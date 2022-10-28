Порошенко з волонтерами купили обладнання для машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" купили медичне обладнання для п’яти машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті. Машини, нещодавно куплені в Європі, потребували додаткового оснащення – тепер їх повністю укомплектують для проведення реанімаційних заходів.
Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми нарешті отримали обладнання для "швидких". Зазвичай волонтери беруть на Заході вже вживане і привозять те, що є. Це – абсолютно нове обладнання", – пояснює Порошенко.
"Дивіться, які можливості будуть у військових медиків, які працюють на лінії фронту, щоб рятувати життя наших воїнів. Це кисневі балони, системи для дозування ліків під крапельницями. Дуже якісні моделі ліжок. Є дефібрилятори з можливістю робити кардіограму. Є апарати штучної вентиляції легень. Є ноші, спеціальне обладнання для підігрівання крові, яка буде вводитися у випадку великої втрати крові", – показує Порошенко.
"Все це буде змонтовано в автомобілях підвищеної прохідності, які декілька днів тому були передані нашим воїнам. І повністю обладнані машини приступлять до порятунку життя поранених українських захисників", – зазначає Порошенко.
"Ми будемо робити все, щоб врятувати їхні життя. Будемо робити все, щоб допомагати Збройним силам України. Ми будемо робити все не просто для контрнаступу, а для нашої з вами перемоги", – наголошує Порошенко.
Вартість медичного устаткування – близько 4 млн грн. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад".
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зелені кожен день щось киздять
і пстрочать закони проти людей
і хо из х.....й
Впрочем какова речь бессвязная твоего Вовы без суфлёра, такова и твоя писанина напоминающая писанину 4-х летнего ребёнка отставшего в своём развитии от сверстников.
І якщо ваша писанина вами вважається гарною українською мовою, то я просто в шоці від вашої безграмотності, що більш підходить жителю міста Пенза. Справді, ви пензюк? А я то думаю, чому від вашої писанини так смердить лаптями та онучами.
Стахановець?
До чего же вы умственно и морально убогие.
Ну, до свидания, дефективный. Я не кормлю тролей. особенно не подаю им по пятницам.
І вам воно норм.
По суті я вже все сказав - знайди того, хто робить більше у ЗЄ-владі. А піару в цих ублюдків при цьому в рази більше.
Питання - що сталося у травні 2019, чи не сатанинське, колдовське наслання на всю Україну?
Маю на увазі здоровий глузд який по факту кудись випарувався. Це тема повязана з окультним і це не секрет що таке мало місце бути.
Я називаю "ЗЄРМАК", іші " БУРАТІНО",яка у 2019 принесла цілковитий успіх!
Нагадаю основне "майданутые" - "порохоботы". Бо Порошенко перший почав ломати колоніальне російське керуваня!
Основа гасло ***** " меня устроит любой,кроме Порошенко!" яке і досі працює!
2019 рік виборів в Україні залишиться в трудах психіатрів всього світу.
Всунути думку,як свою, маже 80% населеня 40 мільйоної країни - це найбільш вдала операція ФСБ.Можна говорити у світовому масштабі! Навіть зараз думка(гасло) ху&ла "кто угодно,кроме Порошенко!" не полишає ~15%+ населеня!
Так, звісно психологічні методи впливу спецслужб Кацапії на вибір українців у 2019 також буде вивчатися, хоча тут все просто - совковий народ + пропагандистські серіали і обливання брудом влади по коломойським Г + Г і на виході маємо преЗе дента. Зробити народ вумнішим за 4 роки це не під силу не тільки Пороху, а навіть Богу.
Наш преЗе дент тому кращий приклад як малорос до мозку кісток.
А де Коломойщі з Ахметовими, де озброєння і обладнання від них для ЗСУ ⁉️
Броніки і макарони від рудого татаріна не рахуються, бо метал для броників йде з підприємств Ахметова і його якість не перевіряли.
А кротів зеленрих - неміряно.
Не забувайте їх брехню спамити