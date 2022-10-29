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Новини Фото Війна
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Шпигував за позиціями HIMARS та гаубиць М777: Контррозвідка СБУ затримала чоловіка на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка, який збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту. Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та "звітував" окупантам про наслідки повітряних атак", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що пособником окупантів виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники спецслужб РФ.

Зрадника залучили до конфіденційного співробітництва через соцмережі, де він неодноразово викладав позиції українських військ. Він їздив по території району по території району та приховано спостерігав за об’єктами.

Зібрану інформацію передавав загарбникам через анонімні месенджери у вигляді фото з прив’язкою до місцевості і детальним описом. Під час обшуків за місцем проживання агента рф правоохоронці виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами законспірованого листування з московським "куратором".

Чоловік повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності організаторів злочинної діяльності, які перебувають на тимчасово окупованій території нашої держави.

Читайте: Затримано агента РФ, який збирав координати українських "центрів прийняття рішень" на Чернігівщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Шпигував за позиціями HIMARS та гаубиць М777: Контррозвідка СБУ затримала чоловіка на Дніпропетровщині 01
Шпигував за позиціями HIMARS та гаубиць М777: Контррозвідка СБУ затримала чоловіка на Дніпропетровщині 02
Шпигував за позиціями HIMARS та гаубиць М777: Контррозвідка СБУ затримала чоловіка на Дніпропетровщині 03
Шпигував за позиціями HIMARS та гаубиць М777: Контррозвідка СБУ затримала чоловіка на Дніпропетровщині 04

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12847) державна зрада (1690) Дніпропетровська область (3766)


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Топ коментарі
+17
СБУ "погано " спрацювало.... я ж бачу він хотів "чинити озброєний опір або втікати"......
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29.10.2022 10:45
+16
Вот нахер его брать , прикопать там же ,как в 14-м . Смысл с ним возиться
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29.10.2022 10:45
+13
Необхідні жорсткі міри проти таких зрадників і їх треба показувати в мас медіа бо кінця зрадництву не буде якщо за нього не відповідати.
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29.10.2022 10:43
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Необхідні жорсткі міри проти таких зрадників і їх треба показувати в мас медіа бо кінця зрадництву не буде якщо за нього не відповідати.
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29.10.2022 10:43 Відповісти
Вот нахер его брать , прикопать там же ,как в 14-м . Смысл с ним возиться
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29.10.2022 10:45 Відповісти
СБУ "погано " спрацювало.... я ж бачу він хотів "чинити озброєний опір або втікати"......
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29.10.2022 10:45 Відповісти
Ачєрєдной савка-дрочєр в трєніках...
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29.10.2022 10:46 Відповісти
ах ты ж падло.... "нацистов" ???? ах ты ж чмо продажное... **** драная...
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29.10.2022 10:47 Відповісти
Он незнал что надо было указать позиции рашистов.
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30.10.2022 03:45 Відповісти
Долго мучать,пытать узнать всюинформацию,передать с его помощью Рашке неверную информацию по нахождению обьектов-пусть она тратит свои ракеты расстреливая пустые сараи.
Потом пристрелить предателя при попытке к бегству. Он своими действиями возможно убил десятки и сотни украинцев-такие твари не должны жить. А под пытками он все раскажут. Нет людей которые способны выдержать пытки-если они правильно поставленны. Вражеских солдат во время войны возможно пытать нельзя. Своих предателей,-не только можно но и нужно! Это уже не люди
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29.10.2022 10:48 Відповісти
В крематорий ******-немедля..............................................................................................................
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29.10.2022 10:56 Відповісти
Нужно вешать крыс а не судить
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29.10.2022 11:15 Відповісти
ПІ ДЄР ! на фляшку"
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29.10.2022 11:29 Відповісти
Імпотетній Верховній раді пора давно прийняти закон щодо довічного ув'язнення (це мінімальний термін) без права помилування зрадників, коригувальників, колоборантів . А судів які приймають "м'які" рішення щодо таких осіб звільняти і на передок.
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29.10.2022 11:35 Відповісти
Коли інформація іде де затримали, що виглядав, то ясно як день Де находиться це озброєння. Може досить здавати інформацію через усі ресурси. Затримали,дякуємо,але навіщо так явно
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29.10.2022 11:37 Відповісти
у нас війна, чи 95й квартал? З усього роблять шоу. Таких зрадників треба після допитів відразу під стінку і прилюдно....Розвелося падлюк-ждунів, готових за 5копійок горобця в полі заганяти...
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29.10.2022 11:47 Відповісти
Не вистачає п'ятого фото - де ця падлюка лежить дохлою.А взагалі про що мова,якщо зараз,в цей час, в Бахмуті сидять отакі "ждуни", яких потім зарахують в " нашіх людєй в окупаціі" та чекають рашистів...
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29.10.2022 11:56 Відповісти
Допитати, ы на размынування звыльненої території, або цемент місити на відновленні будинків ) і по телебаченню показати щоб іншим навіть в голову таке не приходило)
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29.10.2022 12:41 Відповісти
Віддати мешканцям зруйнованих будинків і родичам загиблих для проведення виховної роботи
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29.10.2022 13:46 Відповісти
Дали у сітку, коли випотрошили до...
Головне канали зв"язку.
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29.10.2022 13:53 Відповісти
Ось подивитесь , замість 111ст ч 2 з терміном від 15 років дадуть умовно 3 роки та відпустять .
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07.11.2022 14:31 Відповісти
 
 