Росіяни накрили вогнем із "Градів" і важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, лінії електропередач. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії потерпала Нікопольщина…
Росіяни накрили вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.
Людей не зачепило.
У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1000 родин. Енергетики уже стали до відновлення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч минула під звуки сирени, та минулося без обстрілів і на цю хвилину спокійно.
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