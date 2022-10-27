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Новини Фото Хабарники
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Заступник керівника Кіровоградської прокуратури Маленко підозрюється у хабарництві: за $7,5 тис. обіцяв "допомогти" оформити групу інвалідності, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників прокурори Кіровоградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Посадовець за хабар обіцяв сприяти чоловіку в оформленні групи інвалідності.

"Встановлено, що місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька - чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. "Медіум" вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора. Посадовець натякнув, що процедура оформлення інвалідності довготривала, треба вирішувати питання з головою комісії в іншій області за 7,5 тисяч доларів.

Прокурор отримав гроші поблизу місця роботи нібито для передачі голові комісії медико-соціальної експертизи. Після чого був затриманий правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Він підозрюється у схилянні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

За даними джерела, йдеться про заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури Олександра Маленка.

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Заступник керівника Кіровоградської прокуратури Маленко підозрюється у хабарництві: за $7,5 тис. обіцяв допомогти оформити групу інвалідності, - ДБР 01
Заступник керівника Кіровоградської прокуратури Маленко підозрюється у хабарництві: за $7,5 тис. обіцяв допомогти оформити групу інвалідності, - ДБР 02
Заступник керівника Кіровоградської прокуратури Маленко підозрюється у хабарництві: за $7,5 тис. обіцяв допомогти оформити групу інвалідності, - ДБР 03
Заступник керівника Кіровоградської прокуратури Маленко підозрюється у хабарництві: за $7,5 тис. обіцяв допомогти оформити групу інвалідності, - ДБР 04
Заступник керівника Кіровоградської прокуратури Маленко підозрюється у хабарництві: за $7,5 тис. обіцяв допомогти оформити групу інвалідності, - ДБР 05

Автор: 

хабар (4704) прокуратура (3677) ДБР (3494) Кіровоградська область (569)


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місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька - чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. "Медіум" вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора.
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27.10.2022 16:16 Відповісти
Дааааа....***(((Просто сюр......
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27.10.2022 16:18 Відповісти
в якому саме місці сюр? Всю незалежність України таке було,навіть більше ніж зараз,зараз хоча більш менш за це намагаються виявляти і карати,а до війни роби скільки хочеш,ніхто слова не скаже,саме через це зараз така ситуація в державі і відбувається
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27.10.2022 16:35 Відповісти
Мужик вбив тещу. Пішов до медіума спитати, йому здаватись, чи ніхто не взнає. Медіум пішла до прокурора...
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27.10.2022 16:25 Відповісти
Я мабуть відстав від життя. Тепер групу інвалідності зам прокурора робить?
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27.10.2022 16:26 Відповісти
 
 