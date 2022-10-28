Окупанти вночі та вранці обстріляли населені пункти на лінії фронту в Донецькій області. ФОТОрепортаж

На Донеччині вночі та вранці росіяни продовжили обстрілювати населені пункти на лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Зазначається, що на Донецькому напрямку обійшлося без постраждалих. Під обстріли вночі потрапили Мар’їнка, Красногорівка та Максимільянівка Мар’їнської громади. Зранку окупанти декілька разів обстріляли Авдіївку.

На Горлівському напрямку під ворожим вогнем опинилися Торецька, Соледарська і Світлодарська громади. На Тореччині пошкоджено будинок у Північному, тривають обстріли околиць громади. У Соледарській громаді вночі були поодинокі обстріли поблизу Роздолівки, Яковлівки та Бахмутського. У Світлодарській громаді було гучно було на станції Майорськ. Інформаціяїпро постраждалих немає.

На Лисичанському напрямку неспокійна ніч була у Торському та Зарічному Лиманської громади. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.

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