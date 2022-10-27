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Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області. ФОТО

У смт Борова на Ізюмщині прокурори обласної прокуратури спільно зі співробітниками СБУ у приміщенні, де під час окупації була так звана "адміністрація", виявили близько ста російських підручників для школярів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора

"Серед них книжки з російської мови, історії РФ різних періодів, основ безпеки життєдіяльності, суспільствознавства з російським триколором на обкладинці та інші. Повсюди російська пропаганда для дітей. В підручнику з історії написано про "великое воссоединение Крыма с РФ". Не оминули автори книжок і визнання РФ незаконних "ДНР" та "ЛНР" у лютому 2022 року. Навіть у підручнику з основ безпеки життєдіяльності пишуть, що події 2014 року в Україні — це прояв екстремізму та тероризму", - йдеться в повідомленні. 

Підручники будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності та геноциду.

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Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області 01
Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області 02
Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області 03
Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області 04

Автор: 

підручники (94) Харківщина (6054) Ізюм (331) деокупація (950) Офіс Генпрокурора (3250)


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27.10.2022 17:00 Відповісти
черговий зрадник ?
😯
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27.10.2022 17:03 Відповісти
І що? Нашому суспільству це пофігу. На сайті Президента зареєстровано більше трьох петицій про повернення мобілізованих вчителів до шкіл, але, судячи з того, які петиції набирають необхідну кількість голосів, то нарід більше цікавлять повернення громадянства Корбану та дозвіл порно
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27.10.2022 17:01 Відповісти
а з сайту преза вже прибрали росіску версію ?
Не забуваймо хто і коли її повернув, щойно прийшов до влади в 2019.
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27.10.2022 17:13 Відповісти
Буде чим топити взимку
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27.10.2022 17:02 Відповісти
головна зброя кацапів
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27.10.2022 17:08 Відповісти
Ось що першим завозить рашка на окуповані території - брехливі книги а не хліб і медикаменти. А ми до цього часу спонсуємо і годуємося від московської церкви, яка має офіційно в Україні більше 11 тисяч храмів, які використовують газ, електроенергію по пільгових цінах, а решта українців трудиться на їх побут і несуть московським попам мільярди доларів США для вбивства наших воїнів. Ей, СБУ, де ви?
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27.10.2022 17:15 Відповісти
Ось що головне для рашистів - пропаганда,промивання мізків,ідеологія....
тим паче,у дітей...
Вони де пройшли - там нагадили.
Не хліб завозять,не медикаменти,а оцей сатанізм...разом з гундяєвською церквою.
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27.10.2022 17:31 Відповісти
Весь мусор в сартир.
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27.10.2022 20:59 Відповісти
 
 