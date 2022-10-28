Росіяни відновлюють базу підводних човнів в окупованій Балаклаві, щоб ховати там субмарини з "Калібрами". ФОТО

Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму почали будівництво додаткової інфраструктури біля так званого "Объект 825" в Балаклаві, де колись розміщувалась радянська підземна база для підводних човнів.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, у відновленій базі ховатимуться рашистські субмарини з ракетами "Калибр". Коли рашисти почали відновлювати "Объект 825", вони зокрема повністю відновили тунельний прохід для заходу субмарин в укриття. Очевидно для запуску роботи "музейного комплексу" окупантам також довелось відновлювати повністю й вентиляційну систему, яка за радянських часів забезпечувала роботу бази", - йдеться в повідомленні.

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