Викрито чотирьох мешканок Бериславського району, які брали участь у проведенні псевдореферендуму на Херсонщині. ФОТО

На звільненій території Херсонщини викрито та повідомлено про підозру чотирьом мешканкам Бериславського району, які брали участь у роботі виборчої комісії, створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області. Наразі їм обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.



За даними слідства, з 23 по 27 вересня 2022 року підозрювані у супроводі озброєних представників РФ ходили по домівках місцевих мешканців з бюлетенями та урною, "рекомендуючи" брати участь у незаконному голосуванні. Після завершення псевдоволевиявлення вони передали бюлетені так званій голові виборчої комісії для подальшого підрахунку результатів.



За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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