СБУ затримала свого співробітника "на гарячому" - одержав 30 тис. доларів хабаря. ФОТОрепортаж

Підрозділ внутрішньої безпеки викрив недоброчесного співробітника у Головному Управлінні СБУ в Києві та області. В результаті спільної спецоперації СБ України та ДБР його було затримано "на гарячому" – коли він отримав 30 тис. доларів як другий транш хабаря за "вирішення питання" в одному з кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Як встановили співробітники СБУ, зловмисник вимагав від приватного підприємця 150 тис. доларів. За це обіцяв нібито повернути вилучене майно, яке слугувало доказовою базою в одному з проваджень, і "закрити справу". При цьому він не мав жодного стосунку до даного провадження, не міг вплинути на розслідування і насправді займався шахрайством. Саме під час отримання "завдатку" зловмисника й затримали правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

В.о. Голови СБУ Василь Малюк заявив, що курс на очищення Служби – один з пріоритетів у діяльності СБУ.

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