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Білоруським військовим показали NLAW, Javelin і Panzerfaust 3 із озброєння ЗСУ. ФОТО

Командування збройних сил Білорусі показало військовим зброю, що якою воюють ЗСУ.

Демонстрація відбулася напередодні на полігоні "Осиповичський" в Мінській області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Там відбулися оперативні збори командного складу складу ЗС РБ. Їхньою метою було узагальнити досвід війни в Україні і скоригувати бойову підготовку білоруських військових у новому навчальному році.

Військовим показали протитанкові ракетні комплекси NLAW і Javelin, а також німецький ручний протитанковий гранатомет Panzerfaust 3.

Читайте: Білорусь наразі не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для наступу, - ГУР МО

Білоруським військовим показали NLAW, Javelin і Panzerfaust 3 із озброєння ЗСУ 01

"Найімовірніше, ЗС РФ передали своїм колегам кілька захоплених під час боїв зразків, щоб білоруські військові могли на власні очі побачити "знаменитого "Джавеліна"", а не розглядати його за картинками з інтернету. Чи продемонстрували російські колеги на собі застосування західних зразків озброєння, не повідомляється. Сподіваємося, що білоруські військові і так уже бачили в інтернеті наслідки застосування NLAW, Javelin і Panzerfaust 3 по бронетанковій техніці", - зазначає "Беларускі Гаюн".

Також читайте: За тиждень з території Білорусі здійснено 10 запусків дронів Shahed по Україні, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Білорусь (7931) зброя (7466) Javelin (178) NLAW (17)


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Топ коментарі
+73
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27.10.2022 19:12
+70
Броня топчик!

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27.10.2022 19:13
+42
Мені камаз той що на фото чомусь згадує казку про тьох поросят
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27.10.2022 19:10
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Без показових стрільб, той "показ" нічого не вартий.
🤑
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27.10.2022 19:20 Відповісти
Краще б продемонструвати результати їхньої роботи .! .
.Більше б було користі .
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27.10.2022 19:21 Відповісти
і пару трупів розкиданих в придачу ,з запахом розложення тіл..от Ви праві.-це було б набагато ефективніше
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27.10.2022 19:26 Відповісти
Безэкипажный танк.
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27.10.2022 20:08 Відповісти
lučše vsego dokumetaljnoe kino, gde brodiačie psiny mertvym ccapam životy gryzut...
Tam vovse nevažno džavelin ili kuljka...
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28.10.2022 02:41 Відповісти
Банкова вже надала їм зразки ?
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02.01.2023 11:07 Відповісти
Решили изучить чем из них будут делать картофельные чипсы.
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27.10.2022 19:23 Відповісти
Кто понимает, джавелины и нлау отстрелянные.?
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27.10.2022 19:26 Відповісти
Показали "а", теперь надо показать "б" - последствия. Иначе это просто обман.
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27.10.2022 19:26 Відповісти
фейсы у прихвостней ***** грустные представляют какой праздник их ждет при встрече с этими приборами...
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27.10.2022 19:26 Відповісти
🤣
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27.10.2022 19:51 Відповісти
Дрова на бампері означають, що литвинам бракує соляри і вони їздять на газогенераторах часів ІІ світової? Чи щоб кабіна краще горіла?
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27.10.2022 19:27 Відповісти
Теплоізоляція. Маскування від тепловізора.
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27.10.2022 19:33 Відповісти
а-а-а, он воно шо
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27.10.2022 21:07 Відповісти
Ni, et prokladka, čtob teplo buržuiki iz kabiny ne uxodilo. Teplovizory kak ta kurwa russkaja govorila, očenj dorogie, imi gretsia dorogo.
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28.10.2022 02:43 Відповісти
Цей Камаз - нащадок славнозвісного Адмірала Кузнєцова , коли вони майже не дровами топлять.
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31.10.2022 13:24 Відповісти
А чего они такие не веселые им же батька сказал что Джевелин это просто труба с порохом и главное быстро маневрировать.
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27.10.2022 19:27 Відповісти
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27.10.2022 19:28 Відповісти
це як при допиті - інструмент спочатку показують))))
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27.10.2022 19:32 Відповісти
лично ты диванный бот только мозг можешь потерять
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28.10.2022 00:26 Відповісти
Та оно тут вчера и зарегистрировалось что бы какахи накидать.
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28.10.2022 08:26 Відповісти
дрова проти Джавелінів - це пісня)
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27.10.2022 19:36 Відповісти
мабудь бикКанов
продав..
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27.10.2022 19:37 Відповісти
У чипсов броня как у лаптеногих - нетаналогов. Фули нам это натовское оружие.
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27.10.2022 19:39 Відповісти
"Чіпси ..." коротко і ясно !
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28.10.2022 18:10 Відповісти
от своих перспектив у потерпевших, походу, полные штаны оптимизма
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27.10.2022 19:39 Відповісти
Карго культ 😆
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27.10.2022 19:41 Відповісти
Как козёл на ворота. Эти мешки никак не могут взять в толк, что обычной трубой можно превратить танк в груду металлолома. Их этому в академиях генштаба не обучали. Дубина, что на камазе - лучшее противотанковое средство, такова хрестоматия советского ВПК.
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27.10.2022 20:15 Відповісти
"NLAW, Javelin и Panzerfaust 3" - и обшитый дровами МАЗ на заднем плане против этого вооружения! ***-а-а-а! Клоуны! 😂😂😂
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27.10.2022 19:42 Відповісти
радиатор агонь. броники теж таки
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27.10.2022 19:45 Відповісти
Пики в дерунів не дуже веселі.Сунетесь ,буде мнясо по хранцузьки з бараболею.
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27.10.2022 19:46 Відповісти
Це вже вчорашній день. Бульбашам потрібно показувати Хімарси, Три сокири і Цезар з Панцергаубітце. 😊 Шанси зіткнутися з Нлавами, Джавелінами і Панцерфаустами на ближній дистанції у них мізерні.
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27.10.2022 19:48 Відповісти
А як же біолабораторії і бойові гуси? Чого їх не показують??
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27.10.2022 19:55 Відповісти
Даааа. 🤔 Цікава логіка. Тупа. Якби Хаймарси попали до кацапів, то шоу було б на весь світ. Що стосується того, що показували бульбашам, то нагадаю, що більшість арсеналів і навіть сотні ББМ західного виробництва, в тому числі Джавеліни, Нлави і тіж Панцерфаусти потрапили до кацасських друзів і союзників в Афганістані. Коли Штати звідти драпанули швидко вийшли. Пам'ятаєте? Тому свій сарказм тримайте при собі.
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27.10.2022 22:41 Відповісти
Панцерфаусти в Афганістані ?? Сильно сумніваюсь. Так само Нлави є сумнів.
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28.10.2022 18:12 Відповісти
бульбофюрер там шота брехало про деревянные автоматы в ВСУ и тут вдруг показало правду,, современные гранатомёты и набор для пионерского костра на заднем плане.
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27.10.2022 19:51 Відповісти
Запросили б вже Залужного для практичних занять
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27.10.2022 19:54 Відповісти
Ugu, distancionnyx. Na primere Haimarikov.
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28.10.2022 02:46 Відповісти
ниачом. надо шоб бульбохуйло привёз карты и показал направления, из которых по ним стрелять из этого всего будут, в рамках "праздника жареной картошки" )
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27.10.2022 19:56 Відповісти
ну подивились і що?
розвеселив МАЗ на другому плані
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27.10.2022 20:01 Відповісти
***********, именно этим украинцы делают шашлык из роZийского мяса. И именно этим украинцы будут смажить бульбу.
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27.10.2022 20:03 Відповісти
А ваше мнение по этому поводу, товарисчь с которым мы на брудершафт не пили?
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27.10.2022 22:38 Відповісти
Ну, "теорію" як би вивчили- може перейдем до практичних занять?.. У нас і репетитори є нормальні...
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27.10.2022 20:05 Відповісти
Деревянная броня на заднем плане им очень поможет. Или они их так испытывали? Расстроились наверное.
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27.10.2022 20:07 Відповісти
Щось обличчя у них потуплені!)
Наче відчувають як оці штуки будуть херячить по них!)
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27.10.2022 20:16 Відповісти
це їм показали чим з тих кріпаків кацапських будуть робити пюрешку та чіпси з дерунами
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27.10.2022 20:21 Відповісти
А що це трапилося з їпальниками бульбашів на світлині? ))
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27.10.2022 20:42 Відповісти
Щось обличчя лукашеськівських пердунів кислі мов рашистські щі.
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27.10.2022 21:01 Відповісти
Чи штані в них на дупах пообвисали, чи мабудь памперси вже переповнені
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27.10.2022 21:16 Відповісти
Откуда информация о "захвате в бою" войсками РФ? Интересно сколько еще они "захватили в бою"?
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27.10.2022 21:32 Відповісти
Активные бои идут на линии фронта длинной более 1000 км, с обеих сторон воюют группировки в сотни тысяч солдат. Как у нас есть трофеи так и у противника, это неизбежно.
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28.10.2022 00:31 Відповісти
Є такий сайт - https://www.*************.com/ Пропоную подивитися, що б не задавати зайвих питань.
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28.10.2022 01:33 Відповісти
якщо добре прислухатися то можна почути як скрипить у білорусів очко.
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27.10.2022 21:57 Відповісти
Ше одні "брати"? Нам і північно-східних забагато.
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27.10.2022 22:03 Відповісти
Це Зеля Чикчирику в додачу до вагнерівців подарував чи дЄрмак гуманітарку через Вересучку кацапам переправив?
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27.10.2022 23:20 Відповісти
На фото шайка бичей,которые последнее про что думают-это про войну.
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27.10.2022 23:21 Відповісти
СГУБИЛИ 13 МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЛИШЬ ОДНОГО КАМАЗА ДЕРЕВЯННОЙ БРОНЕЙ
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27.10.2022 23:34 Відповісти
Спочатку повірив на слово... але потім повернувся і перерахував...
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27.10.2022 23:51 Відповісти
ваті ці прибори нідо чого, вони крадуть для БПЛА дорожну апаратуру в Швеції, авіамотори для Ірану. А ці прибори в них давно є, тільки аналоговнет. Вони ПЗРК Стріла зробили через 6 років після того як купили в моджахедів. Ну а тички на бампері це феноменально, сябри похлеще ватніків.
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27.10.2022 23:36 Відповісти
Паказали и шо?...., - какая разница, чем "дерунов" жарить. От того и обосраные стоят, что за спиной "браня" обтесаная.
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28.10.2022 00:22 Відповісти
Думають що дрова на передку МАЗа спасуть від спалення 😁
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28.10.2022 00:24 Відповісти
Навпаки, це для підтримки горіння...як жарити то жарити картоплю
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28.10.2022 07:03 Відповісти
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28.10.2022 01:46 Відповісти
Наверное вот так выглядели в 1982 году вышедшие из тайги староверы Лыковы, скрывавшиеся от советских властей с 1934 года, и, ***** от достижений цивилизации, обступили единственный в деревне мотоцикл.
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28.10.2022 05:15 Відповісти
На задньому плані МАЗ, у броні, яка захищає від цієї зброї.
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28.10.2022 08:09 Відповісти
Покажіть ще їм струка.
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28.10.2022 09:02 Відповісти
Вот вам и план по не попаданию западного оружия в руки РФ.
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28.10.2022 09:11 Відповісти
А морды, то чего такие невеселые?
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28.10.2022 09:13 Відповісти
Ця зброя не трофейна . Скоріш за асе вона попала до виродків за допомогою дєрьмачидла !!!
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28.10.2022 22:43 Відповісти
Дійсно це основне питання - звідки ця зброя?
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31.10.2022 18:04 Відповісти
Звідки це ось в чому питання?
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31.10.2022 18:01 Відповісти
На скільки я зміг роздивитись збільшене фото NLAW та Javelin, що лежать на столах, відпрацьовані, бо знаходяться у зібраному з аккумулятором і блоком управління стані який є єдино разового використання, кришки ж легко встановити на місце і після пуску ракет, а от Panzerfaust 3 ймовірно у робочому стані з наявною гранатою.
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02.01.2023 09:50 Відповісти
Картинку с брёвнами на капоте тут публиковали пару месяцев назад.
Это ТА ЖЕ САМАЯ "новость"?
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02.01.2023 10:27 Відповісти
Бульбаші всі такі кабани вгодовані,мабудь свої дупи тільки "на ознакомлєнії" зі штабних крісел повитягували...
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02.01.2023 20:54 Відповісти
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