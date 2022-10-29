Шпигував за позиціями HIMARS та гаубиць М777: Контррозвідка СБУ затримала чоловіка на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Контррозвідка СБУ затримала чоловіка, який збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту. Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та "звітував" окупантам про наслідки повітряних атак", - йдеться в повідомленні.
Слідчі встановили, що пособником окупантів виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники спецслужб РФ.
Зрадника залучили до конфіденційного співробітництва через соцмережі, де він неодноразово викладав позиції українських військ. Він їздив по території району по території району та приховано спостерігав за об’єктами.
Зібрану інформацію передавав загарбникам через анонімні месенджери у вигляді фото з прив’язкою до місцевості і детальним описом. Під час обшуків за місцем проживання агента рф правоохоронці виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами законспірованого листування з московським "куратором".
Чоловік повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності організаторів злочинної діяльності, які перебувають на тимчасово окупованій території нашої держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потом пристрелить предателя при попытке к бегству. Он своими действиями возможно убил десятки и сотни украинцев-такие твари не должны жить. А под пытками он все раскажут. Нет людей которые способны выдержать пытки-если они правильно поставленны. Вражеских солдат во время войны возможно пытать нельзя. Своих предателей,-не только можно но и нужно! Это уже не люди
Головне канали зв"язку.