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Російські окупанти зруйнували обсерваторію на Харківщині і пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час окупації Чугуївського району Харківської області російські загарбники зруйнували обсерваторію і пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

Російські окупанти зруйнували обсерваторію на Харківщині і пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп, - Нацполіція 01

Під час окупації на території дослідної обсерваторії в Чугуївському районі знаходилися російські військові. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлі. Знаходились окупанти на території станції кілька місяців, до деокупації населеного пункту. Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.

Російські окупанти зруйнували обсерваторію на Харківщині і пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп, - Нацполіція 02
Російські окупанти зруйнували обсерваторію на Харківщині і пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп, - Нацполіція 03
Російські окупанти зруйнували обсерваторію на Харківщині і пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп, - Нацполіція 04

Дивіться також: Підручники РФ виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківської області. ФОТО

За словами поліційських, будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню. Слід зазначити, що це найбільший не тільки в Україні, а й в усій Європі радіотелескоп.

Російські окупанти зруйнували обсерваторію на Харківщині і пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп, - Нацполіція 05
Російські окупанти зруйнували обсерваторію на Харківщині і пошкодили найбільший в Європі радіотелескоп, - Нацполіція 06

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових. ФОТО

Автор: 

Нацполіція (15198) Харківщина (6054) руйнування (257)


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Топ коментарі
+11
ves de gde kacapi zalezut - tam astajotsa svalka i razruha 🤬 a ne pora uzhe piter ta maaskvu bez elektriki ta tepla ostavitj ?!! 🤬
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28.10.2022 16:42
+8
А чого ще можна очікувати від пітекантропів?
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28.10.2022 17:00
+7
Дикуни...
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28.10.2022 16:48
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ves de gde kacapi zalezut - tam astajotsa svalka i razruha 🤬 a ne pora uzhe piter ta maaskvu bez elektriki ta tepla ostavitj ?!! 🤬
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28.10.2022 16:42 Відповісти
Пора, а как это сделать?
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28.10.2022 17:02 Відповісти
ипануть дронами типо иранских шт 500 , пару долетит( сделаем и к бабке не ходи ) по 1 вариант .. гидроаккумулирующая электростанция - Загорская ГАЭС или 2 вариант Иваньковская ГЭС, и 13 тепловых электростанций - ТЭЦ-6, ТЭЦ-17, ТЭЦ-22, ТЭЦ-27, ТЭЦ-29, ТЭЦ-30, ГРЭС-3 им. Р. Э., .....я за 1 вариант, его проще
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28.10.2022 17:18 Відповісти
Вместо дронов, по типу иранских, можем разве что асфальтом кидаться, его точно много...
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31.10.2022 10:34 Відповісти
Дикуни...
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28.10.2022 16:48 Відповісти
Те вандалы ещё от 14 века. Просто не вывелись в обстановке российских болот.
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28.10.2022 16:56 Відповісти
А чого ще можна очікувати від пітекантропів?
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28.10.2022 17:00 Відповісти
Прочитать из слова "обсерватория" у кацапов хватило мозгов только на "обсер"....
Выродки 21 века !!!
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28.10.2022 17:22 Відповісти
русскіє...
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28.10.2022 17:36 Відповісти
Кацапские Черти , просто Черти , не видевшие в этой жизни ни куя хорошего.
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28.10.2022 18:01 Відповісти
Що світ собі думає?!
Скоро терористи з РФ зруйнують більше ніж зможуть відшкодувати!
Тільки світова спецоперація по ліквідації планетарного терористичного угрупування "кремлівські" дасть надію на відновлення спокою протягом найближчих 15 років.
Ніякий перемовин з кремлівськими терористами та всіма афільованими з ними особами включаючи їх нащадків - гопники тягнуть час, навіть при поганій грі вони не втрачають особистих ресурсів та статків (тільки дурачки-бурятчки смажаться).
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28.10.2022 18:20 Відповісти
Всё равно платить будут, никуда не денутся.
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28.10.2022 18:34 Відповісти
Животные!
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28.10.2022 18:39 Відповісти
дикуни порірявнено з ними порядні люди.
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28.10.2022 19:44 Відповісти
 
 