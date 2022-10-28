Росіяни накрили вогнем із "Градів" і важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії потерпала Нікопольщина…



Росіяни накрили вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.



Людей не зачепило.



У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.



У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1000 родин. Енергетики уже стали до відновлення", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах ніч минула під звуки сирени, та минулося без обстрілів і на цю хвилину спокійно.

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