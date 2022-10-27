Білоруським військовим показали NLAW, Javelin і Panzerfaust 3 із озброєння ЗСУ. ФОТО
Командування збройних сил Білорусі показало військовим зброю, що якою воюють ЗСУ.
Демонстрація відбулася напередодні на полігоні "Осиповичський" в Мінській області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Там відбулися оперативні збори командного складу складу ЗС РБ. Їхньою метою було узагальнити досвід війни в Україні і скоригувати бойову підготовку білоруських військових у новому навчальному році.
Військовим показали протитанкові ракетні комплекси NLAW і Javelin, а також німецький ручний протитанковий гранатомет Panzerfaust 3.
"Найімовірніше, ЗС РФ передали своїм колегам кілька захоплених під час боїв зразків, щоб білоруські військові могли на власні очі побачити "знаменитого "Джавеліна"", а не розглядати його за картинками з інтернету. Чи продемонстрували російські колеги на собі застосування західних зразків озброєння, не повідомляється. Сподіваємося, що білоруські військові і так уже бачили в інтернеті наслідки застосування NLAW, Javelin і Panzerfaust 3 по бронетанковій техніці", - зазначає "Беларускі Гаюн".
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.Більше б було користі .
Tam vovse nevažno džavelin ili kuljka...
продав..
драпанулишвидко вийшли. Пам'ятаєте? Тому свій сарказм тримайте при собі.
розвеселив МАЗ на другому плані
Наче відчувають як оці штуки будуть херячить по них!)
Это ТА ЖЕ САМАЯ "новость"?