожеть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.
🤷🏻♂️Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.
🤔Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.
🤦🏼Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сламать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма тебують как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ламать через колено закончатся масовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость опозиции.
💁🏻♂️Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.
🤑А денег нет.
Мабуть, Шмигаль разом з Мінфіном та Міноборони, знову задніх пасе, на 7 місяці 9 року війни!!! Засідання позачергове Уряду, розгляд та перерозподіл бюджету, Резервий фонд,..і пішла тягомотина …
Ну, ніколи такого небуло, і от тобі, знову….Мабуть, таки ВІЙНА!!
У сільраді швидше реагують….