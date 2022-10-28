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Порошенко з волонтерами купили обладнання для машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" купили медичне обладнання для п’яти машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті. Машини, нещодавно куплені в Європі, потребували додаткового оснащення – тепер їх повністю укомплектують для проведення реанімаційних заходів.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми нарешті отримали обладнання для "швидких". Зазвичай волонтери беруть на Заході вже вживане і привозять те, що є. Це – абсолютно нове обладнання", – пояснює Порошенко.

Порошенко з волонтерами купили обладнання для машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті 01Порошенко з волонтерами купили обладнання для машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті 02

"Дивіться, які можливості будуть у військових медиків, які працюють на лінії фронту, щоб рятувати життя наших воїнів. Це кисневі балони, системи для дозування ліків під крапельницями. Дуже якісні моделі ліжок. Є дефібрилятори з можливістю робити кардіограму. Є апарати штучної вентиляції легень. Є ноші, спеціальне обладнання для підігрівання крові, яка буде вводитися у випадку великої втрати крові", – показує Порошенко.

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Порошенко з волонтерами купили обладнання для машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті 03

"Все це буде змонтовано в автомобілях підвищеної прохідності, які декілька днів тому були передані нашим воїнам. І повністю обладнані машини приступлять до порятунку життя поранених українських захисників", – зазначає Порошенко.

Порошенко з волонтерами купили обладнання для машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті 04
Порошенко з волонтерами купили обладнання для машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті 05

"Ми будемо робити все, щоб врятувати їхні життя. Будемо робити все, щоб допомагати Збройним силам України. Ми будемо робити все не просто для контрнаступу, а для нашої з вами перемоги", – наголошує Порошенко.

Порошенко з волонтерами купили обладнання для машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті 06

Вартість медичного устаткування – близько 4 млн грн. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад".

Автор: 

Порошенко Петро (15180) волонтери (1335) швидка (267) обладнання (155)


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Топ коментарі
+36
ГЕТЬМАН !
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28.10.2022 14:00
+27
А шо купил для ВСУ ВладимОбоСанычь Зеленский?
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28.10.2022 14:03
+24
Настоящий президент Украины Поршенко ! А не зеленый Спрут МЕГАВОРЬЯ , РАЗВОРОВУЮЩЕГО ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ !
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28.10.2022 14:04
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28.10.2022 13:59 Відповісти
ГЕТЬМАН !
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28.10.2022 14:00 Відповісти
порох кожен тиждень щось дає ЗСУ
зелені кожен день щось киздять
і пстрочать закони проти людей
і хо из х.....й
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28.10.2022 14:36 Відповісти
Зустрічайте кирила тимошенка який розсікає на машині швидкої допомоги. Адже вона неброньована,тому для фронту не годиться.
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28.10.2022 14:01 Відповісти
А шо купил для ВСУ ВладимОбоСанычь Зеленский?
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28.10.2022 14:03 Відповісти
Флешку для видосиков.
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28.10.2022 14:06 Відповісти
і то за гроші з бюджету
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28.10.2022 15:05 Відповісти
Він герой Боневтік!
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28.10.2022 14:34 Відповісти
Всі сезони Скотів і Голобородька ?
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28.10.2022 14:56 Відповісти
Так а все ж, що зеленоморді придбали за свої кошти і передали в ЗСУ? Да і ти ставлячи такі питання, мабуть пожертвував пару лярдів.
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28.10.2022 15:51 Відповісти
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28.10.2022 16:00 Відповісти
Сам то понял, троляка измазанный ЗЕлёным говном, что написал?
Впрочем какова речь бессвязная твоего Вовы без суфлёра, такова и твоя писанина напоминающая писанину 4-х летнего ребёнка отставшего в своём развитии от сверстников.
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28.10.2022 16:28 Відповісти
Господи, оно ещё и анализировать что то пытается!
І якщо ваша писанина вами вважається гарною українською мовою, то я просто в шоці від вашої безграмотності, що більш підходить жителю міста Пенза. Справді, ви пензюк? А я то думаю, чому від вашої писанини так смердить лаптями та онучами.
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28.10.2022 16:59 Відповісти
Шо, в две смены тролим?
Стахановець?
До чего же вы умственно и морально убогие.
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28.10.2022 17:05 Відповісти
так заспамити же обох брехливих зебілів!
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28.10.2022 18:56 Відповісти
А зачем спамить умственно недоразвитых, дружище?
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28.10.2022 21:24 Відповісти
Нет, он ваш дядька.
Ну, до свидания, дефективный. Я не кормлю тролей. особенно не подаю им по пятницам.
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28.10.2022 17:01 Відповісти
"Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад" - заслуговує на повагу
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28.10.2022 14:03 Відповісти
Настоящий президент Украины Поршенко ! А не зеленый Спрут МЕГАВОРЬЯ , РАЗВОРОВУЮЩЕГО ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ !
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28.10.2022 14:04 Відповісти
Визиває тільки Повагу і Подяку справжньому Українцю. Усе потрібне для захисників України.
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28.10.2022 14:05 Відповісти
"...Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад"..."що,падло зелене,з оченятками погано?
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28.10.2022 14:17 Відповісти
А ти збільш цю суму в два рази і тебе поставлять першим
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28.10.2022 14:23 Відповісти
Угомонись,зелёнопузый.
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28.10.2022 14:28 Відповісти
Подивись чудо - зезидента на Т2 ,у будь який час доби,і тебе попусте!
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28.10.2022 14:30 Відповісти
Порох-сила.....ЗЕльц-могила....просто ФАКТ.
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28.10.2022 14:09 Відповісти
Це ж не супутник, це необхідно.
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28.10.2022 14:13 Відповісти
ЗеКодломойские отомстят...Кучма с Пинчуком купят у Столтенберга тысячу дизель-генераторов 🤣а Костя Жеваго тоже не миллиардер,,продаст яхту за ярд миллионов у купит пару истребителей F-35😆🤣🔱 Слава ЗСУ 🇺🇦♥️🖤💪
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28.10.2022 14:16 Відповісти
Передвижной военный трак с удобствами... кухней, баней и столовой прочие прелести быта на фронте... закупил тоже Петро Олексійович...відос є у Ютьюбі. . .
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28.10.2022 14:23 Відповісти
ЗЄ торгує хлєбалом взагалі нічого не роблячи.

І вам воно норм.
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28.10.2022 14:33 Відповісти
При тому, що на Пороха гонять прихильники та боти паразита ЗЄ.

По суті я вже все сказав - знайди того, хто робить більше у ЗЄ-владі. А піару в цих ублюдків при цьому в рази більше.
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28.10.2022 14:44 Відповісти
Для сравнения! И чего это тебя так плевок мимоходом в "зэ" зацепил?
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28.10.2022 14:45 Відповісти
Писюнист будет книжечками на выборах размахивать,но всеравно будет сидеть в тюрьме!
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28.10.2022 14:47 Відповісти
Дай то Бог.
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28.10.2022 14:54 Відповісти
Це залежить не від Бога,а ГРОМАДЯН(не плутати з населеням або поголів'ям!) України!
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28.10.2022 15:25 Відповісти
Да як сказати, як що Бог захоче, то серце цілого народу може направити у сторону правди.
Питання - що сталося у травні 2019, чи не сатанинське, колдовське наслання на всю Україну?
Маю на увазі здоровий глузд який по факту кудись випарувався. Це тема повязана з окультним і це не секрет що таке мало місце бути.
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28.10.2022 15:35 Відповісти
Ні,не насланя,а дуже дорога ідеологічна операція московії з 2014 року. До 2014 просто керували расєянами у владі України,звісно не забуваючи ідеологію і віру!
Я називаю "ЗЄРМАК", іші " БУРАТІНО",яка у 2019 принесла цілковитий успіх!
Нагадаю основне "майданутые" - "порохоботы". Бо Порошенко перший почав ломати колоніальне російське керуваня!
Основа гасло ***** " меня устроит любой,кроме Порошенко!" яке і досі працює!
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28.10.2022 20:16 Відповісти
Це не відповідає на питання чому 30 % населення України прийшли голосувати за актора імбіцила, а 55 % народу України залишились вдома, на вибори прийшли тільки 15 % які проголосували за Пороха. Такі речі на межі зрозумілого.
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28.10.2022 22:16 Відповісти
Відповідає!
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29.10.2022 01:15 Відповісти
Та ні, питань тут більше ніж відповідей.
2019 рік виборів в Україні залишиться в трудах психіатрів всього світу.
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29.10.2022 19:34 Відповісти
Не стільки психіатрів,скільки спецслужб,які займаються такими операціями!
Всунути думку,як свою, маже 80% населеня 40 мільйоної країни - це найбільш вдала операція ФСБ.Можна говорити у світовому масштабі! Навіть зараз думка(гасло) ху&ла "кто угодно,кроме Порошенко!" не полишає ~15%+ населеня!
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29.10.2022 20:54 Відповісти
Окремі труди психіатрів будуть про ненависть частини населення України до Пороха - людини яка дійсно зробила європейські зміни в постсовковій країні і надала можливість людям мандрувати по світу без феодальних заборон.
Так, звісно психологічні методи впливу спецслужб Кацапії на вибір українців у 2019 також буде вивчатися, хоча тут все просто - совковий народ + пропагандистські серіали і обливання брудом влади по коломойським Г + Г і на виході маємо преЗе дента. Зробити народ вумнішим за 4 роки це не під силу не тільки Пороху, а навіть Богу.
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29.10.2022 21:07 Відповісти
А як що додати постійний колоніальний вплив, не тільки з 2014 чи навіть 1991?!
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29.10.2022 21:42 Відповісти
Та мабуть такий вплив почався не з 1991, а з з 1654 року.
Наш преЗе дент тому кращий приклад як малорос до мозку кісток.
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29.10.2022 21:50 Відповісти
Кто тебе сказал,что Президент(пятый) не занимаеться именно личными неофициальными контактами,используя свой авторитет (которого у зезидента и близко нет),для организации военной и материальной помощи? И наверно не пришло в голову,что еслиб П.О.П. НЕ занимался пиаром на волонтерстве(кстати! То,что ему продают дешево,остальным могут вообще НЕ продать!),и покупкой техники для ВСУ - его (П.О. Порошенко) вообще не выпустили из страны,как на конференцию НАТО?
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28.10.2022 14:43 Відповісти
Дякуємо
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28.10.2022 14:29 Відповісти
Мій Президент!
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28.10.2022 14:51 Відповісти
Президент Украины...!!!
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28.10.2022 16:20 Відповісти
Порох молодець.
А де Коломойщі з Ахметовими, де озброєння і обладнання від них для ЗСУ ⁉️
Броніки і макарони від рудого татаріна не рахуються, бо метал для броників йде з підприємств Ахметова і його якість не перевіряли.
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28.10.2022 14:53 Відповісти
А знайдеться якась зелена сууууу, яка скаже - Порох поганий, він барига ?
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28.10.2022 14:54 Відповісти
на 1+1 найдутся гниды , а возглавит их наша симонян - мусийчук.
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28.10.2022 16:17 Відповісти
**** он, чуть нижче з бланком
А кротів зеленрих - неміряно.
Не забувайте їх брехню спамити
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28.10.2022 19:02 Відповісти
вот ПРЕЗИДЕНТ,а шо зробила для ВСУ зелена мразь?
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28.10.2022 20:12 Відповісти
у каждого свои приоритеты. вот, Зеленский тем временем жертвует намародереное бабло разным продажным медиашлюхам, чтобы те поливали нечистотами Пороха.
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28.10.2022 20:49 Відповісти
 
 