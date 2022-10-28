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Росіяни накрили вогнем із "Градів" і важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії потерпала Нікопольщина…

Росіяни накрили вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Людей не зачепило.

У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1000 родин. Енергетики уже стали до відновлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула під звуки сирени, та минулося без обстрілів і на цю хвилину спокійно.

Також читайте: Російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області

Росіяни накрили вогнем із Градів і важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, лінії електропередач 01
Росіяни накрили вогнем із Градів і важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, лінії електропередач 02
Росіяни накрили вогнем із Градів і важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, лінії електропередач 03
Росіяни накрили вогнем із Градів і важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, лінії електропередач 04

Автор: 

обстріл (28657) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3766)


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