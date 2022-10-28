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Таємниця "брудної бомби", доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Діалог з цивілізованим світом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковими заявами про "брудну бомбу" Шойгу намагався залякати Захід, щоб зупинити допомогу Україні, - ISW

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Требую переговоры!

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Таємниця "брудної бомби"

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

МО РФ на світовій арені

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Тим часом в Україні...

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Нащадок Шарікова

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Доля російського окупанта

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Обов'язково

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Звичайні вихідні в українській сім'ї на думку російської пропаганди

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Радбезі РФ заявили про необхідність "десатанізації" України

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Десатанізація" потрібна Росії, у ЗСУ є чудові екзорцисти, - Данілов

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Повернення

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Сьогодення

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Криваві гроші

Таємниця брудної бомби, доля російського окупанта, нащадок Шарікова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Стан справ армії РФ

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) путін володимир (23869) росія (65346) фотожаба (13891) Шойгу Сергій (628)


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Топ коментарі
+23
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28.10.2022 09:02
+21
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28.10.2022 10:05
+18
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28.10.2022 09:44
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Воно було б смішно якби не війна,розруха,голод холод. Економіка не працює,слуги збагачуються, уряд шмигаля ще більше кидає народ в злидні. Де жаби на це. Коли пишуть про 30% безробітних, думайте, що їх усі 60.
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28.10.2022 08:43 Відповісти
То всьо Порошенко винуватий!
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28.10.2022 08:47 Відповісти
Який? Тей хто передає реальну допомогу на фронт чи тей хто барига на крові?
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28.10.2022 09:19 Відповісти
барига на крові у нас вава-зелупа
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28.10.2022 13:42 Відповісти
"вьі ніпанімаєтє, єто другоє!!1" ©
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29.10.2022 12:26 Відповісти
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29.10.2022 20:12 Відповісти
Дивно що ви тут 3 дні і уже коментуєте. Що подоляк потребує допомоги
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28.10.2022 11:38 Відповісти
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28.10.2022 09:02 Відповісти
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28.10.2022 09:44 Відповісти
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28.10.2022 10:03 Відповісти
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28.10.2022 10:05 Відповісти
https://ibb.co/j4FQGsz
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28.10.2022 12:18 Відповісти
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28.10.2022 15:50 Відповісти
 
 