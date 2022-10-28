УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11474 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
13 364 37

Затримано агентку РФ, яка "полювала" за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у прифронтових районах півдня України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Затримано агентку РФ, яка полювала за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку, - СБУ 01

Насамперед зловмисниця передавала інформацію щодо переміщення військової техніки ЗСУ, в тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області. Також вона передавала ворогу локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Встановлено, що затриманою є мешканка обласного центру, яку після початку повномасштабного вторгнення завербували спецслужби РФ. У поле зору агресорів потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювала серед оточуючих.

Затримано агентку РФ, яка полювала за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку, - СБУ 02

Для комунікації з російським "куратором" використовувала анонімні месенджери, а передачу закритих даних здійснювала у вигляді електронних фото з описом місцевості. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили засоби зв’язку із доказами конспіративного листування з ворогом.

Також дивіться: Затримано коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на східному і південному фронтах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано агентку РФ, яка полювала за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку, - СБУ 03
Затримано агентку РФ, яка полювала за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку, - СБУ 04

Наразі затриманій повідомлено про підозру за вчинений нею злочин. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю на спробі передачі ворогу розвідувальної інформації. Тим самим запобігли реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку.

Автор: 

Миколаїв (1808) СБУ (12847) шпигунство (997)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
***, можна хоч одну тварину розстріляти в ході переслідування.....ну що чекати, так їх менше не стане (за мізками), а от подумати - подумає **** триста раз
показати весь коментар
28.10.2022 15:31
+17
Выколоть глаза и пусть дальше ходит и высматривает.
показати весь коментар
28.10.2022 15:35
+12
Я спеціально не буду тебе спамити - щоб товариство подивилось який ти молодець
показати весь коментар
28.10.2022 15:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***, можна хоч одну тварину розстріляти в ході переслідування.....ну що чекати, так їх менше не стане (за мізками), а от подумати - подумає **** триста раз
показати весь коментар
28.10.2022 15:31 Відповісти
Можна, розстрілюй.
показати весь коментар
28.10.2022 15:33 Відповісти
Я спеціально не буду тебе спамити - щоб товариство подивилось який ти молодець
показати весь коментар
28.10.2022 15:37 Відповісти
1.Не воєне, а воїну (кличний)
2.Якщо ти звернувся, як до воїна, то певно ти і сам воїн.то може ти дійсно вояка?
3.Не п..ди ротом - кишки простудиш
показати весь коментар
28.10.2022 15:45 Відповісти
Ти саме воЄн, чмо кацапське.
показати весь коментар
28.10.2022 15:53 Відповісти
ти навіть 24 години від реєстрації не витримав щоб не спалитись
показати весь коментар
28.10.2022 15:46 Відповісти
Всё, постричь наголо, одеть в тюремную робу - и в каменоломни, на перевоспитание, а потом - на разминирование полей..
показати весь коментар
28.10.2022 16:45 Відповісти
Перевоспитание? Ні, друже, дозволю собі не погодитись...то все марна штука
показати весь коментар
28.10.2022 17:03 Відповісти
Выколоть глаза и пусть дальше ходит и высматривает.
показати весь коментар
28.10.2022 15:35 Відповісти
Ми- не вони.
показати весь коментар
28.10.2022 15:38 Відповісти
Звісно не вони, ніхто геніталії не радить відрізати, а тільки оченята ... ну можна ще ноги для комплекту.
показати весь коментар
28.10.2022 15:46 Відповісти
На палю та усі справи.
показати весь коментар
28.10.2022 15:38 Відповісти
закон про військовий стан чому не працює? прив'язати до стовпа і лозиной по сраці, а потім відпустити цю шльондру? війна в Україні, а шпигунам підозра, блдь. розстріл на місці і тільки так.
показати весь коментар
28.10.2022 15:38 Відповісти
А вы читали тот закон? Там разве есть что-то про столбы, расстрелы?
показати весь коментар
28.10.2022 15:51 Відповісти
на гіляку курку кацапську !!!
показати весь коментар
28.10.2022 15:38 Відповісти
через пару лет сменит фамилию на фамилию мужа, переедет в Корабельный район, и будет себе жить дальше.
показати весь коментар
28.10.2022 15:38 Відповісти
розтріл..або зашморг..
показати весь коментар
28.10.2022 15:42 Відповісти
та харі й імена, прізвища, адреси..бо таке - як типу фейк..імітація бурхливої діяльності..

і за законами воєного стану розтріл..з тансляцією..

щезнуть, як трава на сонці
показати весь коментар
28.10.2022 15:40 Відповісти
***** курці!
показати весь коментар
28.10.2022 15:41 Відповісти
І скільки ще цього колоборанського бидла ,а тим більше в Миколаєві місто яке кожен день обстрілюєтся ,ну що з такою паскудою робити ?під час війни за зраду розстріл.
показати весь коментар
28.10.2022 15:41 Відповісти
Пожизненное для курицы. Ото будет интересно ей наблюдать как Украина будет праздновать победу над мордором рашистским
показати весь коментар
28.10.2022 15:43 Відповісти
Таким тварям во время второй мировой односельчане сжигали дома а самих выродков вешали в посадках
показати весь коментар
28.10.2022 15:44 Відповісти
Спасибо СБУ!
показати весь коментар
28.10.2022 15:46 Відповісти
на палю мразоту!
показати весь коментар
28.10.2022 15:53 Відповісти
Навіщо рило заретушували? Якщо читачі впізнають її, то зможуть повідомити, з ким вона контактувала.
показати весь коментар
28.10.2022 15:54 Відповісти
не один десяток лет, все кто правил Украиной были кацапы и враги Украины. Политика их состояла в том, чтобы не дать украинцам проживать и сосредотачиваться на одной территории, нужно было разрушить этничность. Молодых людей вывозили на работу в Сибирь и другие регионы рф. 80-90е годы молодых специалистов по распределению направляли подальше с Украины в кацапские глубинки. Их никто не спрашивал хотят они или нет уезжать из родного дома. Но никто из властей Украины не подумал их назад забрать или сделать условия для возвращения. Кацапы у власти не заинтересованы были в этом. Зато завозили кацапье в Украину, наглое и пошлое. Они расплодились, но так и не стали гражданами, а только населением.
показати весь коментар
28.10.2022 16:04 Відповісти
І засирають український інфоппостір свинособачою.
показати весь коментар
29.10.2022 01:06 Відповісти
В тому що ця мерзота коригує ракетні удари і залишається не покаранною вина Верховна рада України. Тому що не прийме закон стосовно пожиттєвого терміну (це мінімум) без права апеляції для колоборантів, зрадників , коригувальників. Судді які безбожно за хабарі зменшують терміни ув'язнення цим убивцям.
показати весь коментар
28.10.2022 16:52 Відповісти
Мерзота!
показати весь коментар
28.10.2022 18:44 Відповісти
потрібно суворе покарання, за державну зраду,пожиттєве, інші б сто раз подумали як таке робить , а то пожурять і все , от і не бояться,а треба щоб сцялися.
показати весь коментар
28.10.2022 19:27 Відповісти
А хіба при затриманні вони ніхто не "оказуєюь сопротівлєніє?"
показати весь коментар
28.10.2022 19:30 Відповісти
Этих тварей меньше не становится,потому,что в случае провала надеются на наше чересчур к ним гуманное судейство и примеры в этом уже не единожды были..Кабы, эту суку повесили(добровольцы) да выложили видео на ресурсах с заявлением,что этак будет с каждым предателем то подобных негодяев сразу заметно поубавилось
показати весь коментар
28.10.2022 20:03 Відповісти
Затримана " мешканка обласного центру, яку після початку повномасштабного вторгнення завербували спецслужби РФ. У поле зору агресорів потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювала серед оточуючих"... Чи немає інфарматорів серед людей, чи самі такі, а як ще такі ляпаси розцінювати?
показати весь коментар
28.10.2022 20:13 Відповісти
 
 