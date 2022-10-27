Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області. ФОТО

У смт Борова на Ізюмщині прокурори обласної прокуратури спільно зі співробітниками СБУ у приміщенні, де під час окупації була так звана "адміністрація", виявили близько ста російських підручників для школярів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Серед них книжки з російської мови, історії РФ різних періодів, основ безпеки життєдіяльності, суспільствознавства з російським триколором на обкладинці та інші. Повсюди російська пропаганда для дітей. В підручнику з історії написано про "великое воссоединение Крыма с РФ". Не оминули автори книжок і визнання РФ незаконних "ДНР" та "ЛНР" у лютому 2022 року. Навіть у підручнику з основ безпеки життєдіяльності пишуть, що події 2014 року в Україні — це прояв екстремізму та тероризму", - йдеться в повідомленні.

Підручники будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності та геноциду.

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