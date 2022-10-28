Порошенко з волонтерами купили обладнання для машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" купили медичне обладнання для п’яти машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті. Машини, нещодавно куплені в Європі, потребували додаткового оснащення – тепер їх повністю укомплектують для проведення реанімаційних заходів.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми нарешті отримали обладнання для "швидких". Зазвичай волонтери беруть на Заході вже вживане і привозять те, що є. Це – абсолютно нове обладнання", – пояснює Порошенко.

"Дивіться, які можливості будуть у військових медиків, які працюють на лінії фронту, щоб рятувати життя наших воїнів. Це кисневі балони, системи для дозування ліків під крапельницями. Дуже якісні моделі ліжок. Є дефібрилятори з можливістю робити кардіограму. Є апарати штучної вентиляції легень. Є ноші, спеціальне обладнання для підігрівання крові, яка буде вводитися у випадку великої втрати крові", – показує Порошенко.

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"Все це буде змонтовано в автомобілях підвищеної прохідності, які декілька днів тому були передані нашим воїнам. І повністю обладнані машини приступлять до порятунку життя поранених українських захисників", – зазначає Порошенко.





"Ми будемо робити все, щоб врятувати їхні життя. Будемо робити все, щоб допомагати Збройним силам України. Ми будемо робити все не просто для контрнаступу, а для нашої з вами перемоги", – наголошує Порошенко.

Вартість медичного устаткування – близько 4 млн грн. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад".