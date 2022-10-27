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Викрито чотирьох мешканок Бериславського району, які брали участь у проведенні псевдореферендуму на Херсонщині. ФОТО

На звільненій території Херсонщини викрито та повідомлено про підозру чотирьом мешканкам Бериславського району, які брали участь у роботі виборчої комісії, створеної окупаційною владою для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області. Наразі їм обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, з 23 по 27 вересня 2022 року підозрювані у супроводі озброєних представників РФ ходили по домівках місцевих мешканців з бюлетенями та урною, "рекомендуючи" брати участь у незаконному голосуванні. Після завершення псевдоволевиявлення вони передали бюлетені так званій голові виборчої комісії для подальшого підрахунку результатів.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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Викрито чотирьох мешканок Бериславського району, які брали участь у проведенні псевдореферендуму на Херсонщині 01

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3250) псевдореферендум (192) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+16
тут даже через замазаные лица видно что все 4 это типичные алкашки поддерживающие русский мир
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27.10.2022 15:59
+11
на гіляку запроданців !!!
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27.10.2022 16:00
+9
Зачем фото, если оно заблюрено? Кто мне, дебилу, может это объяснить?
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27.10.2022 16:16
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Чупірадла
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27.10.2022 15:58 Відповісти
тут даже через замазаные лица видно что все 4 это типичные алкашки поддерживающие русский мир
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27.10.2022 15:59 Відповісти
Дело не в замазаных лицах, а втом что их нужно сажать на бутылки, чтобы остальным неповадно было.
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27.10.2022 17:02 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
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27.10.2022 16:00 Відповісти
Не факт що то добровільно і я би розбирався в кожному випадку. Якщо приставили автомата в спину то що залишалось робити??? Так можна всіх хто був на окупованій території під зрадників записати, як в сталінські часи - не встиг евакуюватись і провів роки в окупації - велкам в ГУЛАГ на 25 років.
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27.10.2022 16:06 Відповісти
всі не розносили папірці від окупантів . я нагадаю що надмірна толерантність призвела до війни .
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27.10.2022 16:19 Відповісти
я повторюсь що треба розбиратись а не вішати ярлики. Самі виявили бажання та старались - до відповіді. Примусили під страхом розстрілу - то інша тема. Так можна продавчинь магазинів записати в колоборанти бо продавали щось кацапам
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27.10.2022 17:30 Відповісти
так у новині ж пише чітко чорним по білому "повідомлено про підозру", розберуться,не переживай
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27.10.2022 18:07 Відповісти
пожиттєве *****!
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27.10.2022 16:15 Відповісти
Зачем фото, если оно заблюрено? Кто мне, дебилу, может это объяснить?
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27.10.2022 16:16 Відповісти
8 BOTTLES, PLEASE!
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27.10.2022 16:17 Відповісти
шас місцеві суди заволинять років на 10 як зі штепою
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27.10.2022 16:20 Відповісти
Таких в Мариуполе было полно...ЖДУнов рюSSkoго мира...
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27.10.2022 16:24 Відповісти
нормуль.
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27.10.2022 16:35 Відповісти
Что не день или падлик морозов, или Зоя , или много таких и сразу! Страна совковых хероев, морей безкрайних трудовых!
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27.10.2022 17:08 Відповісти
Усі чотири-мерзенні савкові смердючі відрижки...
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27.10.2022 17:13 Відповісти
Типовий портрет: в минулому комуністки, російськомовні, прихожанки церкви московського патріархату, прихильниці януковича, путіна, росії, регіоналки у недавньому минулому. До гілляки!
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27.10.2022 17:29 Відповісти
і на останніх виборах гАласували за Голобородька
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27.10.2022 23:34 Відповісти
Все как одна - пергидрольные тетки.
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27.10.2022 18:06 Відповісти
***** кугутська,совкові відрижки!
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27.10.2022 18:35 Відповісти
Отправить тварей на разбор завалов. Паспорт отобрать. Пенсии ***** не платить.
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27.10.2022 20:57 Відповісти
 
 