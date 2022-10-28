18 152 15
Таємниця "брудної бомби", доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Діалог з цивілізованим світом
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковими заявами про "брудну бомбу" Шойгу намагався залякати Захід, щоб зупинити допомогу Україні, - ISW
Требую переговоры!
Таємниця "брудної бомби"
МО РФ на світовій арені
Тим часом в Україні...
Нащадок Шарікова
Доля російського окупанта
Обов'язково
Звичайні вихідні в українській сім'ї на думку російської пропаганди
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Радбезі РФ заявили про необхідність "десатанізації" України
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Десатанізація" потрібна Росії, у ЗСУ є чудові екзорцисти, - Данілов
Повернення
Сьогодення
Криваві гроші
Стан справ армії РФ
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+23 Олег Карпов #409293
показати весь коментар28.10.2022 09:02
+21 MausMike
показати весь коментар28.10.2022 10:05
+18 Александр Войтюк #537684
показати весь коментар28.10.2022 09:44
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар28.10.2022 08:43 Відповісти Мені подобається 5
Fizko Kyiv
показати весь коментар28.10.2022 08:47 Відповісти Мені подобається 3
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар28.10.2022 09:19 Відповісти Мені подобається 2
Fizko Kyiv
показати весь коментар28.10.2022 13:42 Відповісти Мені подобається 2
Єто Другоє
показати весь коментар29.10.2022 12:26 Відповісти Мені подобається 0
✘
✘
Неопознанный объект
показати весь коментар29.10.2022 20:12 Відповісти Мені подобається 0
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар28.10.2022 11:38 Відповісти Мені подобається 0
Олег Карпов #409293
показати весь коментар28.10.2022 09:02 Відповісти Мені подобається 23
Александр Войтюк #537684
показати весь коментар28.10.2022 09:44 Відповісти Мені подобається 18
MausMike
показати весь коментар28.10.2022 10:03 Відповісти Мені подобається 11
MausMike
показати весь коментар28.10.2022 10:05 Відповісти Мені подобається 21
Отто Кац #364501
показати весь коментар28.10.2022 12:18 Відповісти Мені подобається 2
уаыау
показати весь коментар28.10.2022 15:50 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль