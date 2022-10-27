Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області. ФОТО
У смт Борова на Ізюмщині прокурори обласної прокуратури спільно зі співробітниками СБУ у приміщенні, де під час окупації була так звана "адміністрація", виявили близько ста російських підручників для школярів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"Серед них книжки з російської мови, історії РФ різних періодів, основ безпеки життєдіяльності, суспільствознавства з російським триколором на обкладинці та інші. Повсюди російська пропаганда для дітей. В підручнику з історії написано про "великое воссоединение Крыма с РФ". Не оминули автори книжок і визнання РФ незаконних "ДНР" та "ЛНР" у лютому 2022 року. Навіть у підручнику з основ безпеки життєдіяльності пишуть, що події 2014 року в Україні — це прояв екстремізму та тероризму", - йдеться в повідомленні.
Підручники будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності та геноциду.
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Не забуваймо хто і коли її повернув, щойно прийшов до влади в 2019.
тим паче,у дітей...
Вони де пройшли - там нагадили.
Не хліб завозять,не медикаменти,а оцей сатанізм...разом з гундяєвською церквою.