Заступник керівника Кіровоградської прокуратури Маленко підозрюється у хабарництві: за $7,5 тис. обіцяв "допомогти" оформити групу інвалідності, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників прокурори Кіровоградської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Посадовець за хабар обіцяв сприяти чоловіку в оформленні групи інвалідності.
"Встановлено, що місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька - чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. "Медіум" вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора. Посадовець натякнув, що процедура оформлення інвалідності довготривала, треба вирішувати питання з головою комісії в іншій області за 7,5 тисяч доларів.
Прокурор отримав гроші поблизу місця роботи нібито для передачі голові комісії медико-соціальної експертизи. Після чого був затриманий правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
Він підозрюється у схилянні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
За даними джерела, йдеться про заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури Олександра Маленка.
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місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька - чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. "Медіум" вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора.