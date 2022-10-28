Минулої доби російські військові завдали 100 ударів по Сумській області. ФОТОрепортаж

Працівники поліції зафіксували упродовж минулої доби 100 ударів росіянами по території Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби ворог вкотре вів вогонь по території Сумської області, унаслідок чого було пошкоджено 7 приватних будинків та лінію електропередач. На Сумщині поліцейські задокументували 100 ударів армії РФ", - йдеться у повідомленні.

За цими фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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