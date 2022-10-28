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Росіяни відновлюють базу підводних човнів в окупованій Балаклаві, щоб ховати там субмарини з "Калібрами". ФОТО
Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму почали будівництво додаткової інфраструктури біля так званого "Объект 825" в Балаклаві, де колись розміщувалась радянська підземна база для підводних човнів.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"Можливо, у відновленій базі ховатимуться рашистські субмарини з ракетами "Калибр". Коли рашисти почали відновлювати "Объект 825", вони зокрема повністю відновили тунельний прохід для заходу субмарин в укриття. Очевидно для запуску роботи "музейного комплексу" окупантам також довелось відновлювати повністю й вентиляційну систему, яка за радянських часів забезпечувала роботу бази", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.10.2022 10:14
+17 V #508818
показати весь коментар28.10.2022 10:18
+17 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар28.10.2022 10:34
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А сама база пригодится потом нам.
Бульбаші вигадали антиДжавелін
"Джавік" роспознає не тільки теплову сігнатуру об"єкту та , ще має в пам"яті фото з різних ракурсів що броньованої техніки, що в режимі по шайтан арбам.
"Стугні" ваапщє до дупи там лазер ний канал та ручне підведення.
Краще хай бульбу копають....
За Зєбіла проголосували 73%, і я теж за нього не голосував, але визнали президентом зєбіла 100% і ми, порохоботи, також, тому що ми визнаємо демократію і вибори.
А вас, москалів, дико корчить від того, що ми випередили вас у самоврядуванні, ось ви власним фашиковським новоязом і бризкаєте.
Ні, кацапюра ссана, порохоботи теж визнають Зеленського президентом, хоч і набагато гіршим за попередника. Це москалі тужатьс вигадати нам "нєлєгітімну владу".
http://crimea-media.ru/Web_Balaklava_Buhta.html
У орків вже не залишилось таких підводних човнів які б могли влізти в той "підземний канал" за своїми габаритами...
в Балаклаве начали возведение яхтенной марины мирового уровня общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Стоянка будет рассчитана на 600 яхт длиной до 75 метров. У причалов появится многофункциональное здание яхт-клуба, где будет располагаться школа морского каякинга, заведения общепита и торгово-развлекательный центр.
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кстати никого не смущает флаг на этой картинке ?