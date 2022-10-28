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СБУ затримала свого співробітника "на гарячому" - одержав 30 тис. доларів хабаря. ФОТОрепортаж

сбу

Підрозділ внутрішньої безпеки викрив недоброчесного співробітника у Головному Управлінні СБУ в Києві та області. В результаті спільної спецоперації СБ України та ДБР його було затримано "на гарячому" – коли він отримав 30 тис. доларів як другий транш хабаря за "вирішення питання" в одному з кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

"Як встановили співробітники СБУ, зловмисник вимагав від приватного підприємця 150 тис. доларів. За це обіцяв нібито повернути вилучене майно, яке слугувало доказовою базою в одному з проваджень, і "закрити справу". При цьому він не мав жодного стосунку до даного провадження, не міг вплинути на розслідування і насправді займався шахрайством. Саме під час отримання "завдатку" зловмисника й затримали правоохоронці", - йдеться в повідомленні. 

Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

В.о. Голови СБУ Василь Малюк заявив, що курс на очищення Служби – один з пріоритетів у діяльності СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник керівника Кіровоградської прокуратури Маленко підозрюється у хабарництві: за $7,5 тис. обіцяв "допомогти" оформити групу інвалідності, - ДБР. ФОТОрепортаж

СБУ затримала свого співробітника на гарячому - одержав 30 тис. доларів хабаря 01
СБУ затримала свого співробітника на гарячому - одержав 30 тис. доларів хабаря 02
СБУ затримала свого співробітника на гарячому - одержав 30 тис. доларів хабаря 03
СБУ затримала свого співробітника на гарячому - одержав 30 тис. доларів хабаря 04
СБУ затримала свого співробітника на гарячому - одержав 30 тис. доларів хабаря 05

Автор: 

хабар (4711) затримання (4343) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+30
Война войной а любимое занятие нельзя бросать. А за эту падлу молодые ребята жизни отдают.
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28.10.2022 13:38
+21
Делиться не захотел. Это я не пошутил. Знаю структуру
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28.10.2022 13:45
+16
Як були отуєвші падли так і залишились. Бляха в регіональних підрозділах опера дупу рвуть за отримання інфи, ці покидбки як завжди, тільки ксива з червоною печатко.
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28.10.2022 13:42
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Война войной а любимое занятие нельзя бросать. А за эту падлу молодые ребята жизни отдают.
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28.10.2022 13:38 Відповісти
Як були отуєвші падли так і залишились. Бляха в регіональних підрозділах опера дупу рвуть за отримання інфи, ці покидбки як завжди, тільки ксива з червоною печатко.
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28.10.2022 13:42 Відповісти
тут цікавіше інше - чому СБУ взагалі займається кримінальними справами
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28.10.2022 13:43 Відповісти
Вони маючи кiнцi розрулюють. Вiн не один там цiлий ланцюг.
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28.10.2022 13:46 Відповісти
ні якого ланцюга
все поділено, кожен на своєму місці
а це недоразвите вирішило закосити бабла на чужому полі
от і результат
на всю Україну
щоб знали та запам,ятали всі.
чужу корову доїти не можна.
і не слухайте всяку фуйню за чесність та принциповість силовиків...
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29.10.2022 19:41 Відповісти
Хотів скрити... та не поділитись, як мовиться ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА ПОДВЕЛА !!!
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30.10.2022 12:38 Відповісти
цікаво. Можете більше і детальніше розказати?
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30.10.2022 19:53 Відповісти
а що розказувати?
працює добре налагоджена система
це теж саме щоб ти пішов в садок сусіда рвати персики, грушки чи черешні
сусід зламав би тобі хребет
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31.10.2022 08:39 Відповісти
Є статті ККУ підслідності СБУ. Естатті , що знаходяться в компетенції контори (там ОРД проводиться а слідчі дії або прокурорські, або МВС). Ну підрозділи "К" то окреме оповідання.
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28.10.2022 13:49 Відповісти
Конечно, зачем заниматься шпионами, террористами, бандитами, когда можно и дальше продолжать "решать вопросы" с предпринимателями, всё по классике жанра. А потом в "монакский" батальон
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28.10.2022 13:50 Відповісти
А фінансування ОРДЛО - це що? Звичайний "кримінал"? Так от - встановленням "різниці" між "криміналом звичайним" і "антидержавним" ці хлопці й займаються! І їм при проведенні оперативно-розшукових дій ніяке "довідкове бюро" не видає інформацію про направленість діяльності правопорушника!
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28.10.2022 18:46 Відповісти
Всю контору филиал ФСБ РАЗОГНАТЬ , как профнепригодных, не выполнивших своей функции‼️Почему не арестовали перед ВОЙНОЙ , а вас предупреждали ЛУЧШИЕ РАЗВЕДКИ МИРА, всех потенциальных пособников РАШИЗМА- ДЕРКАЧА, Портнова,Спермоусова, Балецкого, Наумова, д'Ерьмака, Богуслаева ………………‼️‼️
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28.10.2022 13:54 Відповісти
Віка Лисенко...Всіх розігнать і що, відразу ворог складе зброю? Ви хоча б уявляєте, який об'єм роботи, в рамках компетенції, СБУ виконує під час війни? Чи ви знаєте скільки співробітників наразі на фронті знищують окупантів? Чи знаєте про операції Служби, які підривають владу путіна? Навіщо постити цю ***.ю? Все нормально - СБУ "прибирає в себе в хаті"...
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30.10.2022 05:42 Відповісти
Шо такое? Все себе решил захапать? Не, так дело не пойдет.
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28.10.2022 13:40 Відповісти
одного понять не могу... зафигом в кабинете (????) получать взятку.... в кеше (???)
такой какой-то тупой и жадный СБУшник
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28.10.2022 13:42 Відповісти
Делиться не захотел. Это я не пошутил. Знаю структуру
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28.10.2022 13:45 Відповісти
Випередив, там починається завжди з ... до.. Але шось пішло не так, може свою доляху завищив без погодження с ШЕХВОМ?
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28.10.2022 13:48 Відповісти
Ага-ага... шахрайство. А ті у кого справа в провадженні - ні сном ні духом...
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28.10.2022 13:47 Відповісти
Хлопнули посередника
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28.10.2022 14:41 Відповісти
війна то взагалі--прибуткова справа.Я просто впевнений,що таких багато на різних рівнях.
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28.10.2022 13:48 Відповісти
Доброчесність та сбу -просто фантастика!!! Тоді і ОП без шпигунів та зрадників!
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28.10.2022 13:55 Відповісти
В такi кишенi й мульйон легко влiзе..
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28.10.2022 13:58 Відповісти
Здається, що основне завдання СБУ-це викриття зрадників та хабарників серед своїх співробітників.Може цю службу заборонити нахрєн?
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28.10.2022 14:00 Відповісти
Держава, безпека, .. шо там третье?)
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28.10.2022 14:04 Відповісти
Прогнившая безпека . Что от не ожидать ? Какую защиту ?
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28.10.2022 14:07 Відповісти
Мабуть цей чорт не поділився та вирішив сам все захапати...
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28.10.2022 14:09 Відповісти
поки були наумов і баканов був порядок, як тільки вони втікли, корупція знову повернулась у ф сбу
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28.10.2022 14:14 Відповісти
і він же не останній
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28.10.2022 14:18 Відповісти
Ну все правильно.
Притирив 30 тисяч - ай злодій! Розстрілять!
Притирив 20 мільйонів - нє, ну тут немає корупційної складової, то папа подарував.
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28.10.2022 14:23 Відповісти
Як казала бандота в 90-х, бєз лаха і жизнь плаха!
Досі для бандюків в погонах актуально.
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28.10.2022 15:17 Відповісти
Позорник.Фу
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28.10.2022 19:00 Відповісти
працюю я так собі працюю у харківському СБУ ставлю кондіціонер. Я монтажник. А працівники сбу між собою розмовляють як віджати якийсь клапоть землі. відділеня середне. нас двоє нас не соромляться . було то два роки тому . вже й сбу у харкові русня розбила . а памьять залишилася
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30.10.2022 21:05 Відповісти
 
 