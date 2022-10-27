Білоруським військовим показали NLAW, Javelin і Panzerfaust 3 із озброєння ЗСУ. ФОТО

Командування збройних сил Білорусі показало військовим зброю, що якою воюють ЗСУ.

Демонстрація відбулася напередодні на полігоні "Осиповичський" в Мінській області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Там відбулися оперативні збори командного складу складу ЗС РБ. Їхньою метою було узагальнити досвід війни в Україні і скоригувати бойову підготовку білоруських військових у новому навчальному році.

Військовим показали протитанкові ракетні комплекси NLAW і Javelin, а також німецький ручний протитанковий гранатомет Panzerfaust 3.

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"Найімовірніше, ЗС РФ передали своїм колегам кілька захоплених під час боїв зразків, щоб білоруські військові могли на власні очі побачити "знаменитого "Джавеліна"", а не розглядати його за картинками з інтернету. Чи продемонстрували російські колеги на собі застосування західних зразків озброєння, не повідомляється. Сподіваємося, що білоруські військові і так уже бачили в інтернеті наслідки застосування NLAW, Javelin і Panzerfaust 3 по бронетанковій техніці", - зазначає "Беларускі Гаюн".

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