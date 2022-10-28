Таємниця "брудної бомби", доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Діалог з цивілізованим світом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковими заявами про "брудну бомбу" Шойгу намагався залякати Захід, щоб зупинити допомогу Україні, - ISW

Требую переговоры!

Таємниця "брудної бомби"

МО РФ на світовій арені

Тим часом в Україні...

Нащадок Шарікова

Доля російського окупанта

Обов'язково

Звичайні вихідні в українській сім'ї на думку російської пропаганди

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Радбезі РФ заявили про необхідність "десатанізації" України

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Десатанізація" потрібна Росії, у ЗСУ є чудові екзорцисти, - Данілов

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Криваві гроші

Стан справ армії РФ

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