Російські окупанти зруйнували обсерваторію на Харківщині і пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час окупації Чугуївського району Харківської області російські загарбники зруйнували обсерваторію і пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

Під час окупації на території дослідної обсерваторії в Чугуївському районі знаходилися російські військові. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлі. Знаходились окупанти на території станції кілька місяців, до деокупації населеного пункту. Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.







Дивіться також: Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області. ФОТО

За словами поліційських, будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню. Слід зазначити, що це найбільший не тільки в Україні, а й в усій Європі радіотелескоп.





Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових. ФОТО